【ドラマ全話無料】『名探偵ポワロ』で知られるアンソニー・ホロヴィッツが脚本を務める『刑事フォイル』をYouTubeで期間限定全話無料公開！

株式会社WOWOWプラス

(C)Greenlit Productions Ltd 2001 and 2002

Prime Videoの「シネフィルWOWOWプラス」公式YouTubeにて、『名探偵ポワロ』の脚本家アンソニー・ホロヴィッツによる傑作英国ミステリーシリーズ『刑事フォイル』S1～9を11月1日（土）15:00～期間限定全話無料公開開始！

第二次世界大戦真っ只中のイギリス南部の町ヘイスティングスを舞台に、正義感の強い警視正クリストファー・フォイルがあらゆる事件を捜査する、大ヒットシリーズです。

シネフィルWOWOWプラスでも全話見放題でご覧いただけます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=sG09pgBIx7g ]

『刑事フォイル』第1話「ドイツ人の女」（2002／イギリス／99分）

監督：ジェレミー・シルバーストン

キャスト：マイケル・キッチン／ハニーサックル・ウィークス／アンソニー・ハウエル

★シネフィルWOWOWプラスでS1～9全話配信中→https://x.gd/0h0yz

■第1話「ドイツ人の女」あらすじ

1940年、第二次世界大戦下。イギリス南部の町ヘイスティングスでは、戦火が激しくなるにつれ、敵国ドイツからの避難民や亡命者に対する反感が強まっていた。そんな折、地元の治安判事のドイツ人の妻が悲惨な死を遂げる。警視正のフォイルは、専属運転手のサムを従え捜査を開始する。

●シネフィルWOWOW プラス公式YouTube

https://www.youtube.com/@cinefilwowowplus

●シネフィルWOWOW プラス公式X（旧Twitter）

https://twitter.com/cinefilwow_plus

●Amazon Prime Video「シネフィルWOWOW プラス」

https://amzn.to/3Ak6txb