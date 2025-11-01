11月11日はヘアケアブランドISSHI（イッシ）の『まっすぐの日』！恒例の豪華賞品に加え、来春発売予定の新商品を先行プレゼント。さらに大人気の銭湯「深川温泉 常盤湯」とのコラボ企画を今年も開催！

株式会社ジャパンゲートウェイ(所在地：東京都中央区 代表：伊藤英信)が展開する、くせ・うねり、広がり、パサつき等のお悩みに向けたヘアケアブランドISSHI（イッシ）は、11月11日を“まっすぐの日”とし、豪華プレゼントが当たるキャンペーンをSNSにて開催します。



また、この”まっすぐの日”に合わせ、都内で大人気の「深川温泉 常盤湯」とイッシの期間限定コラボ企画を実施いたします。“まっすぐの日”には、是非とも「深川温泉 常盤湯」でイッシシリーズをご体験ください。＜実施予定：2025年11月7日（金）から12日（水）までの6日間＞



今年で５回目の開催となるイッシの“まっすぐの日”は、恒例となっている豪華ヘアケアグッズ＆イッシのヘアケアシリーズに加え、


なんと、2026年春に発売予定の新商品3種のサンプルを先行でお試しできるプレゼントキャンペーンをSNSで準備しています。



また、「深川温泉 常盤湯」でスタートし大好評であったイッシの体験コラボ企画は、東京を飛び出し、全国の温浴施設とコラボを続け、1年越しに“まっすぐの日”に「深川温泉 常盤湯」に帰ってきます。


コラボ期間中は、イッシの無料体験をはじめ、複数の企画を用意しています！（数量限定あり）



＜常盤湯×ISSHI＞


- 【女性の湯限定】定番”お家でカンタン、酸熱トリートメント”『イッシ へアパックセラム』を備え付け。
- 来場された女性のお客様には、この酸熱トリートメントのお試し1日分をプレゼント。※なくなり次第終了とさせていただきます。
- 毎日18時以降、来場された女性のお客様先着50名様にイッシのヘアミルク等を無料でお試しできるイッシ体験バッグをお貸出。
- さらに、一矢体験バッグをお試しいただいた方の中から、毎日抽選で5名様にヘアオイルが当たるチャンスも。

※詳細は店内ポスターをご確認ください。


１．“さらば、私のくせ毛”『まっすぐの日』SNSキャンペーン

イッシでは11月11日を『まっすぐの日』とし、いつもご愛顧いただいているお客様へ感謝の気持ちを込めて、イッシ公式Instagramと公式LINEで、毎年11名様に、豪華プレゼントをご用意しています。今年もInstagramのキャンペーンでは、イッシシリーズに加え、プロ仕様のヘアケア家電グッズが当たる毎年赤字覚悟の大変豪華なプレゼントを当選品としています。


さらに今年は、まだ世に出ていない2026年来春発売予定の新商品が先取りできる特別なセットも準備中と大変豪華なプレゼントキャンペーンとなっています。


＜Instagramキャンペーン概要（予定）＞

■応募期間


11月11日（火）～11月30日（日）


■応募方法


イッシ公式Instagram（@isshi_official）をフォロー＆キャンペーン投稿にいいね＆コメント


キャンペーン投稿をストーリーズ等でリポストすると、さらに当選確率アップ！


■当選品


1名様（5種のプレゼント）


・111日分のイッシヘアパックセラム1dayパウチ


・イッシ ザ ヘアミルクDxディープリペアモイスト　現品1本


・イッシ ザ ヘアキープオイル βショットUVモイスト　現品1本


・プロ仕様のヘアケアグッズ（SNSキャンペーン開始時発表！）


・★2026年来春発売新商品3種先行お試しセット



10名様（5種のプレゼント）


・11日分のイッシ ヘアパックセラム1dayトライアル


・イッシ ザ ヘアミルクＤxディープリペアモイスト　現品1本


・イッシ ザ ヘアキープオイル βショット　UVモイスト　現品1本


・プロ仕様のヘアケアグッズ（SNSキャンペーン開始時発表！）


・★2026年来春発売新商品3種先行お試しセット



＜LINEキャンペーン概要（予定）＞

■応募期間


11月11日（火）～11月30日（日）


■応募方法


１. イッシ公式アカウントをお友達追加


２. キーワード【まっすぐの日】をイッシ公式アカウントのトーク上に入力


３. アンケートに回答


■当選品


11名様（3種のプレゼント）


・11日分のイッシ ヘアパックセラム1dayトライアル


・イッシ ザ ヘアミルクDx ディープリペアモイスト　現品1本


・イッシ ザ ヘアキープオイル βショット　UVモイスト　現品1本



2．大人気「深川温泉 常盤湯」×イッシのコラボ企画

オシャレな街として知られる清澄白河（東京都江東区）に位置する、一昨年リニューアルされた大人気銭湯「深川温泉 常盤湯」。今回は6日間限定でイッシとのコラボイベントを開催します。


入り口では『常盤湯×イッシ』コラボの暖簾・提灯がお出迎え。館内にもイッシの装飾が散りばめられ、レトロでオシャレな銭湯とイッシの世界観がミックスする空間をお楽しみいただける他、ご来場の女性にお楽しみいただける体験型の企画も準備しております。


＜常盤湯×イッシコラボ企画概要＞


■期間


11月7日（金）～11月12日（水）


■企画内容


ーその１-


女性の湯では、イッシの定番””お家でカンタン、酸熱トリートメント”『イッシ へアパックセラム』を備え付け



ーその２-


ご来場の女性限定


１.イッシ ヘアパックセラム1dayトライアルをプレゼント（数量限定）


２.毎日18:00以降ご来店の女性限定で先着50名様にイッシ体験バッグを貸出


３.バッグをレンタルした方の中から抽選で毎日5名に『ザ ヘアキープオイルβショット モイストライト』をプレゼント（詳細は期間中の店頭ポスターをご覧ください。)



＜深川温泉　常盤湯について＞




「深川温泉　常盤湯」は、東京江東区で80年の歴史を持ち、2023年に風情のある宮造りを活かしたまま、内装はモダンにリニューアル。隅々まで掃除に行き届いた清潔感のあるキレイな銭湯で、天然温泉、シルキー風呂、炭酸風呂など種類豊富なお風呂に加え、赤外線式やオートロウリュ式のサウナも人気です。様々な種類の飲料やオシャレな雑貨が楽しく、訪れるたびに発見があり、何度も通いたくなります。



＜常盤湯　公式サイト＞


https://tokiwayu.com/


＜常盤湯　公式Instagram＞


https://www.instagram.com/tokiwayu1010/


＜常盤湯　公式X＞


https://x.com/FUKAGAWAONSEN





イッシシリーズについて





イッシへアパックセラムでは、サロンで話題の酸熱トリートメントで使用されている“グリオキシル酸”※1をご自宅でも使いやすいように配合。


ドライヤーやアイロン等の熱器具で成分に熱を加えることで髪に新たな結合（＝架橋）を生み、髪を自然なさらさらまっすぐ髪へと導きます。


くせ毛やうねり髪の、ハリコシを与え、ダメージケアしながら扱いやすい髪へ。おうちでカンタン♪酸熱トリートメント



商品名：イッシ ヘアパックセラム


内容量：180g


価格：2,700円（税抜）/2,970円（税込）








くせ毛やうねり髪だけでなく、広がりやパサつき・ゴワつき、枝毛や切れ毛などのダメージにお悩みを持つ“困り髪”さんへ向けたアウトバストリートメント。“アンチウェーブ”成分※2※3濃厚保湿成分※4※5でしっとり、さらっ、ふわっ、とまとまる“素直髪”へ導く、サロン品質の高機能ヘアミルク。


商品名：イッシ ザ ヘアミルク シルキーモイスト


内容量：111g


価格：1,700円（税抜）/1,870円（税込）









商品名：


イッシ ザ ヘアミルク シルキーモイスト　パウチタイプ


ピュアフラワーブーケ（左）／フレグランスフリー（右）


内容量：100g


価格：各 1,350円（税抜）/ 各1,485円（税込）









カラーやパーマなどのダメージによる、うねり・くせ・パサつきに悩む方に向けたトリートメントヘアミルク。イッシ ザ ヘアミルク シルキーモイストの成分に加え、ヘアサロンで一般的になっている毛髪補修成分「ヘマチン」や、保水力がヒアルロン酸の約6倍の「サクラン(R)」※6を新たに配合し、毛髪にハリやコシ、ツヤ、うるおいを与えます。アウトバストリートメントでは初になる「ヘマチン」×「サクラン(R)」の組み合わせで、しっかりまとまる髪へ導きます。ヘアサロンでしか感じることができなかった質感をこの1本で。



商品名：イッシ ザ ヘアミルク Dx ディープリペアモイスト


内容量：100g


価格：2,100円（税抜）/　2,310円（税込）








熱をミカタに、理想のヘアスタイルをキープする“髪変”キープオイル。髪の保湿・補修、過度な熱からの保護、熱をミカタにしたスタイリングキープなど、アウトバストリートメントにも、スタイリングにも使用できる高機能ヘアオイル。


ヘアアイロン前に塗布することで、理想のヘアスタイルを長時間キープいただけます。軽やかしっとりタイプで、細毛さんや毛量少なめの方におすすめ。


商品名：イッシ ザ ヘアキープオイル βショット


モイスト ライト


内容量：70mL


価格：1,700円（税抜）/ 1,870円（税込）










うるおいしっとりタイプで、太毛さんや毛量多めの方におすすめ。



商品名：イッシ ザ ヘアキープオイル βショット モイスト


内容量：70mL


価格：1,700円（税抜）/ 1,870円（税込）






モイストライト/モイストと同様の高機能性はそのままに、紫外線防止効果とダメージ補修力をブランド史上最高濃度※7まで配合したヘアオイル。夏だけでなく、乾燥などによるパサつきやダメージの多い冬の季節でもブランド史上最高濃度を誇る補修力でダメージ髪を指通りの良いなめらかな髪へ導きます。



商品名：イッシ ザ ヘアキープオイル βショット


UVモイスト ラクトン5.0


内容量：70mL


価格：1,700円（税抜）/ 1,870円（税込）





※1ヘアコンディショニング成分 ※2ステアルジモニウムヒドロキシプロピル加水分解ケラチン（羊毛） ※3 γ-ドコサラクトン、メドウフォーム-δ-ラクトン ※4イッシヘアパックセラム対比 ※5 ポリクオタ二ウム-64及びポリクオタ二ウム-61、ヒアルロン酸Na、加水分解コラーゲン、乳酸Na、スクワラン、セラミド(セラミドAP/セラミドNP/セラミドNG)、ラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル/オクチルドデシル) ※6スイゼンジノリ多糖体。「サクラン(R)」はグリーンサイエンス・マテリアル株式会社の登録商標　※7イッシブランド内で最高濃度（2025.3月現在）




＜ISSHIブランドサイト＞
https://isshi.jp/
＜ISSHI公式インスタグラム＞
https://www.instagram.com/isshi_official/
＜ISSHI公式X＞
https://twitter.com/ISSHI_official
＜公式オンラインショップJ.G.PLAZA＞
https://jgplaza.jp/
＜J.G.PLAZA楽天市場店＞
https://www.rakuten.ne.jp/gold/jgplaza/


＜J.G.PLAZA Amazon店＞


https://www.amazon.co.jp/isshi




＜お客様お問い合わせ＞


株式会社ジャパンゲートウェイ お客様コールセンター　


TEL : 03-5545-0661(#) 10:00~18:00(土日祝日除く）