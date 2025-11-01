一石三鳥グループ初のバー「Mixology Station 舶来 」11月1日開店

株式会社Human Qreate

万博の”死に券”救済キャンペーンや、アンチ割などで近頃名前を馳せている「一石三鳥グループ」（株式会社 Human Qreate／代表取締役 米田拓史）。

同グループが新たに挑むのは、“食の次”を見据えたハイエンドバー「Mixology Station 舶来（ハクライ）」です。

これまで“海外から日本へ入ってくるもの”を意味してきた「舶来」という言葉。

その概念を逆転させ、「日本から世界へ、新しい舶来品を発信するバー」として誕生します。

お茶、出汁、四季の移ろい、そして日本人の美意識。

それらをミクソロジーの技法と掛け合わせ、世界基準のクオリティで再構築。日本文化を“味”で語り、“香り”で記憶させる、新しい体験型バーの誕生です。

殿、率いる「一石三鳥グループ」とは

社会問題になった関西万博の“死に券”を5000円分のチケットとして採用、さらにはSNSやグルメサイトで“火力強めなコメント”をお送りいただいた方には“アンチ割り”なるものを実施。社会問題と付き合いながらそれをおもてなしへと還元する、そんな飲食店グループです。

ただ、尖った施策は“おもてなし”、“品質”、“価格以上の満足”。それらが揃ってこそできるもの。ブライダル出身の殿に共感し、集まったメンバーとともに、常識の外側を行きながらも地に着いた居心地の良さを提供する。殿様扮する代表・米田のもと、“余は満足じゃ”のひと言をお客様から引き出すために、今日もメンバー全員で奮闘しています。

「舶来」が目指すもの

テーマは「日本の良さを世界に届ける」こと

海外の素材と日本の技法を融合し、日本独自の美意識を翻訳する。それはまさに“逆輸入型ミクソロジー”。メニューには日本の四季、自然、出汁、茶文化、そして海外との融合。これらを現代的に再構築し、“日本から世界へ発信する新しい舶来品”として一杯に込めました。

店名に掲げた「Station（駅）」には、訪れるたびに新しい文化に出会う“旅の始発点”という意味を込めています。

ラストサムライ

白檀の香りを使ったシグネチャーマティーニ。ドライな味の中に侍の精神を感じさせる、洗練された一杯。ベースはジンに白檀(サンダルウッド)の香りを重ね、東洋的な深みと静けさを表現。 白檀は古来より仏教や武士の精神性と結びつきが深く、瞑想や鎮魂の香木として知られる。そこにジンのシャープな骨格を合わせ、ドライに仕上げることで「侍の矜持」を映し出す。香り=精神、味わい=鋭さという二層構造で語れる一杯。2300円 (税込)

箱根 ワーブリング

箱根に棲むメジロは、木々の花の蜜を吸いながら、軽やかにさえずる鳥。このカクテルは、そんなメジロの気分をゲストに味わっていただく一杯です。 金木犀=花、抹茶=葉、パロサント=木々の香り、と三層で「箱根の森」を描きました。金木犀の甘い香りは秋の訪れを、抹茶の青さは葉の生命力を、パロサントの木質香は静謐な森を連想させる。花・葉・木を味わい で再現し、自然の中で羽を休める体験を提供。2600円（税込）

アジアン コラーダ

日本の発酵文化と南洋の陽光が出会う“港のコラーダ”。明治期、神戸港からサイゴン（現ホーチミン）へと航路が延び、日本と仏領インドシナの文化が交わりました。その交流をテーマに、太平洋を渡るスピリッツ＝ドン・フリオ ブランコをベースに採用。ココナッツとパイナップルが南洋の風を運び、白味噌が日本の発酵文化を映す。甘やかさの奥に塩味とうま味を重ね、港を渡る香りと記憶を表現したトロピカルモダンな一杯。 2600円（税込）

カワイイ・ザ・ショートケーキ

苺とミルクの優しい甘さを透明感ある仕立てに。バニラ香を添えた、日本の“カワイイ”を映すカクテル。 日本発祥のショートケーキをカクテルで再解釈。苺は“カワイイ文化”の象徴であり、乳製品はミルクウォッシュを用いて透明感と軽やかな口当たりに。バニラは菓子の香りを補い、デザートらしさを演出。海外のケーキが濃厚で重いのに対し、日本のショートケーキは軽やか。そうした“日本独自の可愛い洋菓子文化”を語れる一杯です。2500円（税込）

バタフライエフェクト

鮮やかな青の一杯に、ふわりと漂うコーヒークラウド。蝶が舞い立つ瞬間を思わせる幻想的なカクテルです。バタフライピーを用い、日本の国蝶オオムラサキの色彩をイメージ。トップにはコーヒーフレーバーのエディブルクラウドを浮かべ、蝶が舞い上がる空や雲を表現。“バタフライエフェクト＝小さな変化が大きな結果を生む”という思想を文明開化や侍の旅立ちに重ね、視覚的にも物語的にも印象に残る一杯に仕上げました。2800円（税込）

Mixology Station 舶来

住所／東京都港区新橋4-22-1 新虎あずまビル3階

電話／03-6453-0629

予約／予約可能

営業時間／18:00-3:00

Instagram／@bar_hakurai_shimbashi