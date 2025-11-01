“田川を盛り上げたい”一心で東京からUターン！東京からあげ専門店あげたてが「TAGAWAコールマインフェスティバル～炭坑節まつり～」に出店！

株式会社Globridge

福岡県田川市の東京からあげ専門店 夏吉店(https://www.instagram.com/agetate_tagawa/)は、2025年11月1日(土)-2日(日)に開催中の「TAGAWAコールマインフェスティバル～炭坑節まつり～」に出店しております。

東京の“からあげブーム”に火をつけた『東京からあげ専門店 あげたて』。その創設者である平石貴大(ひらいしたかひろ)が、自身の出身地である福岡県田川市を盛り上げたい！という想いでUターン帰省し、オープンしたのが当店のはじまりです。

★『東京からあげ専門店 あげたて』創業ストーリーはこちら(https://prtimes.jp/story/detail/dBLNJKf1wvr)から！

店舗には毎日多くの地元のお客様にご来店いただいておりますが、年に一度の「TAGAWAコールマインフェスティバル～炭坑節まつり～(https://tagawa-coalmine.com/)」に出店し、より多くの方と直接お会いできることをとても嬉しく思っております。

当日は、当店自慢の“あげたて”のからあげを食べ歩きしやすいからあげ棒にアレンジし、500円で販売予定です。フェスティバル開催日の夜には、二本煙突と竪坑櫓がライトアップされ、、初日の夜には「キャンドルナイト２０２５」により、幻想的でロマンチックな演出も。さらに最終日には、メインイベントの「炭坑節総踊り」もありますので、当店のからあげ棒を片手に楽しんでみてはいかがでしょうか？

出店情報

イベント名：TAGAWAコールマインフェスティバル～炭坑節まつり～

会場：福岡県田川市大字伊田2734-1

※駐車場、無料シャトルバスなどイベントに関する詳細はHP(https://tagawa-coalmine.com/)やInstagram(https://www.instagram.com/tagawa_coalmine/)にてご確認ください。

店舗情報

東京からあげ専門店あげたて 夏吉店

住所：福岡県田川市夏吉１８７７

営業時間：11:00～19:30 ※13:30～16:00休憩中

公式Instagram：https://www.instagram.com/agetate_tagawa/

東京からあげ専門店 夏吉店

当店では、からあげブームに火を付けた自慢の唐揚げを6個入り(税込734円)からお持ち帰りいただけるほか、定食スタイルで店内でお召し上がりいただくことも可能です。いつでも“あげたて”の美味しさをご提供いたしますので、晩御飯のおかずに困った日や、唐揚げを食べたいけど家で揚げるのは面倒、、という日にぜひご利用ください。

からあげブームに火を付けた自慢の唐揚げ！

店舗電話番号：090-8264-2070

担当：平石(ひらいし)

担当者メールアドレス：thiraishi412@gmail.com

“あげたて”創設者：平石貴大(ひらいしたかひろ)