笑顔道鍼灸接骨院グループ、「2025アジアBMXレーシング選手権・2025アジアBMXレーシングチャレンジ」にて大会救護を実施し、日本代表チームのメディカルトレーナーを派遣

株式会社爽健グローバル

この度、株式会社爽健グローバル(本社:東京都新宿区、代表取締役:福田秀人、以下爽健グローバル)が運営する「笑顔道鍼灸接骨院グループ」は、「2025アジアBMXレーシング選手権・2025アジアBMXレーシングチャレンジ」にて大会救護を実施し、日本代表チームのメディカルトレーナーを派遣いたします。

笑顔道鍼灸接骨院グループは、これまで多岐の怪我に対する処置はもちろん、多くのアスリートの身体ケアを行いただ体を健康な状態に戻すだけでなくアスリートが最大限のパフォーマンスができる体に戻すことをゴールとしており、これまでも業界トップクラスでアスリートのサポートに注力してまいりました。

「2025アジアBMXレーシング選手権・2025アジアBMXレーシングチャレンジ」では、公益財団法人日本自転車競技連盟（通称JCF）ご協力の元、大会救護を実施いたします。また、ロスアンゼルスオリンピックを３年後にひかえております、日本代表チームのメディカルトレーナーを派遣いたします。イベントに参加される選手はもちろん来場者、関係者様の怪我や体調不良等に対する応急処置をできるよう準備させていただいております。より皆様が安心して楽しめるようにサポートいたします。アスリートの体をケアすることで培ってきた高い技術力とノウハウを活かし、柔道整復師および鍼灸師の更なる可能性に挑戦してまいります。

■開催概要

大会名称：TOYO TIRES Presents 2025 アジアBMXレーシング選手権大会

日 程： 2025年11月1日（土）／競技日

2025年11月2日（日）／アジアBMXレーシングチャレンジ

会 場：名古屋競輪場 BMXレースコース（愛知県名古屋市中村区高畑68）

費 用：観戦無料

主 催： 公益財団法人 日本自転車競技連盟（JCF）

主 管：2025 アジアBMXレーシング選手権大会 実行委員会

後 援：愛知県、名古屋市

協 力：名古屋競輪組合

■株式会社爽健グローバル

大会ホームページ :https://bmx-asia2025.com/

笑顔道鍼灸接骨院グループは一般の患者様だけでなく、業界トップクラスでスポーツアスリートやアーティストまでサポートを行っている鍼灸接骨院グループです。高度な技術力・ノウハウを活かし、幅広い業界にて体調管理から治療のサポートを行っています。

社 名：株式会社爽健グローバル

代 表 者 ：代表取締役 福田 秀人

所 在 地 ：東京都新宿区西新宿8-14-24 西新宿KFビル706

設 立：平成15年10月

事業内容：接骨院・鍼灸院・リラクゼーションサロン・スポーツジ

ム経営を中心とするヘルスケア事業、在宅医療マッサー

ジ医療機器卸・販売など

U R L：http://www.egaodo-souken.com/

笑顔道は、2003年10月28日の創業以来、「挑戦の先には、成幸と学びしかない！」を合言葉に、笑顔道の仲間達（以下・道生）と共に挑戦し続ける23年でした。

患者様満足度（CS）への挑戦、道生満足度（ES）への挑戦、治療院業界への挑戦、道生・可能性への挑戦等、平坦な道だけでは無かったこの23年どんなときも、挑戦し続けるという魂だけは、忘れた事はありません。

私たちが、「東洋医学の継承と発展に貢献すると共に、西洋医学や他分野との融合をはかり、世の中に新しい価値と健康を創造する。」という社会的使命に対し、挑戦し続ける先に、今日本が抱える諸問題（子供達の筋肉低下、いじめ、引きこもり、待機児童、成人病、自殺、少子化、高齢化、寝たきり高齢者の増加、孤独死等…）解決の答えがあると信じています。

21世紀、国境を超えて世界がひとつに結ばれるグローバルな時代を見据えて、真のグローバル総合健康企業として大きく飛躍するため、世界の市場で成長を実現する事業基盤作り、人材育成を強化して行きます。

『人を治し、地域を治し、国を治し、世界を治す！』

代表取締役 福田秀人

これまでのスポーツサポート契約一覧 ※令和７年８月３１日まで

東京オリンピック2020 スケートボード男子・女子

東京オリンピック2022 卓球女子

パリオリンピック2024 スケートボード男子・女子

■サッカー

J.LEAGU 横浜FC

なでしこリーグ ニッパツ横浜FCシーガルズ

熊谷紗希選手（ロンドン・シティ・ライオネス所属 なでしこJAPAN）

JFL 鈴⿅ポイントゲッーズ／JFL Y.S.C.C横浜／社会人チーム ONODERA FC・ONODERA FC BLOOM

■野球

NPB 埼⽟西武ライオンズ

牧田和久選手（元MLBサンディエゴ・パドレス）／山口俊選手（元MLBトロント・ブルージェイズ）

女子硬式野球 九州ハニーズ

■モータースポーツ

SUPER GT500 NISMO／NISMO NDDP

SUPER GT300 ADVICS マッハ車検 MC86 マッハ号

SUPER耐久 GTNET MOTOR SPORT／KCMG／GAINER／WAIMARAMA Racing

レーシングドライバー 松下信治選手／NISMO

■柔道

視覚障碍者柔道女子日本代表／講道館ハワイ柔道教室／スポーツひのまるキッズ

ルーマニア代表チーム／柔道マガジン杯／Winter Challenge Tournament 2023.2024.2025

■バスケットボール

B.LEAGUE 福島ファイヤーボンズ／横浜エクセレンス

■ダンス

D.LEAGUE （20-21～25-26）

avex ROYALBRATS／KADOKAWA DREAMS／KOSE 8ROCKS／CyberAgent Legit

SEGA SAMMY LUX／CHANGE RAPTURES／FULLCAST RAISERZ

Benefit one MONOLIZ／Medical Concierge I’moon ／LIFULL ALT-RHYTHM

dip BATTLES／Valuence INFINITIES／DYM MESSENGERS／List::X

LDH SCREAM／M&A SOUKEN QUANTS

チアダンス

DANCE FORCE ／世界選手権world Champion 「BLUE FORCE」

■卓球

T.LEAGUE 「木下マイスター東京」「木下アビエル神奈川」

■フットサル

F.LEAGUE Y.S.C.C.横浜

デルミリオーレクラウド群馬／BANFF TOKYO

■ラクビー

SUPER RYGBY The New South Wales Waratahs／The ACT Brumbies

みなとラグビ―スクール／東京サントリーサンゴリアズアカデミー青山校・府中校

■自転車競技

公益財団法人日本自転車連盟

BMXプロレーシングチーム「GANTRIGGER」／ TOYO TIRES DOWN TOWN BMX2023-2025

ロードレース VICTOIRE HIROSHIMA

■ウィンタースポーツ

公益財団法人全日本スキー連盟

スキージャンプ 小林陵侑選手／アルペンスキーユース日本代表チーム

スノーボード 鬼塚雅選手

■格闘家

武尊選手／WBOスーパーライト級 アストン・パリクテ選手／森俊樹選手／神龍誠選手

高野人母美選手 ／神部建斗選手 ／鈴木千裕選手／藤田大和選手

■大相撲

木瀬部屋／⽟ノ井部屋／大相撲 大関 栃ノ心関

■その他

スペシャルオリンピックス日本／一般社団法人ワールドスケートジャパン

リンクホッケー日本代表／ホノルルトライアスロン／九十九里トライアスロン2019

ビーチバレー井上真弥選手／サマンサタバサ ガールズコレクション トーナメントゴルフ

全日本プロシニアゴルフ選手権／かけっこS＆Cスクール／ボールパーク

シンクロナイズドスイミング 木村真野・紗野選手／世界陸上銅メダリスト 藤光謙司選手

女子プロゴルファーエイミーコガ選手 他多数

■アーティスト・LIVE

a-nation (2017-2019.2024-2025)

FREEDOM (2019-2023)

VIVA LA ROCK (2022-2025)

The Drop FESTIVAL (2022-2024)

WIRED MUSICFESTIVAL’19

THE HOP (2022-2024)

PASSPO☆／風男塾

倖田來未／ソナーポケット10th Anniversary Tour flower

AK-69 全国ツアー(2021-2025)

清木場俊介／CANDY TUNE／predia／BAND-MAID

AI「RESPECT ALL」

GAKUTO 20th ANNIVERSARY LIVE TOUR 2020 KHAOS

■舞台

クリスマスキャル (2019-2024)

メイジ・ザ・キャッツアイ

赤ひげ

松平健芸能生活50周年記念公演

舞台「サザエさん」

舞台『ゲゲゲの鬼太郎2025』

他多数

【本件に関するお問い合わせ先】

企業名 株式会社爽健グローバル