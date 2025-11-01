【日テレ・東京ヴェルディベレーザ】志賀興業株式会社との新規コーポレートパートナー契約締結のお知らせ

東京ヴェルディ株式会社

■代表取締役 志賀隆宏 様 コメント

「この度、日テレ・東京ヴェルディベレーザ様とパートナー契約を締結できましたことを、大変光栄に思っております。

日テレ・東京ヴェルディベレーザ様は、女子サッカー界を牽引する存在として、地域に根ざした活動や次世代の育成にも力を注がれており、私たちが大切にしている「地域貢献」「社会貢献」の姿勢と深く通じるものがあります。

本パートナー契約を通じて、スポーツの持つ力と私たちの事業理念が重なり合い、地域社会をより元気に、そして笑顔あふれる未来につなげていけることを願っております。

選手やスタッフの皆様の更なるご活躍を心より応援するとともに、私たちも誠意を持ってサポートしてまいります。」

■会社概要

会社名：志賀興業株式会社

代表者：代表取締役 志賀隆宏

本社所在地：〒181-0004 東京都三鷹市新川4丁目１番11号

設立年月：1964年1月1日

資本金：4,000万円

事業内容：一般廃棄物・産業廃棄物の収集運搬及び処理事業、資源リサイクル事業、環境衛生管理事業、道路公園清掃、建物清掃、下水道清掃等、地域社会における環境保全・循環型社会の実現に向けた総合環境サービス事業

URL：http://www.shiga-kogyo.co.jp/

■掲出ロゴ