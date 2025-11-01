目指したのは “究極のシンプル” 極限までディテールを削ぎ落としたMAGIC NUMBER(R) × NANGA(R) のコラボレーションダウン

株式会社H.L.N.A

無駄を削ぎ落とし、必要なものだけを残す。

今季で 3 度目のコラボレーションを迎えたマジックナンバー × ナンガが提案するのは、

ディテールを極限まで研ぎ澄ませた先に生まれる、“着ている感覚さえ忘れる” ような自然体の快適さを追求したダウン。

流行に左右されないタイムレスでシンプルなデザインとナンガのノウハウをかけ合わせ、超軽量かつ包み込まれるような暖かさ、タウンユース向きのシンプルさを実現しました。

本日、11 月 1 日 ( 土 ) より全国のディーラーにて一斉発売。

MAGIC NUMBER(R) × NANGA(R) "Stay warm , stay simple" MOVIEはこちら(https://vimeo.com/1130082393?share=copy&fl=sv&fe=ci)

15 デニールの超極細ナイロンリップストップを採用し、軽やかでしなやかな風合いの中に、

確かな耐久性と 撥水性を備えた、フード一体型ミドル丈ダウン。 肩のラインを自然に落としたラグランスリーブや風の侵入を防ぐバインダーテープなど、細部までシンプル かつ快適な着用感を追求。

ファスナーはセンターの W ファスナーのみで、ポケット口、袖口、裾口を絶妙な フィット感に調整しました。

総重量はナンガのラインナップでも最上位の軽さ 430g と “着ている感覚さえ忘れる軽さ” を実現。

必要最低限のディテールで無駄を排した設計の中に、動きやすさと機能性を丁寧に凝縮した一着。

カラーは、静寂を思わせるブラックと、穏やかな余白を感じさせるベージュの 2 色展開で、

タウンユースにもアウトドアにも馴染む、マジックナンバー × ナンガらしさを体現しています。

UNRETRO PUFFER DOWN JK(https://hlna-online.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=25AW-MN001&prvw=b05aeee2c019e129640d7f8c338c5c62)

SIZE : M,L,XL

COLLOR : BEIGE

PRICE : \72,000+tax

MAGIC NUMBER(R)︎

包み込まれる様な柔らかなタッチの生地に、ストレスを感じないカットとフィッティング。

MAGIC NUMBER(R)のフィルターを通じて表現されたミリタリー、アウトドア、ワークウェア。

WORLD WIDEに通用するSEE YOU IN THE WATERがMAGIC NUMBERを表す上で欠かせないキーワードになっている。

Founded by Ryu Nakamura since 2008.

Directed by Akira Umetsu since 2025.

Official Site http://magicnumber-jp.com

Instagram https://www.instagram.com/magicnumberjp/