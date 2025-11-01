【冬太り対策ダイエット】お得に痩せて理想の体型を手に入れる!! ダイエット専門ジムの人気プラン『ダイエットモニター大募集』| 表参道のパーソナルトレーニングジム808TOKYO

H1GLOBAL株式会社

明治神宮前駅(7番出口)から徒歩1分(原宿駅徒歩7分)、表参道にあるハワイをイメージしたダイエット専門パーソナルトレーニングジム”808TOKYO”が、好評につき今年２回目のダイエットモニター募集を開始いたします。入会金無料 ＆ コース料金が４０％割引となる人気プランです。

キャンペーン適用モニター様であっても、通常のお客様と変わらないトレーニング＆食事指導をさせて頂きますのでご安心下さい。

限定３名先着順となる為、ご検討中の方はお早目の無料カウンセリングのご予約をオススメいたします。(カウンセリングでの無理な勧誘はいたしません。)

【 こんな方にオススメ!! 】

★一人だとダイエットが続かない方

★リバウンドを繰り返してしまう方

★健康的に痩せたい方

★パーソナルトレーニングに高い壁を感じる方

★新年に向けて痩せたい方

トレーナーは全員女性。完全予約制のプライベート空間で誰の目線も気にせずトレーニングできる為『安心してトレーニングできる』と、特にジム初心者さんや忙しい経営者の方々にご好評頂いてます。

トレーニングウェア・シューズ・水・プロテインドリンクなどトレーニングに必要なものは全てレンタル無料な為、お買い物や仕事の合間にお気軽にお越し下さい。

また、トレーニングから食事指導までホスピタリティ溢れる女性パーソナルトレーナーがお一人お一人のお悩み・体質・生活に寄り添ったサポートをさせて頂きますので、痩せながら知識が身に付き『卒業後もリバウンドせず体型維持できています!!』という、嬉しいご報告を数多く頂いております。正しいダイエット習慣を身に付け、繰り返すダイエットとリバウンドのループから抜け出しましょう。

是非このお得な機会に、今年最後のダイエットを始めましょう!!

808 TOKYOでのトレーニングを通し、皆さまの人生に笑顔が増える事が私たちの願いです。

＜体験トレーニング・無料カウンセリング 予約受付中＞

無料カウンセリングご予約はコチラ :https://studio808-tokyo.com/counseling/index.html808TOKYOホームページ :https://studio808-tokyo.com/

【 ダイエットモニター詳細 】

●入会金…無料 (50,000円(税込) → ０円)

●コース料金…各コース 顔出しモニター４０％割引

(16回以上のコースで60分・90分よりお好きな時間をお選び頂けます。)

●募集人数…限定３名 (性別不問)

(定員に達した時点で締め切らせて頂きます。)

●期間…2025年１１月１日(土) ～ 2025年１１月３０日(日) 迄

●詳細…コース始め・終了時・トレーニング中の写真並びに動画を、当ジムホームページやSNS・広告などに掲載させて頂く代わりに割引料金にてトレーニングを受けて頂くシステムです。ご希望の方は、ホームページ予約フォームより無料カウンセリング又は体験トレーニングのご予約をお願いいたします。ご予約の際、備考欄に【ダイエットモニター希望】とご入力下さい。



※その他、詳細は無料カウンセリングの際お伝えさせて頂きます。

※現在の体型や健康状態によってはお断りする場合もございます。予めご了承下さい。

※他のキャンペーン・割引サービスとの併用はできません。



【 808TOKYOの特徴 】

■個別プログラム…丁寧なカウンセリングで個別プログラムを作成。完全プライベート空間で自分のペースでトレーニングを行えます。

■NOリバウンド…食事トレーニング付きの為、３食食べながら健康的に身体を変化させ、リバウンドしない食事法を伝授します。

■手ぶらでジム…ウェア・シューズ・タオル・水・プロテインなど全て無料貸出し＆無料提供。シャワーも完備しております。

■ホスピタリティ…女性トレーナーならではのきめ細やかな目線で、あなたのお悩みにしっかり寄り添い、目標に向けてサポートいたします。

◆トレーナー

808TOKYO 代表 - 稲田 亜矢子 -

2000年シドニーオリンピック新体操団体総合5位

マッスルミュージカルに出演 ※東京.ラスベガス

【資格】

NESTA PFT認定、JOPH肥満予防健康管理士

JOPHダイエットアドバイザー



現役時代に無知で無茶なダイエットを繰り返し痩せにくい体質に変わってしまった自身の経験を活かし、正しい知識で身体を変え、維持し続けられる健康的な身体づくりを目標に指導しております。ダイエット成功は勿論、お客様にハワイへ行った時のような温かさや癒し、そして帰ったらまた頑張ろうと思える活力を与えられる存在、まさに東京のハワイでありたいと思い日々取り組んでおります。私たちと一緒に人生最後のダイエットを始めましょう。

＜体験トレーニング・無料カウンセリング 予約受付中＞

無料カウンセリングご予約はコチラ :https://studio808-tokyo.com/counseling/index.html体験トレーニングご予約はコチラ :https://studio808-tokyo.com/experience/index.html

カラダに自信をつけて心も元気に!!808TOKYOのトレーニングを通して、皆さまの人生に笑顔が増える事が何よりの喜びです。皆さまのご予約・ご来店を心よりお待ちしております。

808TOKYOダイエットコラム :https://studio808-tokyo.com/column/?tag=%e3%83%80%e3%82%a4%e3%82%a8%e3%83%83%e3%83%88

【店舗アクセス】

〒150-0001

東京都渋谷区神宮前6丁目28-5 宮崎ビルB-205

(明治道路沿いTEDDY’S BIGGER BURGERSの奥の建物２階となります。）

明治神宮前駅：徒歩１分 (7番出口)

原宿駅：徒歩７分

※近隣にコインパーキング多数あり

◆本件に関するお問合せ

担当：庄子

Tel：03-6419-7755

Mail：info@h1-global.com

◆会社概要

社名：H1GLOBAL株式会社

創業：2005 年4 月

代表者：代表取締役 輝咲 翔（きざき しょう）

本社：〒106-0047 東京都港区南麻布５丁目１-２９- 901

TEL：03-6419-7755