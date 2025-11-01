EXILE/FANTASTICS 佐藤大樹さん登場！FIRST DOWN USA公式WEBマガジン『FD MAGAZINE』VOL.2を公開

株式会社水甚

FIRST DOWN USA × 佐藤大樹 Special interview Vol.2

株式会社水甚(本社：岐阜県岐阜市柳津町流通センター1-15-3、代表取締役社長：中村 好成、以下「水甚」)が運営する、米国ストリート＆アウトドアブランド「FIRST DOWN USA（ファーストダウン）」が、公式WEBマガジン『FD MAGAZINE』をVol.2を公開いたしました。Vol.1に引き続き、EXILE／FANTASTICSのメンバーとして活躍する佐藤大樹さんが登場します。

本誌では、佐藤大樹さんが着こなす人気アイテム「BUBBLE DOWN JKT MICROFT(R) 」をはじめ、80～90年代のヒップホップカルチャーに影響を受けたFIRST DOWN USAの世界観を紹介。リバーシブル仕様や700フィルパワーの高品質ダウンといった機能性だけでなく、普段のファッションとの親和性や、音楽シーンへの想いなど佐藤大樹さんのリアルな声も収録しています。

『FD MAGAZINE Vol.2』公開内容

スペシャルインタビュー：1番になりたい。佐藤大樹さんが語るFIRST DOWN USAと共鳴した瞬間

スタイリング紹介：シグネチャーモデルである「BUBBLE DOWN JKT（グレー）」を中心としたスタイリング

ブランド体験：FIRST DOWN USAストリートカルチャーに触れ、自身の想いと重ねる

佐藤大樹さんのファッションへのこだわりと、FIRST DOWN USAが提案するカルチャーを融合した内容となっております。

『FD MAGAZINE Vol.2』は公式サイトにて公開中

https://firstdown-official.com/blogs/contents/special-interview-vol-2

着用情報バブルダウンジャケット マイクロフト

FIRST DOWNを代表するシグネチャーモデル「バブルダウンジャケット」。立体的なバルーンシルエットと、裾に向けて緩やかに絞られたバランスの取れたフォルムが特徴。

NO.F942001

着用カラー：03GRAY

ボアジャケット

無骨さと柔らかさを兼ね備えた定番のボアジャケット。シンプルながらもディテールにこだわりが光る一着で、配色パイピングと胸のナイロン切り替えがアクセントに。

No.F942021

着用カラー：52PISTACHIO

グラフチェック ロングスリーブシャツ

クラシカルなグラフチェック柄を現代的に落とし込んだロングスリーブシャツ。

No.F992036

着用カラー：50OLIVE

スウェット パンツ

ブランドの定番アイテムとして、シンプルかつ実用性の高いデザインが魅力のスウェットパンツ。

No.F912046

着用カラー：03H/GRAY

Photos / Video：Yuki Hori

Styling：Kazuro Sanbon

Hair & Makeup：Yoshikazu Miyamoto

Text：Kaori Komatsu

Direction：Dai Iwaya

FIRST DOWN USAについて

“Dream It. Be It.”

地下鉄の車内をタグやグラフィティが埋め尽くし、アメリカ有数の犯罪多発都市として不穏なムードと緊張感が立ち込めていた80年代のニューヨーク。

FIRST DOWNはかつてのこの地で誕生し成長を遂げ、今なお進化し続けるリアルなストリート＆アウトドアブランド。機能的かつ都会的なアイテムは、挑戦し実現するパワーを与えてくれます。

佐藤大樹

公式ブランドサイトを見る :https://firstdown-official.com/

1995年、埼玉県出身。2011年より、俳優、サポートダンサーとして活動を開始。2014年、EXILEに加入。2016年には、FANTASTICSを結成し、グループを兼任。2023年ABCテレビ・テレビ朝日「around1/4」では、地上波連ドラ単独初主演を果たす。近年の主な出演作は、TBS「瓜を破る～一線を越えた、その先には」、読売テレビ・日本テレビ系「降り積もれ孤独な死よ」、映画「逃走中 THE MOVIE」。現在は、日本テレビ「Day Day.」の曜日メンバー、FM NACK5「FANTASTICS 佐藤大樹のぼっちマイク」のパーソナリティも務め、マルチに活躍。

Instagram：@taiki_sato_official