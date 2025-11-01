【シェ・シバタ】阪神百貨店に期間限定で出店！関西初上陸の商品もご用意！

株式会社オー・デリス・ドゥ・シバタ

株式会社オー・デリス・ドゥ・シバタ(代表取締役：福井直也)が運営する「シェ・シバタ」は、2025年11月12日(水)から11月18日(火)の7日間、阪神百貨店に出店いたします。


関西初上陸となる「リッチマロン」、「サブレサンド(マロン)」、毎年大人気のショコラ商品「ぺカンナッツショコラ」などご用意いたします。


【出店概要】

■開催場所：阪神百貨店　1階おやつイベントスペース


■出店期間：2025年11月12日(水)～11月18日(火)


■販売商品：リッチマロン、マロンケーキ、サブレサンド(マロン)、クッキー缶(リシェス、アニバーサリークッキー缶)、ペカンナッツショコラ(ダーク、ミルク、ホワイト)



　



リッチマロン　関西初上陸

サクッとした食感のサブレ生地を頬張ると、まず広がるのは芳醇なバターとアーモンドの香り。
秘密は、生地に練り込まれたフランス・セモア社のミルクチョコレート。


この深みのあるコクが、中の渋皮栗の持つ奥深い旨味を、一層引き立てます。
一口ごとに、サブレの香ばしさと栗の濃厚さが層になって押し寄せるまさに「リッチ」な名にふさわしい、大人のためのご褒美スイーツです。


3個入　2,592円(税込み)






サブレサンド(マロン)　関西初上陸

サクッ、ホロッ…口の中で広がる芳醇なバターの香り。 その間には、濃厚なマロンクリームと贅沢なマロングラッセがぎゅっとサンドされています。
一口食べれば、栗の豊かな風味に包まれ、至福のひとときが訪れます
単品　248円(税込み)


4個入　1,188円(税込み)


8個入　2,268円(税込み)







マロンケーキ

・焦がしマロン
まるで焼き栗のような香ばしさ。シンプルに栗本来の味を楽しみたい方に。
・キャラメル
キャラメル生地に、ふわっと香るラム酒がアクセント。ちょっぴり大人な至福のひとときを。


単品　378円(税込み)


4個入　1,780円(税込み)






リシェス

8種類の個性豊かなクッキーをぎゅっと詰め合わせました。


口に入れた瞬間ほろっと溶ける繊細な食感と、素材が香る豊かな風味を贅沢に味わっていただけます。


3,348円(税込み)








アニバーサリークッキー缶

シェ・シバタ30周年を記念した、数量限定の特別なクッキー缶。


シェフ柴田が世界中で出会った『本物の食材』と故郷である東海地方の厳選食材を惜しみなく使用しました。


[甘味・酸味・苦味・深み・塩味・清涼感]とバラエティーに富んだ味わいを楽しめるワールドワイドなクッキーアソート缶です。


シェ・シバタの歴史を詰め込んだクッキー世界旅行をお楽しみください。


5,940円(税込み)





ぺカンナッツショコラ



キャラメルサレ

毎年1番人気のフレーバー。
香ばしくローストした大粒のぺカンナッツを、まろやかなホワイトチョコレートで包み、仕上げに香り高いキャラメルパウダー。
ほんのり感じるアンデス岩塩の塩味が、キャラメルの甘さをぐっと引き立ててくれます。


99４円(税込み)






ソルティドダーク

香ばしくローストした大粒のぺカンナッツを、香り高いダークチョコレートで贅沢にコーティング。ほんのりアンデスの岩塩をプラス。
ほどよい塩味が、ダークチョコの深みと旨味をぐっと引き立てます。
ビター好きにはたまらない、大人の味わい。


99４円(税込み)






ミルク

ローストしたぺカンナッツの香ばしさと、まろやかで優しいミルクチョコレートの甘さがベストマッチ！
一口食べれば、なめらかなチョコがとろけてナッツのコクが広がります。
誰からも愛される、王道のぺカンナッツショコラ。
99４円(税込み)







シェ・シバタ概要


▶シェ・シバタオンラインショップ：https://shop-shibata.com/



▶シェ・シバタ 多治見


多治見市太平町5-10-3


営業時間:10時～19時 / 定休日:火曜日


TEL.0572-24-3030



▶シェ・シバタ 名古屋


名古屋市千種区山門町2丁目54


営業時間:10時～19時 / 定休日:火曜日


TEL.052-762-0007



▶名古屋栄三越


名古屋市中区栄3-5-1 名古屋栄三越 B1F


営業時間:10時～20時


TEL.052-252-1270



▶JR名古屋高島屋


名古屋市中村区名駅1丁目1-4


営業時間：10時～20時


TEL.052-485-655


Executive chef柴田武について




東海エリアを拠点に、海外にも店舗を展開。アジアを中心に日本のクオリティー高いスイーツを発信。フランスのチョコレートメーカー「セモア」のアンバサダーとしてパリのサロン・デュ・ショコラに出店し、世界で3人の大使の1人として多くのチョコレート愛好家から支持を得ている。


2010年　　　岐阜県多治見市観光大使　就任


2015年　　　愛知県西尾市抹茶大使　就任


2016年　　　フランス「セモア社」アンバサダー　就任


2017年～　　パリ「サロン・ドゥ・ショコラ」に出店



シェ・シバタ公式HP: https://chez-shibata.com/



シェ・シバタオンラインショップ：https://shop-shibata.com/



公式Instagram：https://www.instagram.com/chezshibata/?hl=ja