全国に15店舗を一挙オープン - ピラティススタジオ/Pilates KASANE

株式会社ワールドフィット

パーソナルジム「BEYOND」などを運営する株式会社ワールドフィット（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高城大樹）は、ピラティス専門スタジオ「Pilates KASANE（ピラティス カサネ）」を、2025年11～12月にかけて全国15店舗新規オープンいたします

短期間で急成長・急拡大、“通いたくなるピラティス”へ

2024年のブランド立ち上げ以降、わずか1年あまりで急成長を遂げたPilates KASANE。

業界水準を大きく下回る解約率を実現し、多くのお客様にお通いいただいています。

「指導が丁寧」「姿勢が変わった」「空間が心地よい」などSNS・口コミで支持が広がり、いま注目を集める“次世代のピラティススタジオ”として存在感を高めています。

国内女性市場で広がる「ピラティス需要」と「継続できる運動の必要性」

姿勢改善、ボディメイク、肩こり・腰痛対策などのニーズ上昇を背景に、ピラティス市場は国内でも成長が加速。

一方で「ピラティスを始めたいけれど続けられない」という声も多く、通いやすい立地と丁寧なサポートが求められています。Pilates KASANEは4名～の少人数制を重視したプログラム設計で、丁寧なレッスンで確かな効果を追求しています。

出店詳細

11月1日 OPEN

Pilates KASANE イオンモールいわき小名浜店

住所：福島県いわき市小名浜辰巳町79 イオンモールいわき小名浜3F

アクセス：泉駅より無料シャトルバス約15分

Pilates KASANE 南越谷店

住所：埼玉県越谷市南越谷1-17-7 アクロスキューブ南越谷3F

アクセス：南越谷駅／新越谷駅 徒歩2分

Pilates KASANE イオンモール鈴鹿店

住所：三重県鈴鹿市庄野羽山4-1-2 イオンモール鈴鹿1F

アクセス：近鉄平田町駅 徒歩15分

Pilates KASANE 枚方店

住所：大阪府枚方市新町1-8-5 枚方駅前吉泉ビル602

アクセス：枚方駅 徒歩2分

Pilates KASANE 守口店

住所：大阪府守口市桜町9-7 フロンテージ守口4F

アクセス：守口市駅 徒歩1分

Pilates KASANE イオンモール綾川店

住所：香川県綾歌郡綾川町萱原822-1 イオンモール綾川2F

アクセス：綾川駅 徒歩4分

11月13日 OPEN

Pilates KASANE イオンモール川口前川店

住所：埼玉県川口市前川1-1-11 イオンモール川口前川1F

アクセス：蕨駅よりバス約7分

11月16日 OPEN

Pilates KASANE 金沢西泉店

住所：石川県金沢市西泉2-170-2 Knot 2F

アクセス：西泉駅 徒歩11分

12月1日 OPEN予定

Pilates KASANE イオンモール太田店

住所：群馬県太田市石原町81 イオンモール太田2F

アクセス：太田駅よりシャトルバス約10分

Pilates KASANE 平塚店

住所：神奈川県平塚市宝町2-1 ホーメスト平塚共同ビル3F

アクセス：平塚駅 徒歩1分

Pilates KASANE 湘南台店

住所：神奈川県藤沢市湘南台2-2-6 Lotus369ビル4F

アクセス：湘南台駅 徒歩1分

Pilates KASANE 四条鳥丸店

住所：京都府京都市下京区立売西町71 GRAND CUBE四条7F

アクセス：烏丸駅 徒歩1分

Pilates KASANE イーアス沖縄豊崎店

住所：沖縄県豊見城市豊崎3-35 iias沖縄豊崎3F

アクセス：豊崎美らSUNビーチ前バス停 徒歩3分／イーアス沖縄豊崎バス停 徒歩4分

12月中オープン予定（詳細日程は決定次第ご案内）

Pilates KASANE イオンモールつくば店

住所：茨城県つくば市稲岡66-1 イオンモールつくば2F

アクセス：

・荒川沖駅 バス約12分

・つくば駅 バス約20分

・ひたち野うしく駅 バス約14分

Pilates KASANE 本厚木店

住所：神奈川県厚木市中町4－14－1 サクセス本厚木ビル7F

アクセス：本厚木駅 徒歩3分

無料体験会 実施中

Pilates KASANEでは、より多くの方に“はじめてのピラティス体験”を気軽にお試しいただけるよう、各店舗のオープン月末まで無料体験会を開催しています。

11月オープン店舗：11月末まで無料体験 受付中

12月オープン店舗：12月末まで無料体験 受付中

すべての新規オープン店舗で、期間中は1回まで無料でご参加いただけます

※体験枠には限りがございます

※開始日・予約状況は店舗によって異なります

▼体験予約・詳細はこちら

https://pilates-kasane.jp/

会社概要

会社名：株式会社ワールドフィット

代表者：高城 大樹

所在地：東京都渋谷区富ヶ谷1-37-5 白寿本社ビル4F

設立：2017年4月

事業内容：パーソナルジム「BEYOND」／ピラティス「Pilates KASANE」／暗闇ボクシング「b-monster」／アパレル「CRONOS」

URL：https://world-fit.co.jp/

本リリースに関するお問い合わせ先

株式会社ワールドフィット PR担当：赤坂

TEL：03-5778-4167

MAIL：wf-corporate-pr@world-fit.co.jp