西東京市の災害用トイレカー導入を支援

タクトホーム株式会社

タクトホーム株式会社（本社：東京都西東京市、代表取締役社長：小寺一裕）は、西東京市が進める災害用トイレカー導入プロジェクトを支援し、池澤隆史市長より感謝状が授与されました。

左からタクトホーム代表取締役社長小寺一裕、池澤隆史市長支援の背景

当社は西東京市に本社を置く企業として、地域社会への貢献と防災力強化を重要な責務と考えております。近年の大規模災害において、避難所等のトイレ環境が深刻な問題となっていることから、西東京市が取り組む災害用トイレカー導入プロジェクトの意義に賛同し、支援を決定いたしました。

トイレカーについて

西東京市が導入するトイレカーは、災害時に深刻化する様々なトイレ問題を解決するための車両です。導入後は、一般社団法人助けあいジャパンの「災害派遣トイレネットワーク」に参加し、全国の参加自治体が相互に支援し合う仕組みに加わります。

西東京市では、クラウドファンディングを通じて目標金額1,000万円の調達を進め、多くの市民や企業からの支援により、2025年10月23日に目標金額を達成いたしました。

2025年11月12日まで引き続き支援を受け付けており、さらなる防災力強化を目指しています。

今後について

当社は今後も、本社を置く西東京市をはじめとした地域社会の安全・安心な暮らしの実現に向け、様々な取り組みを通じて貢献してまいります。

参考情報

- 西東京市トイレカー導入プロジェクト募集期間：2025年9月1日～11月12日目標金額：10,000,000円https://www.city.nishitokyo.lg.jp/kurasi/iza/bosai/saigainisonaete/toiletcar.html- 災害派遣トイレネットワーク一般社団法人助けあいジャパン「みんな元気になるトイレ」https://tasukeaijapan.jp/toilet/

商 号：タクトホーム株式会社 英文社名TACT HOME CO.,LTD.

所在地：〒202-0021 東京都西東京市東伏見3丁目6番19号

設 立：1984年4月2日

資本金：1,429,020,000円

役員代表取締役会長：山本 重穂

代表取締役社長：小寺 一裕

従業員：1,063名（2025年3月31日現在）

事業内容：戸建住宅分譲事業、マンション分譲事業、注文住宅事業、建築請負事業、不動産賃貸事業、その他

URL：https://www.tacthome.co.jp/