【シルバーバックス・プリンシパルグループ】株式会社データ・ファー・イースト社｜一般社団法人サンロクへ『DFE経理アウトソーシング』の提供開始

株式会社シルバーバックス・プリンシパル左)株式会社データ・ファー・イースト社 代表取締役 向井隆昭、右)一般社団法人サンロク 代表理事 佐藤香奈子氏

2025年11月1日より、シルバーバックス・プリンシパルグループの株式会社データ・ファー・イースト（本社：大阪府大阪市北区、代表取締役：向井隆昭、以下DFE）は、山形県酒田市の産業振興を担う、酒田市産業振興まちづくりセンター「サンロク」の運営管理業務を受託する一般社団法人サンロク（所在地：山形県酒田市、代表理事：佐藤香奈子、以下一社サンロク）に対し、AIやクラウドを活用した『DFE経理アウトソーシング』の提供を開始いたします。

大阪に拠点を置くDFEが、山形県酒田市の一社サンロクの経理業務をリモートで受託することにより、専門人材の確保といった地方の課題解決に貢献。一社サンロク本来のミッションである「人と人、企業と企業、人と企業をつなぐ」をコンセプトとした酒田市内の事業者や企業へのサポートを通じた産業振興活動にさらに注力できる体制を構築し、酒田市の持続的な発展を後押しします。

また、今回の経理アウトソーシングに加えて、DFEは一社サンロクが推進する「IT女子プロジェクト」との連携を深めます。具体的には、DFEのカスタマーサポート業務の一部をプロジェクトの仕事として一社サンロクが請け負うことで、酒田市におけるIT人材の育成と就労機会の創出を後押しします。この連携は、地方の企業と都市部の企業がリモートワークを通じて相互にメリットを享受し、地域や社会の課題に資するモデルケースとなります。

【導入の背景】地方の専門人材不足という課題解決と地域産業振興への貢献

地方都市では、専門知識を要する管理部門の人材確保が大きな課題となっています。酒田市の産業振興という重要な役割を担う一社サンロクにおいても、ノンコア業務である経理業務の負担が、本来注力すべき事業へのリソース配分を圧迫する可能性がありました。

DFEは、この課題に対し、クラウド技術と長年培った業務の「仕組み化」のノウハウを活かすことで、地理的な制約なく高品質な経理業務を提供できると考えました。当社のサービスを通じて一社サンロクの管理部門を安定化させることが、酒田市全体の産業振興への貢献につながると確信し、今回のサービス提供に至りました。

【DFE経理アウトソーシング】の特長

本サービスは、単なる業務代行ではありません。経験豊富な専門スタッフのスキルと、AIやクラウドなどのテクノロジーを融合させ、安定的かつ正確性の高い管理部門を構築します。

１．「人」と「テクノロジー」のハイブリッド

経験豊富なスタッフが業務フローを設計・管理する一方で、AI-OCRによる請求書の自動読み取りやクラウド会計ソフトの活用により、ヒューマンエラーを抑制し、業務効率を最大化します。

２．業務の「仕組み化」による属人化の排除

DFEの得意とする業務の標準化・マニュアル化により、特定の担当者に依存しないAIエージェントによる作業補助体制を構築。担当者の変更があっても業務品質を維持できる、持続可能な管理部門を実現します。

３．柔軟なリモート対応

全ての業務をクラウド上で完結させるため、場所を選ばない柔軟なコミュニケーションと迅速な対応が可能です。

株式会社データ・ファー・イースト代表取締役 向井隆昭のコメント

この度、酒田市の産業振興をリードし、酒田市全体の活性化に寄与されている一社サンロク様のパートナーとなれたことを大変光栄に思います。我々の強みである『仕組み化』とテクノロジーを駆使し、サンロク様がコア業務に専念できる環境を全力でサポートいたします。本取り組みが、地方における新たな管理部門の在り方を示すモデルケースとなり、酒田市のさらなる発展の一助となることを願っております。

一般社団法人サンロク代表理事 佐藤香奈子氏のコメント

経理業務を専門性の高いDFE様にお任せすることで、私たちは安心して産業振興という本来の使命に邁進できます。人材不足という地域課題に対し、このように遠隔から高度な専門サービスを受けられることは、我々にとって非常に心強いです。今回の提携を機に、さらに活動を加速させてまいります。また、IT女子プロジェクトへの連携も大変ありがたく、都市と地方が協業するモデルケースとなれるよう、合わせて取り組んでまいりたいと存じます。

【提供サービス概要】

サービス名：DFE経理アウトソーシング

提供開始日：2025年11月1日

提供内容：経理業務等

■一般社団法人サンロク 概要

法人名：一般社団法人サンロク

所在地：〒999-8158 山形県酒田市布目字後田１３番

代表者：代表理事 佐藤香奈子

設立：2018年

事業内容：酒田市産業振興まちづくりセンター「サンロク」の運営管理業務を担い、

地域の産業振興に関する幅広い事業を展開。

・市内事業者・企業の事業拡大や課題解決支援（ビジネスマッチングサポート等）

・事業に役立つ情報提供（セミナー開催、SNS等による情報発信）

・人材育成支援（女性の所得向上を目指したIT講座、サンロクIT女子プロジェクト等）

公式HP :https://sanroku.jp

■株式会社データ・ファー・イースト社 概要

会社名：株式会社データ・ファー・イースト

所在地：〒530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地1-13-22 wework御堂筋フロンティア13階

代表者：代表取締役 向井隆昭

設立：1995年

事業内容：全ての中小企業が強くあり続ける日本のために。バックオフィス業務を『人』から

『仕組み』に変えて、企業が抱える業務の課題やコストの問題をAI・RPA・クラウド技術、

そしてフィジカルを駆使して解決している。

・DFE経理アウトソーシング/給与計算アウトソーシング

・AI活用コンサルティング

・DX支援やシステム開発

・人材派遣、人材紹介等

公式HP :https://dfe.jp

