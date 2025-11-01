【関西エリア初出店】大阪駅直結の商業施設ＫＩＴＴＥ大阪6F「DRESSY CAFE」2025年11月1日グランドオープンのお知らせ

株式会社プラコレ

「PLACOLE & DRESSY」ブランドを展開する、冒険社プラコレ(本社:神奈川県鎌倉市、代表取締役CEO:武藤功樹) は、関西エリア初出店となるウェディングのテーマパークカフェ「DRESSY CAFE」が2025年11月1日グランドオープンすることをお知らせ致します。

「DRESSY CAFE」2025年11月1日グランドオープン！

PLACOLE＆DRESSYがプロデュースするウェディングのテーマパーク型カフェ「DRESSY CAFE」が、いよいよ関西エリアに初出店。2025年11月1日(土)、JR大阪駅直結の大型商業施設「ＫＩＴＴＥ大阪」6階にオープンいたします。DRESSY CAFEは、ウェディングドレスの試着や展示をはじめ、アフタヌーンティーやセルフフォトスタジオ、ギフト販売など、カフェの枠を超えた“体験型複合空間”です。鎌倉・名古屋に続く3店舗目として、関西エリアでも「きらめく魔法にかかる空間」をお届けします。

【ご予約はこちらより】

メニューには、美と健康を意識したエディブルフラワーがのった鮮やかなアサイーボウルや、名物のクロッフルを始め、写真映えもするクロッフルプレートなどの人気メニューが大阪でも展開されます。 ドリンクはオリジナルドレスアップティーを使用したティーカクテルやミルクティー、フレッシュなフラッペなど。また、24種類のオリジナルドレスアップティーを存分に楽しめるティーハーブティープランもレギュラーメニューに。ティーハーブティープランはミニ花瓶を飾りながらお好きな紅茶をお楽しみいただけます。 華やかなドレスとお花に囲まれた幻想的な空間で、特別な時間をお届けする『DRESSY CAFE』。 美しさとときめきが詰まった魔法の空間をぜひ体験してください。

メニューはこちらより :https://dressycafe-osaka.pla-cole.wedding/menu.pdf

<ドリンクメニュー 一部抜粋>

DRESSY CAFEでは、美と健康を意識したカフェメニューを多数ご用意。

カフェ限定の「オリジナルドレスアップティー」は、カフェインレスでありながら華やかな香りと彩りが楽しめるオリジナルブレンドティー。ティーハーブティープランをご注文いただくと24種の紅茶から3種飲み放題、そして合わせてソフトドリンクもお楽しみいただけます。

また、人気のカラフルなクリームソーダやフラッペなどもご用意しております。

<フードメニュー一部抜粋>

DRESSY CAFEで大人気のお花のアサイーボウル。栄養豊富なアサイーをベースに、ビタミン・ミネラルなどの栄養を豊富に含んだ様々なフルーツをふんだんに使用し、色とりどりの果物で美味しく、美しく、美と健康を考えた1品です。また、DRESSY CAFEらしくエディブルフラワーがトッピングされ、

見た目も華やかでお楽しみいただけます。

また、クロワッサン生地をワッフルのようにプレスし、さくさくな生地からはみ出すほどのたまごやチーズ、キーマカレーなどを挟んだ満腹フード、クロッフルサンドも登場。バラエティ豊かに4種類からお選びいただけます。

<スイーツメニュー 一部抜粋>

サクッとした食感が魅力の「DRESSY CAFE」名物クロッフルを使用したスイーツを多数ご用意。

季節ごとに変わるクロッフルプレートや、旬の味覚を楽しめる季節のプチアフタヌーンティーなど、

見た目にも華やかなスイーツメニューをお楽しみいただけます。

季節のプチアフタヌーンティークロッフルプレート

<予約制お花のアフタヌーンティー>

華やかなドレスを中心とした装飾を間近に感じられる店内で、優雅なひとときをお過ごしいただける『お花のアフタヌーンティーセット』をご用意。11月～12月は期間限定、ホワイトクリスマスの世界感を存分に感じられるキュートなスイーツたちが並ぶ、シーズン限定のスペシャルなアフタヌーンティーです。コースには「DRESSY CAFE」オリジナルのオーロラウェルカムシャンパンや、「オリジナルドレスアップティー」の飲み放題もセットになっている豪華コースです。

お花のアフタヌーンティーにウェディングドレスを着てセルフフォトを楽しめるセットコースも大人気。

【ご予約はこちらより】

セルフ写真館「PICmii」も『DRESSY CAFE OSAKA』にて同時オープン

セルフ写真館「PICmii（ピックミー）」が、ついに大阪に初上陸。PICmiiは、カメラ専門店「カメラのキタムラ」のグループ会社であるセルフフォト事業を営むピックハイブ株式会社が撮影画質の仕上がりにこだわったセルフ写真館で、プライベートな個室空間での自由な撮影をお楽しみいただけます。新設されるDRESSY CAFE OSAKAスタジオは、ドレス&アクセサリーショップ、フィッティングルームを併設し、気軽にウェディングフォトを撮影できる特別なスタジオです。横浜・名古屋で話題を呼んだPLACOLE&DRESSYオリジナルデザインのドレスや、人気ブランドとのコラボドレスが着用できる「ドレスプラン」も登場し、ウェディングドレスをもっと身近に、もっと気軽に、体感できる空間となっております。DRESSY ONLINEにてご予約受付を開始しております。

10月23日(木)には関係者向けレセプションイベントも開催

ウェディングドレスの試着、購入、撮影が可能なDRESSY ROOMは有名ブランドとのコラボドレスの試着やPLACOLE ＆ DRESSYオリジナルのウェディングドレスの試着や購入が可能となっています。

プレオープンとして2025年10月23日(木)には関係者向けレセプションイベントを開催。ウェディングドレス試着やセルフフォト「PICmii」の体験などのコンテンツと共に、ウェディングのテーマパークを目指した体験型カフェを実際にお楽しみいただき、また名物スイーツやドリンクの提供を行いました。当日は約200名の関係者・インフルエンサー・メディア/報道関係者にお越しいただきました。

店舗情報

店舗名：DRESSY CAFE（ドレシーカフェ）

所在地： 〒530-0001

大阪府大阪市北区梅田3丁目2－2 ＪＰタワー大阪「ＫＩＴＴＥ大阪」6F

アクセス： JR大阪駅直結

営業時間：11:00～20:00

定休日： 無休（施設に準じて正月休みあり）

席数：36席 (個室3ブース)

※コンセント・Wi-Fi完備

店舗HP：https://dressycafe-osaka.pla-cole.wedding/

Instagram：https://www.instagram.com/dressycafe_osaka/

TikTok：https://www.tiktok.com/@dressycafeosaka

PLACOLE&DRESSYブランドストーリー

Magical in life

-人生に魔法を-

PLACOLE(planning collection)

-多様な個性に-



DRESSY

-煌めきをあたえる-



PLACOLE＆DRESSY

-個性が煌めく魔法の言葉-



PLACOLE＆DRESSY(プラコレ＆ドレシー)『個性が煌めく魔法の言葉』 "100人の人生に100通りに煌めく魔法をかける"をテーマに創設された古都鎌倉発のラグジュアリーブランド。 ウェディングドレスを中心に最先端で価値あるものを発信するファッションメディアを運営。 ドレスとお花がモチーフのオリジナルアイテムは、ジュエリー、アクセサリー、食器、紅茶、等、 日常にすこしでも煌めきを与えたい願いを込めて、ウェディングドレスの伝統を重んじながら、 常識をブレイクスルーする独創的なアイデアと最高級の品質で心を込めて制作している製品です。

冒険社プラコレの冒険日誌

冒険社プラコレは2015年11月2日に会社設立し、公式運営するFacebook、Twitter、Instagram、TikTokでは合計フォロワー数は250万人を超えました。自社メディア『DRESSY』や『美花嫁図鑑farny』なども運営し、合計PV数は月間260万PVを突破！ 高級ウェディングドレスが最大90%OFFで購入できる通販サイト「DRESSYONLINE」も展開しています。上記のサービスや、その他、結婚式にまつわる情報やサービスをまとめた花嫁アプリ「PLACOLE ＆ DRESSY │プラコレ＆ ドレシー」は2025年6月時点で累計21万ダウンロードを突破しました。

【会社概要】

社名：冒険社プラコレ

URL：https://pla-cole.co/

所在地：神奈川県横浜市西区南幸1丁目1-1JR横浜タワー21階

設立：2015年11月2日

代表取締役CEO：武藤功樹

事業内容

『PLACOLE＆DRESSY』ブランド/マーケティング事業

『DRESSY』ファッションメディア事業

『DRESSYCAFE』カフェ/ショップ事業

『ViKet Town』メタバースオフィス事業

冒険社プラコレの各拠点

世界中どこにいても同じ空間・時間で仲間と働けるメタバース空間を『ViKet Town（ビケットタウン）』を本社としています。また、2022年1月にはJR横浜タワー21階に「DRESSY ROOM」を横浜にオープンしました。その後も、2022年6月には鎌倉に「DRESSYCAFE KAMAKURA」を、2023年6月には名古屋に「DRESSYCAFE NAGOYA・DRESSY ROOM」の2店舗目を開設。さらに、2025年秋には大阪に「DRESSYCAFE OSAKA・DRESSY ROOM」のオープンを予定しています。



【運営自社サービス一覧】

▪PLACOLE&DRESSY（プラコレ&ドレシー）

IOS：https://apple.co/3JraLIz / Android：https://bit.ly/3FaQTH5

▪PLACOLE WEDDING （プラコレウェディング）

https://pla-cole.wedding/

▪DRESSY（ドレシー）

https://dressy.pla-cole.wedding/

▪美花嫁図鑑 farny（ファーニー）

https://www.farny.jp/

▪DRESSY ONLINE（ドレシーオンライン）

https://weddingdress.pla-cole.wedding/

▪DRESSY ROOM YOKOHAMA

https://pla-cole.wedding/advisers

▪DRESSYCAFE KAMAKURA

https://dressyroom-tea.pla-cole.wedding/

▪DRESSYCAFE NAGOYA

https://dressycafe-nagoya.pla-cole.wedding/

▪ViKet Town（ビケットタウン）

https://viket-town.com/

▪IG analytics

https://ig-analytics.placole.wedding/

▪MA（SNS+LP） PLAN

https://pla-cole.co/works_lp/

▼PLACOLE & DRESSY 各アカウント

Instagram

ドレス：https://www.instagram.com/placole_dressy

美花嫁図鑑：https://www.instagram.com/farny_wedding

式場紹介：https://www.instagram.com/wedding_adviser

オリジナルブランド：https://www.instagram.com/wands_dress

EC/通販：https://www.instagram.com/dressyonline_

Baby：https://www.instagram.com/dressy.baby

鎌倉cafe：https://www.instagram.com/dressycafe_kamakura/

名駅cafe：https://www.instagram.com/dressycafe_nagoya

会社広報：https://www.instagram.com/placole_inc

TikTok

ドレス/雑誌：https://www.tiktok.com/@placole_dressy

花嫁レポ：https://www.tiktok.com/@placole.hanayomereport

式場紹介：https://www.tiktok.com/@placolewedding

ウェディングソング： https://www.tiktok.com/@placole_music_

EC/通販： https://www.tiktok.com/@dressy_online

鎌倉cafe：https://www.tiktok.com/@dressycafe_kamakura

名駅cafe：https://www.tiktok.com/@dressycafe_nagoya

会社広報：https://www.tiktok.com/@placole_inc

X (旧Twitter)

@placole_dressy：https://twitter.com/placole_dressy

YouTube

▪PLACOLE&DRESSY CHANNEL

https://www.youtube.com/@placoledressychannel7590

▪DRESSY CAFE

https://www.youtube.com/@dressyroomtea6236

▪美花嫁図鑑

https://www.youtube.com/@placoleweddingadviser1896