【シェ・シバタ】阪神百貨店に期間限定で出店！関西初上陸の商品もご用意！
株式会社オー・デリス・ドゥ・シバタ(代表取締役：福井直也)が運営する「シェ・シバタ」は、2025年11月12日(水)から11月18日(火)の7日間、阪神百貨店に出店いたします。
関西初上陸となる「リッチマロン」、「サブレサンド(マロン)」、毎年大人気のショコラ商品「ぺカンナッツショコラ」などご用意いたします。
【出店概要】
■開催場所：阪神百貨店 1階おやつイベントスペース
■出店期間：2025年11月12日(水)～11月18日(火)
■販売商品：リッチマロン、マロンケーキ、サブレサンド(マロン)、クッキー缶(リシェス、アニバーサリークッキー缶)、ペカンナッツショコラ(ダーク、ミルク、ホワイト)
リッチマロン 関西初上陸
サクッとした食感のサブレ生地を頬張ると、まず広がるのは芳醇なバターとアーモンドの香り。
秘密は、生地に練り込まれたフランス・セモア社のミルクチョコレート。
この深みのあるコクが、中の渋皮栗の持つ奥深い旨味を、一層引き立てます。
一口ごとに、サブレの香ばしさと栗の濃厚さが層になって押し寄せるまさに「リッチ」な名にふさわしい、大人のためのご褒美スイーツです。
3個入 2,592円(税込み)
サブレサンド(マロン) 関西初上陸
サクッ、ホロッ…口の中で広がる芳醇なバターの香り。 その間には、濃厚なマロンクリームと贅沢なマロングラッセがぎゅっとサンドされています。
一口食べれば、栗の豊かな風味に包まれ、至福のひとときが訪れます
単品 248円(税込み)
4個入 1,188円(税込み)
8個入 2,268円(税込み)
マロンケーキ
・焦がしマロン
まるで焼き栗のような香ばしさ。シンプルに栗本来の味を楽しみたい方に。
・キャラメル
キャラメル生地に、ふわっと香るラム酒がアクセント。ちょっぴり大人な至福のひとときを。
単品 378円(税込み)
4個入 1,780円(税込み)
リシェス
8種類の個性豊かなクッキーをぎゅっと詰め合わせました。
口に入れた瞬間ほろっと溶ける繊細な食感と、素材が香る豊かな風味を贅沢に味わっていただけます。
3,348円(税込み)
アニバーサリークッキー缶
シェ・シバタ30周年を記念した、数量限定の特別なクッキー缶。
シェフ柴田が世界中で出会った『本物の食材』と故郷である東海地方の厳選食材を惜しみなく使用しました。
[甘味・酸味・苦味・深み・塩味・清涼感]とバラエティーに富んだ味わいを楽しめるワールドワイドなクッキーアソート缶です。
シェ・シバタの歴史を詰め込んだクッキー世界旅行をお楽しみください。
5,940円(税込み)
ぺカンナッツショコラ
キャラメルサレ
毎年1番人気のフレーバー。
香ばしくローストした大粒のぺカンナッツを、まろやかなホワイトチョコレートで包み、仕上げに香り高いキャラメルパウダー。
ほんのり感じるアンデス岩塩の塩味が、キャラメルの甘さをぐっと引き立ててくれます。
99４円(税込み)
ソルティドダーク
香ばしくローストした大粒のぺカンナッツを、香り高いダークチョコレートで贅沢にコーティング。ほんのりアンデスの岩塩をプラス。
ほどよい塩味が、ダークチョコの深みと旨味をぐっと引き立てます。
ビター好きにはたまらない、大人の味わい。
99４円(税込み)
ミルク
ローストしたぺカンナッツの香ばしさと、まろやかで優しいミルクチョコレートの甘さがベストマッチ！
一口食べれば、なめらかなチョコがとろけてナッツのコクが広がります。
誰からも愛される、王道のぺカンナッツショコラ。
99４円(税込み)
シェ・シバタ概要
▶シェ・シバタオンラインショップ：https://shop-shibata.com/
▶シェ・シバタ 多治見
多治見市太平町5-10-3
営業時間:10時～19時 / 定休日:火曜日
TEL.0572-24-3030
▶シェ・シバタ 名古屋
名古屋市千種区山門町2丁目54
営業時間:10時～19時 / 定休日:火曜日
TEL.052-762-0007
▶名古屋栄三越
名古屋市中区栄3-5-1 名古屋栄三越 B1F
営業時間:10時～20時
TEL.052-252-1270
▶JR名古屋高島屋
名古屋市中村区名駅1丁目1-4
営業時間：10時～20時
TEL.052-485-655
Executive chef柴田武について
東海エリアを拠点に、海外にも店舗を展開。アジアを中心に日本のクオリティー高いスイーツを発信。フランスのチョコレートメーカー「セモア」のアンバサダーとしてパリのサロン・デュ・ショコラに出店し、世界で3人の大使の1人として多くのチョコレート愛好家から支持を得ている。
2010年 岐阜県多治見市観光大使 就任
2015年 愛知県西尾市抹茶大使 就任
2016年 フランス「セモア社」アンバサダー 就任
2017年～ パリ「サロン・ドゥ・ショコラ」に出店
シェ・シバタ公式HP: https://chez-shibata.com/
シェ・シバタオンラインショップ：https://shop-shibata.com/
公式Instagram：https://www.instagram.com/chezshibata/?hl=ja