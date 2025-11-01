【いーふらん】2026年度 新卒内定式を開催

株式会社いーふらん

株式会社いーふらん（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長 鹿村大志、以下いーふらん）は、2025年10月2日（木）に2026年卒の内定承諾者を迎え、内定式を実施しました。今年度の採用活動においては、242名が内定承諾者として新たに仲間に加わる予定です。

内定式

横浜本社にて行われた内定式には、内定者向け研修「早期キャリアアッププログラム」において優秀な成績を収めた10名が代表として出席し、その他の内定承諾者はオンラインにて参加しました。

〈内定式 式次第〉

一、 開式の辞

一、 代表取締役社長挨拶

一、 執行役員挨拶

一、 内定者紹介

一、 内定者代表内定証書授与

一、 内定者代表挨拶

一、 代表取締役会長挨拶

一、 閉式の辞

冒頭では、海外出張のためオンラインでの参加となった代表取締役社長の鹿村大志より挨拶を行いました。今年は出店予定物件の視察のため、滞在中のドバイからリモートで参加。日本時間が午前11時30分のところ、現地時間では早朝6時30分という時間帯でしたが、内定者に向けてメッセージを届けました。

鹿村からは、「自分の力でチャンスを掴める会社に、自分の力で入社を勝ち取ったという強い思いを持ち、入社までの半年間を有意義に過ごしてほしい。そして、4月1日から全力で走り出せるよう準備を進めてほしい。」と、内定者へ力強い激励の言葉が送られました。



内定者代表内定証書授与

内定証書授与では、代表取締役会長の渡辺喜久男より証書が手渡されました。

内定者は証書を受け取ると、引き締まった表情で社会人としての第一歩を踏み出す決意を示しました。

この時間を通じ、いーふらんと新たな仲間との間に信頼と一体感が生まれた、印象的なひとときとなりました。

続く内定者代表挨拶では、「これから訪れるチャンスを掴むために、日々の準備と努力を怠らず、同期と切磋琢磨しながら会社をより大きく、強い組織へと育てていきたい。」と力強い挨拶をしてくれました。



内定式の様子

内定者は開始前こそ緊張の面持ちを見せていましたが、式が始まると表情を引き締め、真剣な姿勢で臨んでいました。

役員の言葉に真摯に耳を傾ける姿からは、これから社会人として成長していこうとする強い意志が感じられました。

そして、代表取締役会長の渡辺喜久男より挨拶を行いました。



「いーふらんは、1兆円を目指せる会社になってきている。成長している会社には大きなチャンスがある。もちろんそのチャンスは内定者の皆さんにもあります。それを掴んでほしい。チャンスというのは誰にでも訪れますが、見過ごしてしまうことが多い。努力を重ねることでその機を捉えることができ、生活も豊かになり、人としても大きく成長できると考えています。」と、力強いメッセージが送られました。

無事に内定式を終え、いーふらんは新たな仲間を迎え入れることで、さらなる成長を続けてまいります。



内定式を終えて 人事部部長 渡邉光のコメント

人事部部長 渡邉光

このたび、2026年度新規学卒者の内定式を開催し、242名の内定者を迎えました。数ある企業の中から弊社を選んでいただいたこと、心より感謝申し上げます。

4月の入社までにはまだ時間がございますが、弊社では独自の取り組みとして 「早期キャリアアッププログラム」 を実施しております。このプログラムにおいて優れた実績を残された方には、入社と同時に店長としてご活躍いただける環境をご用意しております。

皆さまには、ぜひ入社までの期間を最大限に活かし、力を磨き、成果を上げていただきたいと思います。そして、入社後は店長、さらにはその先の目標やビジョンを掲げ、会社の中核を担う存在として成長していくことを期待しております。

皆さまの挑戦と飛躍が、弊社の掲げる「1兆円企業」という目標の実現へとつながると確信しております。今後の皆さまのご活躍を心より楽しみにしております。

新卒採用を強化

いーふらんは創業以来、売上を連続して更新し続けており、2025年6月期には売上989億円を達成いたしました。現在は今期売上1,500億円を目標に掲げ、長期的には1兆円企業の実現を目指しております。いーふらんの主軸事業は高価買取店「おたからや」で、店舗数は全国1,560店舗と、業界最大級を誇っております。また、「おたからや」のグローバル展開も進めており、2025年2月には香港に海外1号店をオープン。続いて4月にシンガポール、6月に3カ国目となる台湾、そして9月にはインドネシアへと出店を実現いたしました。今後は香港、シンガポール、台湾、インドネシア出店を皮切りに、タイ、中国、アメリカ、オーストラリア、ドバイなどの新規市場の開拓を予定しております。

国内外において「おたからや」を主軸事業として成長を続け、1兆円企業を目指してまいります。

その目標を達成するためには、挑戦心に富んだ若い社員の力が重要と考え、新卒採用に力を入れて取り組んでおります。新しいことに挑み続ける当社では、新しいポストが次々と生まれ、社歴に関係なく能力次第で活躍できる環境をつくりあげております。

新卒採用ページでは、当社の最前線で挑戦を続ける新卒入社社員たちのインタビューを公開しております。就活軸やいーふらんの決め手、今後の目標などありのままを語ってくれています。是非ご覧ください。

＼ 新卒採用ページはこちらから ／

https://e-fran-recruit.jp/

＼ 26卒説明会参加はこちらから ／

https://www.career-cloud.asia/26/form/entryb/index/2efb2a818c65a0f83d76e1a73aeb4a39

＼ 27卒説明会参加はこちらから ／

https://www.career-cloud.asia/27/form/entryb/index/4d778596e2711c6d1f422ccd1c795533



いーふらんってどんな会社？

◆当社は3兆円規模に成長しているリユース業界の中で、ブランド品・高級宝飾などの高価買取店「おたからや」を運営している企業です。リユース業は『地球にやさしいエコビジネス』であり、社会貢献度が高い事業として昔から広く世の中から支持されておりました。特に昨今の不安定な景気情勢のなかでは景気の影響を非常に受けにくい業界として注目を集めています。

◆業界成長率が130%の中、当社の成長率は直近5年で700%と業界の成長をけん引し続けている企業です。従業員1,670人を抱えるまでに成長しております。業績も創業から連続して成長を成し遂げており、2025年6月期は売上989億円を達成いたしました。

◆「おたからや」は業界トップの出店数（全国1,560店舗）を誇り、Google口コミ4.8（※）を獲得しお客様からの信頼も厚く頂戴しております。

※2025年7月1日～7月15日の直営店（355店舗）にいただいた評価をもとに出した結果です。

◆その他にもヘルスケア事業「フィットネス＆ストレッチ 健康の森」、ゴルフ事業「E-swing-PREMIUM-」、フランチャイズ事業、オークション事業、不動産事業など「価値」を未来に繋ぐハブとなる事業展開をしています。

【株式会社いーふらんの概要】

社名：株式会社いーふらん

設立年月：2000年3月

代表取締役会長 渡辺 喜久男

代表取締役社長 鹿村 大志

所在地：〒220-6115 神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目3番3号 クイーンズタワーB 15階

ホームページ：https://e-fran.jp/

事業内容：

リユース事業、高級宝飾・時計・地金商「おたからや(https://www.otakaraya.jp/)」、ヘルスケア事業「フィットネス＆ストレッチ 健康の森(https://onkatsu-fitness.jp/)」、ゴルフ事業「E-swing-PREMIUM-(https://e-swing-premium.jp/)」、フランチャイズ事業(https://franchise.otakaraya.net/)、オークション事業(https://www.otakaraya.jp/lp_page/auction/)、不動産事業(https://mm-property.jp/)

