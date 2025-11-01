全国に15店舗を一挙オープン - ピラティススタジオ/Pilates KASANE
パーソナルジム「BEYOND」などを運営する株式会社ワールドフィット（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高城大樹）は、ピラティス専門スタジオ「Pilates KASANE（ピラティス カサネ）」を、2025年11～12月にかけて全国15店舗新規オープンいたします
短期間で急成長・急拡大、“通いたくなるピラティス”へ
2024年のブランド立ち上げ以降、わずか1年あまりで急成長を遂げたPilates KASANE。
業界水準を大きく下回る解約率を実現し、多くのお客様にお通いいただいています。
「指導が丁寧」「姿勢が変わった」「空間が心地よい」などSNS・口コミで支持が広がり、いま注目を集める“次世代のピラティススタジオ”として存在感を高めています。
国内女性市場で広がる「ピラティス需要」と「継続できる運動の必要性」
姿勢改善、ボディメイク、肩こり・腰痛対策などのニーズ上昇を背景に、ピラティス市場は国内でも成長が加速。
一方で「ピラティスを始めたいけれど続けられない」という声も多く、通いやすい立地と丁寧なサポートが求められています。Pilates KASANEは4名～の少人数制を重視したプログラム設計で、丁寧なレッスンで確かな効果を追求しています。
出店詳細11月1日 OPEN
Pilates KASANE イオンモールいわき小名浜店
住所：福島県いわき市小名浜辰巳町79 イオンモールいわき小名浜3F
アクセス：泉駅より無料シャトルバス約15分
Pilates KASANE 南越谷店
住所：埼玉県越谷市南越谷1-17-7 アクロスキューブ南越谷3F
アクセス：南越谷駅／新越谷駅 徒歩2分
Pilates KASANE イオンモール鈴鹿店
住所：三重県鈴鹿市庄野羽山4-1-2 イオンモール鈴鹿1F
アクセス：近鉄平田町駅 徒歩15分
Pilates KASANE 枚方店
住所：大阪府枚方市新町1-8-5 枚方駅前吉泉ビル602
アクセス：枚方駅 徒歩2分
Pilates KASANE 守口店
住所：大阪府守口市桜町9-7 フロンテージ守口4F
アクセス：守口市駅 徒歩1分
Pilates KASANE イオンモール綾川店
住所：香川県綾歌郡綾川町萱原822-1 イオンモール綾川2F
アクセス：綾川駅 徒歩4分
11月13日 OPEN
Pilates KASANE イオンモール川口前川店
住所：埼玉県川口市前川1-1-11 イオンモール川口前川1F
アクセス：蕨駅よりバス約7分
11月16日 OPEN
Pilates KASANE 金沢西泉店
住所：石川県金沢市西泉2-170-2 Knot 2F
アクセス：西泉駅 徒歩11分
12月1日 OPEN予定
Pilates KASANE イオンモール太田店
住所：群馬県太田市石原町81 イオンモール太田2F
アクセス：太田駅よりシャトルバス約10分
Pilates KASANE 平塚店
住所：神奈川県平塚市宝町2-1 ホーメスト平塚共同ビル3F
アクセス：平塚駅 徒歩1分
Pilates KASANE 湘南台店
住所：神奈川県藤沢市湘南台2-2-6 Lotus369ビル4F
アクセス：湘南台駅 徒歩1分
Pilates KASANE 四条鳥丸店
住所：京都府京都市下京区立売西町71 GRAND CUBE四条7F
アクセス：烏丸駅 徒歩1分
Pilates KASANE イーアス沖縄豊崎店
住所：沖縄県豊見城市豊崎3-35 iias沖縄豊崎3F
アクセス：豊崎美らSUNビーチ前バス停 徒歩3分／イーアス沖縄豊崎バス停 徒歩4分
12月中オープン予定（詳細日程は決定次第ご案内）
Pilates KASANE イオンモールつくば店
住所：茨城県つくば市稲岡66-1 イオンモールつくば2F
アクセス：
・荒川沖駅 バス約12分
・つくば駅 バス約20分
・ひたち野うしく駅 バス約14分
Pilates KASANE 本厚木店
住所：神奈川県厚木市中町4－14－1 サクセス本厚木ビル7F
アクセス：本厚木駅 徒歩3分
無料体験会 実施中
Pilates KASANEでは、より多くの方に“はじめてのピラティス体験”を気軽にお試しいただけるよう、各店舗のオープン月末まで無料体験会を開催しています。
11月オープン店舗：11月末まで無料体験 受付中
12月オープン店舗：12月末まで無料体験 受付中
すべての新規オープン店舗で、期間中は1回まで無料でご参加いただけます
※体験枠には限りがございます
※開始日・予約状況は店舗によって異なります
▼体験予約・詳細はこちら
https://pilates-kasane.jp/
会社概要
会社名：株式会社ワールドフィット
代表者：高城 大樹
所在地：東京都渋谷区富ヶ谷1-37-5 白寿本社ビル4F
設立：2017年4月
事業内容：パーソナルジム「BEYOND」／ピラティス「Pilates KASANE」／暗闇ボクシング「b-monster」／アパレル「CRONOS」
URL：https://world-fit.co.jp/
本リリースに関するお問い合わせ先
株式会社ワールドフィット PR担当：赤坂
TEL：03-5778-4167
MAIL：wf-corporate-pr@world-fit.co.jp