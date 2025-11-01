【幹事様必見！】忘新年会は全国の(株)モンテローザの対象店舗がおトク！忘新年会キャンペーンご予約受付中！
https://www.monteroza.co.jp/campaign/2025/winter_cp2025/
株式会社モンテローザ(本社：東京都杉並区、代表取締役：大神輝博)は、日頃のご愛顧に感謝し、2025年11月1日から2026年1月12日までの期間、全国の対象店舗で「忘新年会キャンペーン」を開催します。
今年一年の締めくくりや、新しい一年の始まりのご宴会は、(株)モンテローザでお得にお楽しみください。
従業員一同、皆さまのご来店を心よりお待ちしています。
予約特典１. 対象コースを前日までにWEB予約すると、お一人様につき最大1,000円OFF
■開催期間
2025年11月1日（土）～2026年1月12日（月）
■開催内容
前日までにWeb予約サイトの「HOT PEPPERグルメ」「ぐるなび」「食べログ」「(株)モンテローザ公式ホームページ」から、対象コースを予約すると特典が受けられます。
- お一人様につき500円OFF！
- 20時以降開始のご予約はお一人様につき1,000円OFF！
- 【日～木・祝日限定】飲み放題1時間延長無料！【2時間飲み放題 ⇒ 3時間飲み放題】
（ただし、飲み放題1時間延長無料は、12月26日から1月4日までの期間は対象外です。）
予約特典２.：対象コースを「HOT PEPPERグルメ」から10名様以上でご予約・ご利用で1,000P付与！
■開催期間
2025年11月1日（土）～2026年1月12日（月）
■開催内容
Web予約サイトの「HOT PEPPERグルメ」から対象コースを前日までに予約（※1）し、10名様以上で当日ご利用いただくと、リクルートポイントを1,000ポイント付与いたします。
（※1）リクルートIDでログインの上ご予約されたお客様がポイント付与の対象です。
予約特典１.２.対象コース
白木屋・笑笑
★刺身4種とA4黒毛和牛の牛すき鍋のプレミアムコース★
（2時間飲み放題付）
お一人様 5,000円（税込） → 4,500円（税込）
20時以降開始の場合
お一人様 5,000円（税込） → 4,000円（税込）
魚民・寿司と居酒屋 魚民
★牡蠣と鮟鱇の特選醤油鍋と刺身4種盛りの付いた満足コース★
（2時間飲み放題付）
お一人様 5,000円（税込） → 4,500円（税込）
20時以降開始の場合
お一人様 5,000円（税込） → 4,000円（税込）
千年の宴・月の宴・福福屋・竹取酒物語
★比叡生湯葉入り御造りと牡蠣とスケソウ鱈のスンドゥブ鍋がついた充実プラン★
（2時間飲み放題付）
お一人様 5,000円（税込） → 4,500円（税込）
20時以降開始の場合
お一人様 5,000円（税込） → 4,000円（税込）
目利きの銀次・横濱魚萬・濱焼北海道魚萬
★豪華舟盛りと海鮮ちゃんこ鍋がついた特選コース★
（2時間飲み放題付）
お一人様 5,500円（税込） → 5,000円（税込）
20時以降開始の場合
お一人様 5,500円（税込） → 4,500円（税込）
山内農場・かば屋・くろ○・かみふうせん
★鶏三昧!!三種の鶏鍋と九州魚 三種盛り合せがついた喜界島コース★
（2時間飲み放題付）
お一人様 6,000円（税込） → 5,500円（税込）
20時以降開始の場合
お一人様 6,000円（税込） → 5,000円（税込）
※千年の宴・月の宴・福福屋・竹取酒物語は、メニュー替え期間中のため、店舗により受付開始日が異なります。
※一部、ブランド名と異なる対象コースを販売している店舗があります。
対象コースは各WEBサイトでご確認ください。
■ご留意事項
電話でのご予約は、本キャンペーンの対象外です。
・食材手配の都合上、料理内容を変更する場合がございます。
・当社お食事券、その他割引券・クーポン券などとの併用割引はできません。
・本キャンペーンの対象は、「対象コース（アルコール飲み放題付）」の場合に限ります。「ソフトドリンク飲み放題付」の場合、「コース料理のみご注文」の場合は、本キャンペーンの対象外です。
・「プレミアム飲み放題」への変更（飲み放題のグレードアップ）は、お一人様につき+500円（税込）で承ります。
・一部、ブランド名と異なるメニューを販売している店舗があります。本キャンペーンの対象となるコースは、各WEBサイトのご利用予定店舗のご予約受付画面でご確認ください。
・特典２.でご利用後に付与されるポイントは、“リクルート期間限定ポイント”です。
・ポイントの付与は、ご利用日にかかわらず、2026年2月頃を予定しています。
■ご予約はコチラ
各店舗の対象コースの確認やご予約は下記キャンペーンページからもご利用いただけます。
https://www.monteroza.co.jp/campaign/2025/winter_cp2025/
各店舗の対象コースの確認や予約ができます。
【モンテアプリ特典】事前に「PayPayクーポン」を取得して、モンテアプリからPayPay決済すると、ポイント最大5％付与
■開催期間
2025年11月1日（土）0：00 ～ 2025年12月25日（木）23：59
■開催内容
事前にPayPayアプリ上でPayPayクーポンを獲得のうえ、対象店舗（※3）をご利用のお会計時にモンテアプリのPayPay決済をご利用いただくと、決済金額の最大5％のPayPayポイントが後日付与されます。
■付与条件
１.決済金額の最大3％付与
［決済金額］：1,000円（税込）以上
２.決済金額の最大5％付与
［決済金額］：20,000円（税込）以上
■注意事項
・PayPayポイントの付与上限は、１.２.の条件ごとに期間中5,000ポイントです。（出金・譲渡不可）
・条件１.と２.を共に満たしても、ポイントの重複付与はされません。
この場合、付与されるポイントの多いクーポンが適用されます。
・事前に「PayPay」アプリ上で、当社PayPayクーポンの取得が必要です。
・モンテアプリからのPayPay決済の場合のみ、本キャンペーンが適用されます。
・詳しくは「PayPayアプリ」内のクーポンページをご確認ください。
■（※3）対象店舗
840店舗（11月1日現在）
・モンテアプリ特典の開催期間中に休業日のある店舗があります。事前にご利用予定店舗の店舗情報をご確認ください。
モンテアプリについて
(株)モンテローザグループの飲食店舗で利用できるお得なクーポンやキャンペーン、最新リリース情報、店舗検索などがチェックできるオールインワンのスマートフォン向けのモバイルアプリです。
さらに使いやすくお得にご利用いただけるように、随時、新機能の追加や改善を行っておりますので、ぜひご活用ください。
【機能など】
▶フリーワード店舗検索
目的地周辺の店舗を検索することができます。
１タップで地図が表示されるため、お出かけ先でのお店探しが簡単。現在地からお店までの経路や来店予約も可能です。
▶お気に入り店舗登録
お気に入り店舗を登録するとお気に入り店舗で利用できる特別クーポンが配信されます。
▶新規会員登録特典
新規でモンテアプリを会員登録された方に特典クーポンをお送りします。
▶ブランド切り替え
ブランド別で表示を切り替えることが可能になり、ブランドごとの情報が分かりやすく表示されます。
▶アプリ会員限定のクーポン
アプリ会員限定のお得なクーポンを掲載しております。お気に入り店として登録すると、さらにお得なクーポンもございますので、ぜひご利用ください。
▶お得なキャンペーンの開催情報のご案内
アプリ会員ならだれでも参加できる“お得なキャンペーン”の開催情報をお届けします。
■「モンテアプリ」のダウンロード方法
下記URLからダウンロードページに遷移します。
iPhoneアプリ :
https://apps.apple.com/jp/app/%E3%83%A2%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id6445909179
Androidアプリ :
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.monteroza.app
会社概要
企業名：株式会社モンテローザ
代表者：代表取締役 大神 輝博
所在地：東京都杉並区梅里1-21-15
事業内容：飲食事業を中心とする傘下子会社の経営管理
URL：https://www.monteroza.co.jp/company/profile/?utm_source=prtimes