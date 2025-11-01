BYD Auto Japan、スーパーハイブリッドモデル「BYD SEALION 6」を日本初公開すると同時に先行予約の受付を開始

BYD JAPAN 株式会社- Japan Mobility Show 2025で日本初公開した「BYD SEALION 6」は12月1日（月）に詳細を発表- 発表に先駆け、11月1日（土）から先行予約の受付を開始- 予約特典で総額30万円相当のアクセサリーをプレゼント- 今回導入するモデルは、「BYD SEALION 6」のプラグイン・ハイブリッド（PHEV）モデル- BYD独自の高効率プラグインハイブリッドシステム「DM-i（デュアル・モード・インテリジェンス）」を搭載したスーパーハイブリッドモデルBYDは、独自のPHEV技術を際立たせるため「SUPER HYBRID」と表現

■「BYD SEALION 6 DM-i」の先行予約を開始

BYD Auto Japan株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：東福寺 厚樹、略称：BAJ）は、2025年10月29日（水）より東京ビッグサイトで開催される「Japan Mobility Show 2025」で、BYD独自のPHEV（プラグインハイブリッドEV）システムを搭載した「BYD SEALION 6（ビーワイディー シーライオン シックス）」を日本初公開。同日より全国のBYD正規ディーラーで先行予約の受付を開始します。正式発表は2025年12月1日（月）を予定しています。

■先行予約特典について

受付期間中に専用QRコードまたは公式サイトから予約申込を行い、以下の条件を満たしたお客様に、次の4つの中からお好きな特典をお選びいただけます。

- BYD Wall box EV用壁掛式AC充電ボックス3kW用- ETC車載器- ドライブレコーダー- フロアマット

先行予約申込受付期間：

2025年11月1日（土）～ 11月30日（日）

成約・登録期限：

2026年1月31日（土）までにご成約、2026年3月31日（月）までに登録完了のお客様が対象。

詳しくは、下記特設サイトをご覧ください。

BYD SEALION 6先行予約ページ

■BYD SEALION 6 DM-iとは

「BYD SEALION 6 DM-i」は、BYDが独自開発したプラグインハイブリッドシステム「DM-i（デュアル・モード・インテリジェンス）」を搭載したスーパーハイブリッドSUVです。強力なモーターと高効率エンジンを組み合わせたことで、次のような特徴を備えています。

１. 高効率・低燃費（ロングレンジ）

２. 電動走行の静かでスムーズな走り

３. クラストップレベルのパフォーマンス

「BYD SEALION 6 DM-i」は、EVのような静粛性とスムーズな加速性能を実現しながら、長距離走行における優れた燃費性能を両立しています。日常の移動は電気のみで、長距離ドライブではエンジンを併用できるため、充電インフラの状況を気にせず、幅広いシーンで安心して使用できます。

BAJは日本市場において、すでに「BYD ATTO 3」「BYD DOLPHIN」「BYD SEAL」「BYD SEALION 7」の4車種のEV（電気自動車）を展開しています。「BYD SEALION 6 DM-i」は、これらに続く第5のモデルであり、日本初のPHEV（プラグインハイブリッドEV）として導入されます。EVに加え、PHEVという新たな選択肢を提供することで、より多様なライフスタイルやニーズに応えるラインアップを構築します。

■BYD SEALION 6 DM-iの主要諸元

※BYD SEALION 6 DM-i AWDは2026年春頃の発売を予定しています

■製品ページ・イベント情報

※本リリースの掲載内容は画像を含め、2025年11 月1日（土）現在の情報です。内容は変更になる場合がございますので、予めご了承ください。

