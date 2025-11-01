【東京/巣鴨駅南口】東京2店舗目/『Wi-Fi・電源完備のセルフカフェ巣鴨駅南口店』11月1日(土)オープン！！月間利用者7万人超のセルフカフェ“セカンドデスク”を全国展開!!新しい文化を全国へ!!

ウッドデザインパーク株式会社〒170-0002 東京都 豊島区巣鴨１-１７-８ｎＺ１１７８ビル２Ｆ

全国で無人カフェを展開する「セルフカフェ」は、11月1日(土)、「セルフカフェ巣鴨駅南口店」をオープンしました。

Wi-Fi・電源を全席に完備し、ドリンク1杯で時間無制限・会員登録不要の“追い出されない安心空間”を提供。

出勤前の朝活や昼休みのリフレッシュ、夜間の自習・リモートワークなど、働く人や学ぶ人の

「もう1つのデスク」として、自由な過ごし方を叶えます。

セルフカフェとは

セルフカフェは、「無人」「快適」「自由」をキーワードに全国展開する次世代型カフェブランドです。

店舗にはスタッフが常駐せず、キャッシュレスでドリンクを購入すればそのまま自由に滞在できます。

会員登録は不要ですが、定期的に利用したい方向けにサブスクプランも用意。

セルフカフェでは、利用頻度や滞在時間に合わせて選べる3つのプランをご用意しています。

日常の「ちょっと作業したい」から「1日しっかり使いたい」まで、ライフスタイルに合った最適なプランをお選びいただけます。

利用頻度や滞在時間に合わせて選べる3つのプラン

【ライトプラン】

「1日30分～1時間だけ、少しだけ使いたい」という方におすすめ。

最も気軽に始められるプランです。

学校帰りの予習や、仕事前のメールチェック、休憩ついでの軽作業など、

短時間でサクッと使える“寄り道感覚の使い方”がぴったりです。

【スタンダードプラン】

リモートワークや副業など、平日に数時間集中したい方に最適なプラン。

「午後はカフェで作業するのが日課」「決まった時間に“自分の場所”がほしい」という方にとって、

まさに“第二のワークスペース”となります。

【プレミアムプラン】

「朝から晩までしっかり使いたい」「1日中カフェで集中したい」という長時間利用を前提とする方

向けの最上位プランです。

受験勉強、資格取得、副業、創作など、集中を要する作業に没頭したい方にとって、

“時間に縛られない自由な空間”を実現します。

セルフカフェは、セルフカフェ株式会社が運営する無人カフェブランドです。

全国50店舗を展開し、「受付不要・アプリ登録不要」という手軽さと、

「時間無制限・高機能な作業環境」という充実の機能性を両立。

現在では、月間7万人以上の多くの利用者に選ばれています。

セルフカフェの特徴

サブスク詳細はこちら :https://selfcafe.jp/membership/セルフカフェメンバーシップ（サブスク）

セルフカフェは、Wi-Fi・電源完備の“都市型セカンドデスク”として、働く人や学ぶ人、休む人それぞれのライフスタイルに寄り添います。

明るく開放的なデザインで、仕事や勉強、ひと休みにも使いやすい空間を実現しました。

【朝】出勤前の朝活や資料整理に

【昼】昼休みのリフレッシュ・スマホ充電に

【夕】学生の自習や資格勉強に

【夜】夜間の副業・リモート会議・読書に

利用シーンを問わず、どなたでも“追い出されない安心感”の中で、思い思いに過ごすことができます。

時間や場所に縛られず、自分らしい過ごし方を選べる。それがセルフカフェの最大の魅力です。

“追い出されない安心感”と“邪魔されない集中空間”

ドリンク1杯で時間無制限

セルフカフェでは、ドリンク1杯で時間無制限。

カフェで長居する罪悪感や時間制限から解放され、思う存分作業や勉強に没頭できます。

静かに集中できる環境ながら、会話も可能なため、打ち合わせや簡単なミーティングにも最適。

Wi-Fiの安定性と全席電源完備により、リモート会議や資料作成も快適に行えます。

女性ひとりでも安心・快適な設計

防犯カメラ・警備完備

無人ながらも、防犯カメラや照明設計など安全性にも配慮。

「余計な接客がなくて気楽」「人目を気にせず作業できる」と女性の一人利用者にも好評です。

１人席や明るい店内レイアウトで初めての方でも安心して利用できます。

セルフカフェが選ばれる理由

全席Wi-Fi・電源完備

ドリンク1杯で時間無制限

会員登録・予約不要で誰でも利用可能

サブスク3プランでライフスタイルに合わせた使い方が可能

月間7万人以上が利用する信頼の無人カフェブランド

「長居しても気まずくない」「夜でも安心して使える」といった声をはじめ、

多くの利用者から“自由で安心な作業空間”として支持をいただいています。

今後の展開

“時間に縛られず、誰でも集中できる場所”を全国に広げてまいります。

働く人・学ぶ人・休む人が、それぞれのペースで過ごせる社会をつくる。

頑張る人を応援する。それが、私たちセルフカフェの目指す未来です。

店舗概要

店名：セルフカフェ巣鴨駅南口店 Wi-Fi・電源完備の無人カフェ

住所：東京都 豊島区巣鴨１-１７-８ｎＺ１１７８ビル２Ｆ

アクセス：ＪＲ山手線「巣鴨」駅、徒歩1分

営業時間：5:00～翌1:00（年中無休）

席数：33席

電源完備・セルフカフェの魅力

セルフカフェは、無人ならではの気軽さと快適さを兼ね備えた新しいカフェスタイル。

時間を気にせず自分のペースで過ごせるので、集中したいときやリラックスしたいときにも最適。

飲み物は最新のセルフマシンで手軽に購入可能。スタッフとのやり取りも不要なので、より自由で快適なカフェ体験をお楽しみいただけます。

また店舗内は無料で使えるWi-Fiもセキュリティーの入った高速Wi-Fiを導入しておりますので、通常のFreeWi-Fiとは異なり、通信速度も速く動画やオンライン会議などもストレスなくご利用頂けるのに加えて、電源も完備しておりますので充電切れなどの心配もありません。

既に月間7万人以上の方がセルフカフェを作業、休憩場所として活用して頂いております。

ドリンクはコーヒーが苦手な方でも水やココアや抹茶ラテ、ストレートティーなど豊富な

ドリンクメニューを取り揃えております。

さらに、落ち着いたカフェらしい雰囲気を大切にし、椅子やテーブルにもこだわりました。

長時間座っても疲れにくい快適な空間で、居心地の良さを追求しています。

友人との談笑や、一人でのんびりしたい時にもぴったり。予約や会員登録は不要で、思い立ったときにふらっと立ち寄れるのも魅力の一つです。新しいカフェの楽しみ方を、ぜひセルフカフェで体験してみてください！

決済方法

～現金利用不可～

・キャッシュレス

・クレジットカード

・メジャーなキャッシュレス決済である交通系、QRコード決済、タッチ決済は使えます

■交通系

・suica、PASMO、ICOCA、manaca、toica

■QRコード

・PayPay(LINE Pay)、メルPay、楽天Pay

■タッチ決済

・ID、Quickpay、楽天Edy

等々、その他WAONやnanaco等様々な決済方法も可能となっております。

その他店舗

◆セルフカフェ大塚駅南口店 Wi-Fi・電源完備の無人カフェ

・住所：東京都豊島区南大塚２-４６-３大塚グリーンビル６階

・営業時間：6:00～24:00

会社概要

ブランド名：セルフカフェ

運営会社：ウッドデザインパーク株式会社

所在地：愛知県名古屋市緑区鴻仏目1丁目102番地

ベルインビルB棟3階

代表者：代表取締役 鈴木大基

事業内容：無人カフェ事業の運営／FC展開／コワーキング関連サービス

公式サイト：https://selfcafe.jp