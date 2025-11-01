チャンネル登録者数約30万人の人気YouTubeアニメに出演できるチャンス！「人気YouTubeアニメ『恋するマフィア』キャラクター声優オーディション」開催決定！

17LIVE株式会社

17LIVE株式会社（東京都渋谷区、代表取締役：ジャン・ホンフイ、URL：https://jp.17.live/）が運営する日本最大級のライブ配信アプリ「17LIVE（イチナナ）」は、隠し事を持つ2人の学園ラブコメディーを描いた人気アニメ、「恋するマフィア」と初のコラボレーションを行い、声優として同アニメへ出演するライバーを決定するオーディションイベントとして「人気YouTubeアニメ『恋するマフィア』キャラクター声優オーディション」を、2025年11月1日（土）より開催することが決定しましたので、お知らせいたします。

「17LIVE」では、すでにライブ配信を行っているライバー（ライブ配信者）や、まだライブ配信を行ったことがない方に対して、ライブ配信を楽しんでいただきたいという思いのもと日々さまざまなコラボレーション企画やイベントを開催しています。

今回、チャンネル登録者数が約30万人と人気急上昇中のYouTubeアニメ「恋するマフィア」と初となるコラボレーションを通じて、声優を目指しているライバーの夢を実現するきっかけにしていただきたいという思いから、オーディションイベントとして実施が決定いたしました。

「人気YouTubeアニメ『恋するマフィア』キャラクター声優オーディション」は、「17LIVE」で活躍中のイチナナライバーであれば、Vライバー（バーチャルの姿で配信するライバー）や着ぐるみなどで活動中の顔出しをしていない方も参加が可能なアプリ内イベントとなっています。イベントで上位に入賞し、オーディションで選出された計4名のライバーは、「恋するマフィア」の新作YouTubeアニメに声優として出演することができます。さらに、選出されたライバーを対象に、出演時に使用するご自身のオリジナルイラストも制作します。また、4名の声優出演者のうち、1名以上はVライバーから選出される予定です。

学園を舞台に、マフィア一家の娘で凄腕の殺し屋という裏の顔を持つ女子高校生と、普通の男子高校生が隠し事を通して繰り広げるラブコメディーアニメの声優として出演できるイチナナライバーを決定する本オーディションイベントに、ぜひご注目ください。

本イベントの概要は、以下の通りです。

■開催期間

2025年11月1日（土）～11月16日（日）

■参加条件

・ 17LIVEアカウント（認証ライバー）をお持ちの方

※Vライバーやキャラクター・着ぐるみなど、顔を出していない方も対象となります

■プライズ（賞品）

・メインゲストキャラクター声優出演権（2名）

・サブゲストキャラクター声優出演権（2名）

※開催期間やイベント内容は予告なく変更となる場合がございます。

※その他プライズやイベントに関する詳細は、「17LIVE」アプリ内イベントページをご覧ください。

「恋するマフィア」について

日系中国人マフィア一家の娘、天華は17歳にして凄腕の殺し屋。父親に跡を継げと言われるも、もう人を殺したくないと拒否。そんなある日、「もし1年間普通の女子高生として生きていくことができたなら、マフィアを継がなくてもいい」という条件の元、日本の高校に送られる。真面目な優等生を装い、入学式当日に挑もうとするが、DQNに絡まれている海里が殺された幼なじみに似ていることから助けてしまう。それをきっかけに海里は天華につきまとうが、ことあるごとに殺し屋の血が騒ぐテンカは、倒してしまった相手も全て海里のせいにすることで、表向き海里はどんどん怖がられ、最強のヤンキーに！？隠し事を持つ2人の学園ラブコメディー！

公式YouTubeチャンネル： https://www.youtube.com/@KoisuruMafia

「17LIVE」視聴方法

以下より無料の「17LIVE」アプリをダウンロードし、アカウントをご登録ください。（※）

アプリダウンロード：https://17apps.onelink.me/i7CY/17LivePR

※アプリ内には一部有料のメニュー・コンテンツがあります。なお、通信料はお客様のご負担となります。

「17LIVE（イチナナ）」について

“人と人のつながりを豊かにすること。”をミッションに掲げる「17LIVE（イチナナ）」は、世界で5,000万以上のユーザーを有する日本最大級のライブ配信プラットフォームです（2023年2月時点）。ひとつの空のもと、七つの大陸を舞台に、ライバー（配信者）とリスナー（視聴者）が「今この瞬間」を共有し、リアルタイムで喜びや感動を分かち合える世界を目指しています。

