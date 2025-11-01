累計会員数・打席数ともに世界最大級のインドアゴルフスクール「STEPGOLF」全国137店舗目713打席となる『ステップゴルフプラス金沢八景駅前店』が11月1日（土）グランドオープン！

写真拡大 (全3枚)

ステップゴルフ株式会社

世界最大級のインドアゴルフスクールを運営するステップゴルフ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：榎本考修 以下、ステップゴルフ）は、2025年11月1日より、全国で137店舗目となる『ステップゴルフプラス金沢八景駅前店』をグランドオープンいたしました。本店舗のオープンにより、全店舗合計で713打席に到達しており、累計会員数は100,000名目前となっております。







『ステップゴルフプラス金沢八景駅前店』は、ステップゴルフが運営するインドアゴルフスクールシリーズ「ステップゴルフプラス」の店舗で、ステップゴルフの特徴である定額制の料金プラン×通い放題・打ち放題はそのままに、全5打席にスイング弾道解析機GTRAK（スクリーン投影式）を完備しています。


金沢八景駅は、京急線とシーサイドラインが集結する交通の要衝。海と緑に恵まれた景勝地であり、大学が近い学生街としての賑わいと生活利便性を兼ね備えたエリアです。


ステップゴルフは、レッスンに必要な道具を無料でレンタル可能なので、手ぶらで気軽にご利用いただくことができ、ゴルフ初心者の方でも始めやすい・続けやすいのが特徴です。無料体験レッスンも実施しておりますので、ゴルフの上達を目指す方はもちろん、ゴルフを通じた健康づくりを始めたいという方にもぜひお気軽にお申込みいただければ幸いです。


※無料体験レッスンのお申し込みは、下記店舗HPよりお申込みいただけます。




【店舗概要】


■店舗名：ステップゴルフプラス金沢八景駅前店（https://www.stepgolf.co.jp/store/kanazawahakkei_top/）


■所在地：神奈川県横浜市金沢区瀬戸17-16　 H＆T Bldg. 2F　


■打席数：5打席　スイング弾道解析機（スクリーン投影式完備）


■営業時間：24時間営業


■レッスンタイム：平日14:00～22:00　休憩17：00～17：50


土日祝9:00～19:00 休憩14：00～14：50


コーチ定休日：火・水曜日　※上記レッスンタイム以外の時間帯はセルフタイムとなります。





■入会金


●レッスンコース：39,800円（税込43,780円）


●セルフコース：19,800円（税込21,780円）




■月会費


●レッスンコース


・平日デイプラン：7,980円（税込8,778円）平日14:00～17:00


・平日プラン：9,980円（税込10,,978円）平日14:00～22:00


・全日プラン：11,980円（税込13,178円）平日14:00～22:00／土日祝9:00～19:00


※全日プランはセルフタイムも利用可能です。




●セルフコース　


・全日セルフタイムプラン：7,980円（税込8,778円)





■ステップゴルフ株式会社とは


ステップゴルフ株式会社は『いつもの街に、ゴルフを楽しむ庭を持とう。』をコンセプトに、2012 年に東京都昭島市で第一号店を開業し、137店舗、713打席のインドアゴルフスクールを展開しています。累計会員数（99,560名 2025年10月末時点）とインドアゴルフスクールでは店舗数、会員数ともに日本一の規模を誇っています。


今後は更なる全国展開に向けた新規出店を予定しており、ゴルフを身近に感じていただける施設を目指しています。


また、インドアゴルフスクール事業のみならず、老若男女全ての方々にゴルフというスポーツを通じて、カラダを動かすことの歓びや同じ趣味を持った仲間と過ごす愉しさを実感してもらい、健康的なより良い人生を応援するWell-beingとしての役割へも活動の場を広げていきます。




【会社概要】


会社名：ステップゴルフ株式会社


代表者：代表取締役 榎本 考修（えのもと たかのぶ）


本社所在地：東京都渋谷区桜丘町9番17号


資本金：1億円


設立：2012年11月9日


企業サイト：https://stepgolf-inc.jp/




【報道関係者の問い合わせ先】


ステップゴルフ広報　担当：毛利


TEL: 03-5244-5539 FAX:03-5244-5547 Email：cc@stepgolf.co.jp