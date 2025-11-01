RHINOSHIELD × にじさんじコラボが正式発表！日本・台湾向けに、2025年11月1日より ＜1ヶ月の期間限定＞ で受注販売を開始

C. Simum Co., Ltd

「RHINOSHIELD（ライノシールド）」は ANYCOLOR株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：田角陸）が運営する「にじさんじ」及び「NIJISANJI EN（※1）」所属のVTuberとのコラボレーションが決定いたしました。

本コラボレーションでは、「ルンルン」「でびでび・でびる」「レン ゾット」が集結し、キャンパスライフをテーマにした限定デザインコラボ商品を展開いたします。今回のラインアップは、耐衝撃スマホケースや、AquaStandマグネットボトル（※2）が多数登場します。



受注販売は、日本と台湾を対象に、2025年11月1日（土）より1ヶ月間、RHINOSHIELDの公式サイト限定で開始いたします。また、RHINOSHIELD台北西門店では、2025年11月13日（木）～30日（日）の期間限定で、本商品と特典の展示会を実施いたします。

今回のコラボでは、商品のデザインから特典施策の選定、PR用のYouTube動画制作・配信、そして展示会の企画・実施にいたるまで、プロモーション全体を株式会社IP mixer（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：丸木 勇人、以下IP mixer、読みアイピーミキサー）のトータルでサポートのもと実施いたしました。

※1 主に英語を用いて活動するVTuberプロジェクト

※2 水筒と磁力内蔵のスマホスタンドが融合したウォーターボトル

■コラボレーション商品と受注販売の概要

「RHINOSHIELD」と、「にじさんじ」の「ルンルン」「でびでび・でびる」、そして「NIJISANJI EN」の「Ren Zotto（レン ゾット）」によるコラボレーション商品を、期間限定で受注販売いたします。限定デザインのスマートフォンケースやAquaStandマグネットボトルなどが登場します。

- 販売期間：11月1日（土）13:00～11月30日（日）23:59- 販売対象：日本および台湾限定で販売- お届け時期：2025年12月から順次発送- 販売ページ：- - 日本公式サイト：https://url.rhinoshield.shop/nijisanji-press-jp- - 台湾公式サイト：https://url.rhinoshield.shop/nijisanji-press-tw

■商品概要

＜１. スマホケース＞

- 対応スマホケース：AirX・SolidX / SolidSuit・Clear・Mod NX- 対応機種：iPhone / Android ほか、幅広い機種に対応- 種類：MagSafe対応 / 標準※対応機種及び価格については公式サイトにてご確認ください。https://rhinoshield.jp/products

＜２. AquaStand MagSafe対応ボトル＞

・対応AquaStand：ステンレス（M）480ml

・価格：7,080円（税込）

■限定購入特典

＜特典１.＞

本コラボレーション商品を10,000円（税込）ご購入毎に『特製アクリルスタンド』を1点プレゼント！種類はお選びいただけます。



＜特典２.＞

本コラボレーション商品を15,000円（税込）ご購入で、さらに数量限定『特製アクリルブロック』を1点プレゼント！

※数に限りがありますので、 なくなり次第終了となります。予めご了承ください。

■YouTube動画配信の告知

本商品の詳細および製品情報については、「ルンルン」と「でびでび・でびる」が2025年11月1日（土）21:00より動画配信にてお届けする予定です。

- ルンルン YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@Lunlun_nijisanji

■台北西門で行う展示会について（期間限定）

今回のコラボレーション商品の販売を記念し、11月13日（木）から30日（日）の期間限定で、RHINOSHIELD台北西門店にて展示会を実施いたします。

展示会では、販売商品や特典の展示に加え、特別な店内デコレーションや期間限定のスクリーンアニメーション演出を施し、本コラボレーションならではのかわいい雰囲気をファンの皆さまにお届けします。

＜展示会の概要＞

開催期間：2025年11月13日（木）～2025年11月30日（日）

開催場所：台湾台北市萬華區峨眉街43號1樓（RHINOSHIELD台北西門店）

営業時間：13:00～23:00

※状況により、営業時間が変更となる場合がございます。

＜来場者限定キャンペーン＞

RHINOSHIELD公式SNS（Instagram、FacebookまたはX）をフォローのうえ、店内で撮影した写真をご自身のSNSに投稿していただいた方に、ランダムでコースター風ステッカーを1枚プレゼントいたします。

※数に限りがありますので、 なくなり次第終了となります。予めご了承ください。

『RHINOSHIELD（ライノシールド）について』 https://rhinoshield.jp/

RHINOSHIELDは、台湾発のグローバル企業で、スマホケース、画面保護フィルム、ネック・ハンドストラップなど、スマートフォンに関するあらゆるソリューションを、サステナビリティの理念のもと提供しています。素材をシンプルにすることでリサイクル効率が最大化され、リサイクル素材を使用した製品の製造・販売を通して私たちのミッション【あなたのデバイスを守る、私たちの地球を守る】を実現しています。

『株式会社IP mixerについて』 https://ip-mixer.com/jp

マイクロアドの子会社であるIPmixerは、IPを活用した商品の企画販売事業を展開しています。VTuberや国内外のその他IPと、IPmixerオリジナルコスメ・雑貨等のタイアップ商品を、世界中の消費者を対象に販売しています。また当社の独自製品のほか、日本・現地企業を問わず、メーカー各社の製品や、店舗・施設等とのタイアッププロモーションを通じて IPの魅力を最大化し、新たな市場を開拓しています。