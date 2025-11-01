「DLsite創業祭2025」11月より開催！ 1番の“叡智”は誰の手に？ DLsite史上初、グローバル対応の英語試験も！

株式会社エイシス

株式会社エイシス(所在地：東京都千代田区、代表取締役：藤井純)が運営する二次元コンテンツの総合ダウンロードサービス「DLsite」(https://www.dlsite.com/)は、2025年に29周年を迎えました。DLsiteを運営している株式会社エイシスが創業した11月1日(土)～30日(日)の期間中、『DLsite創業祭2025』を開催いたします。

今年は、昨年までの「DLsite検定」を「DLITE」(DLsite英語能力試験・DLite -DLsite Literacy and Imagination Test of English-)として英語でDLsiteの知識を競う能力試験の実施を筆頭に、「DLsiteジャンル国民投票2025」の結果発表＆記念セール、創業祭セール、また特別なクーポンの配布など、既存・新規のユーザーの皆様からクリエイターの皆様までお楽しみいただける大型企画を実施いたします。

特設ページ：https://www.dlsite.com/modpub/lp/home/campaign/founding-festival2025/

■主な企画概要

■【企画1】DLITE(DLsite英語能力試験・DLsite Literacy and Imagination Test of English)

昨年まで実施していた「DLsite検定」を、今年はより多くのユーザーに楽しんでいただけるよう「DLITE」(DLsite英語能力試験・DLsite Literacy and Imagination Test of English)として、リニューアルいたしました。

「DLITE」では、「DLsite」にまつわる計3科目の問題を英語で出題、全世界同時で開催いたします。他にも中国語、韓国語でも検定問題がございます。3科目の総合得点上位30名は「DLsiteジーニアス」として特設サイトで表彰され、「100%OFFクーポン」と『DLsiteジーニアス賞状』の実物が贈呈されます。さらに、受験者の中から抽選で500名様に「30%OFFクーポン」をプレゼントいたします。

練習問題公開： 2025年11月1日(土)

受験期間： 2025年11月7日(金) ～ 11月13日(木)

成績発表： 2025年11月19日(水)

※総合得点上位30名は、得点が同率の場合、回答提出が早いアカウントが優先されます。

■【企画2】「DLsiteジャンル国民投票2025」結果発表＆セール

昨年好評をいただいていた「ジャンル国民投票」を今年も10月17日～24日に実施。今年は昨年より約4,000票も多い、38,352票が集まりました。その結果を11月21日(金)に発表します。本企画は、ユーザーの皆様に新たなジャンルとの出会いや発見の場にしていただくことを目的としており、投票で要望の多かった新ジャンルは実際に追加され、11月21日(金)～11月27日(木)の期間で「追加ジャンルセール」を開催予定です。

結果発表： 2025年11月21日(金)

ジャンルセール： 2025年11月21日(金) ～ 11月27日(木)

■【企画3】「DLsite創業祭セール2025」

『マンガ、ゲーム、ボイス・ASMR』といった人気形式の作品が詰まった特別なセールを、10月31日(金)より11月6日(木)まで開催中です。

「DLsite創業祭2025」全体スケジュール

上記以外にもお得なクーポンを抽選で配布をする予定です。

今年も約1ヶ月間、「DLsite創業祭」をぜひお楽しみください！

■DLsite

サービス内容：二次元コンテンツの総合ダウンロード販売サービス

URL ：https://www.dlsite.com/index.html

運営 ：株式会社エイシス