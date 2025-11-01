「地域探検」を通じて“働く”を学ぶ ー 名古屋市立 田代小学校の児童が企業見学

ニッカホーム株式会社田代小学校2年児童がニッカホーム千種営業所へ訪問

名古屋市立 田代小学校の2年生が、生活科学習「地域探検」の一環として地元企業のショールームを訪問しました。

子どもたちは、普段なかなか見ることのない“仕事の現場”を間近で見学し、スタッフにたくさんの質問を投げかけながら、地域で働く大人たちの姿にふれました。

今回の取り組みは、地域と企業が協力しながら次世代の学びを支える、地域連携の一環として実施されたものです。

当日は約10名の児童が2班に分かれ、それぞれ順番にショールームを見学。スタッフに向けて事前に考えた質問をたくさんしてくれました。 子どもたちからは、 「このお店はどんなことをするお店ですか？」 「床と窓のリフォームで何日くらいかかりますか？」 「どうして“ニッカホーム”という名前なんですか？」 など、素直で鋭い質問が次々と飛び出しました。

スタッフも、わかりやすい言葉でリフォームのお仕事や、お客様との関わり方などを説明しながら、子どもたちの好奇心いっぱいの姿に元気をもらいました。 今回の見学をきっかけに、“住まいをきれいにする仕事”や“地域の人の役に立つ仕事”に興味を持ってもらえたら嬉しいです。 千種営業所では、これからも地域に開かれた店舗として、子どもたちや地域の皆さまとつながりを大切にしていきます。

ニッカホーム株式会社 会社情報

【会社名：ニッカホーム株式会社】

住所：〒458-0007 愛知県名古屋市緑区篭山二丁目1225番地

創業：1987年1月（個人商店として開業）

代表者：代表取締役 会長 榎戸 欽治

代表取締役 社長 西田 裕久

資本金：8,000万円

社員数：グループ全体 1,695名（2025年4月現在）

年商：グループ全体 711.6億円（2024年度）

施工実績：グループ全体 83,179件（2024年）

累計812,111件を超える施工実績

事業内容：新築・増改築・店舗設計・リフォーム全般（内装工事・外装工事・

塗装工事・水廻り工事・外構工事・下水道切替工事）

住宅設備機器の販売・施工

建築資材・小物などの企画・製造・販売

