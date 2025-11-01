【シェ・シバタ】阪神百貨店に期間限定で出店！関西初上陸の商品もご用意！

株式会社オー・デリス・ドゥ・シバタ

株式会社オー・デリス・ドゥ・シバタ(代表取締役：福井直也)が運営する「シェ・シバタ」は、2025年11月12日(水)から11月18日(火)の7日間、阪神百貨店に出店いたします。

関西初上陸となる「リッチマロン」、「サブレサンド(マロン)」、毎年大人気のショコラ商品「ぺカンナッツショコラ」などご用意いたします。

【出店概要】

■開催場所：阪神百貨店 1階おやつイベントスペース

■出店期間：2025年11月12日(水)～11月18日(火)

■販売商品：リッチマロン、マロンケーキ、サブレサンド(マロン)、クッキー缶(リシェス、アニバーサリークッキー缶)、ペカンナッツショコラ(ダーク、ミルク、ホワイト)

リッチマロン 関西初上陸

サクッとした食感のサブレ生地を頬張ると、まず広がるのは芳醇なバターとアーモンドの香り。

秘密は、生地に練り込まれたフランス・セモア社のミルクチョコレート。

この深みのあるコクが、中の渋皮栗の持つ奥深い旨味を、一層引き立てます。

一口ごとに、サブレの香ばしさと栗の濃厚さが層になって押し寄せるまさに「リッチ」な名にふさわしい、大人のためのご褒美スイーツです。

3個入 2,592円(税込み)

サブレサンド(マロン) 関西初上陸

サクッ、ホロッ…口の中で広がる芳醇なバターの香り。 その間には、濃厚なマロンクリームと贅沢なマロングラッセがぎゅっとサンドされています。

一口食べれば、栗の豊かな風味に包まれ、至福のひとときが訪れます

単品 248円(税込み)

4個入 1,188円(税込み)

8個入 2,268円(税込み)

マロンケーキ

・焦がしマロン

まるで焼き栗のような香ばしさ。シンプルに栗本来の味を楽しみたい方に。

・キャラメル

キャラメル生地に、ふわっと香るラム酒がアクセント。ちょっぴり大人な至福のひとときを。

単品 378円(税込み)

4個入 1,780円(税込み)

リシェス

8種類の個性豊かなクッキーをぎゅっと詰め合わせました。

口に入れた瞬間ほろっと溶ける繊細な食感と、素材が香る豊かな風味を贅沢に味わっていただけます。

3,348円(税込み)

アニバーサリークッキー缶

シェ・シバタ30周年を記念した、数量限定の特別なクッキー缶。

シェフ柴田が世界中で出会った『本物の食材』と故郷である東海地方の厳選食材を惜しみなく使用しました。

[甘味・酸味・苦味・深み・塩味・清涼感]とバラエティーに富んだ味わいを楽しめるワールドワイドなクッキーアソート缶です。

シェ・シバタの歴史を詰め込んだクッキー世界旅行をお楽しみください。

5,940円(税込み)

ぺカンナッツショコラ

キャラメルサレ

毎年1番人気のフレーバー。

香ばしくローストした大粒のぺカンナッツを、まろやかなホワイトチョコレートで包み、仕上げに香り高いキャラメルパウダー。

ほんのり感じるアンデス岩塩の塩味が、キャラメルの甘さをぐっと引き立ててくれます。

99４円(税込み)

ソルティドダーク

香ばしくローストした大粒のぺカンナッツを、香り高いダークチョコレートで贅沢にコーティング。ほんのりアンデスの岩塩をプラス。

ほどよい塩味が、ダークチョコの深みと旨味をぐっと引き立てます。

ビター好きにはたまらない、大人の味わい。

99４円(税込み)

ミルク

ローストしたぺカンナッツの香ばしさと、まろやかで優しいミルクチョコレートの甘さがベストマッチ！

一口食べれば、なめらかなチョコがとろけてナッツのコクが広がります。

誰からも愛される、王道のぺカンナッツショコラ。

99４円(税込み)

シェ・シバタ概要

▶シェ・シバタオンラインショップ：https://shop-shibata.com/

▶シェ・シバタ 多治見

多治見市太平町5-10-3

営業時間:10時～19時 / 定休日:火曜日

TEL.0572-24-3030

▶シェ・シバタ 名古屋

名古屋市千種区山門町2丁目54

営業時間:10時～19時 / 定休日:火曜日

TEL.052-762-0007

▶名古屋栄三越

名古屋市中区栄3-5-1 名古屋栄三越 B1F

営業時間:10時～20時

TEL.052-252-1270

▶JR名古屋高島屋

名古屋市中村区名駅1丁目1-4

営業時間：10時～20時

TEL.052-485-655

Executive chef柴田武について

東海エリアを拠点に、海外にも店舗を展開。アジアを中心に日本のクオリティー高いスイーツを発信。フランスのチョコレートメーカー「セモア」のアンバサダーとしてパリのサロン・デュ・ショコラに出店し、世界で3人の大使の1人として多くのチョコレート愛好家から支持を得ている。

2010年 岐阜県多治見市観光大使 就任

2015年 愛知県西尾市抹茶大使 就任

2016年 フランス「セモア社」アンバサダー 就任

2017年～ パリ「サロン・ドゥ・ショコラ」に出店

シェ・シバタ公式HP: https://chez-shibata.com/

シェ・シバタオンラインショップ：https://shop-shibata.com/

公式Instagram：https://www.instagram.com/chezshibata/?hl=ja