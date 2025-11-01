創業の町・兵庫から全国へ。“贈り物で人を幸せにする”ギフト専門店ソムリエ＠ギフト、20周年を迎える。

ベルヴィ株式会社

ベルヴィ株式会社（兵庫県神崎郡市川町）の運営するギフトショップ「ソムリエ＠ギフト楽天市場店」は、2025年11月で楽天市場出店20周年を迎えます。日頃のご愛顧への感謝を込めて、「ソムリエ@ギフト 20周年感謝祭」を2025年11月1日(土) ～ 11月30日(日)に開催いたします。

期間中5000円以上ご購入頂いた方の中から抽選で777名様にオリジナルポーチが当たるプレゼントキャンペーンや、お得なアイテムやポイントUPアイテムを集めたスペシャルな企画を多数ご用意し、感謝の気持ちをたっぷり込めてお届けいたします。ぜひこの機会に、20周年のソムリエ＠ギフトでのお買い物をお楽しみください。

キャンペーン詳細

【企画概要】

期間中5000円以上購入＆自宅送りの方に、抽選で777名様にオリジナルポーチをプレゼント！さらに、お得なアイテムやポイントアップ対象商品を多数ご用意しています。

【開催期間】

2025年11月1日(土) 0:00 ～ 11月30日(日) 23:59

【プレゼントキャンペーンの応募方法】

キャンペーン期間中に「ソムリエ＠ギフト 楽天市場店」で5,000円（税込）以上お買い上げいただき、お届け先住所がご自宅（ご注文者と同じ）であればOK！※ご注文いただくだけで自動エントリー。別途お申し込みは不要です。

【当選発表について】

当選の発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。※プレゼントはご注文商品とは別送で、2025年12月中旬頃にお届け予定です。

キャンペーン特設サイト

ソムリエ＠ギフト 20周年感謝祭 特設ページ

https://www.rakuten.ne.jp/gold/bellevie-harima/event/sale/

▼ 抽選で777名様にオリジナルポーチをプレゼント！

ショップからのメッセージ

いつもソムリエ＠ギフトをご利用いただき、誠にありがとうございます。このたび、ソムリエ＠ギフト楽天市場店は 2025年11月で出店20周年を迎えることとなりました。

これもひとえに、日頃よりご愛顧くださる皆さまのおかげです。心より感謝申し上げます。20年間、皆さまからいただいた一つひとつのご注文、そしてレビューに込められたお声が、私たちの歩みを支える大きな力となってまいりました。

その感謝の気持ちを込めて、「ソムリエ＠ギフト 20周年感謝祭」を開催いたします。これからも、“贈る人の想いをカタチにするギフトショップ”として、皆さまに笑顔をお届けできるよう、より良い商品とサービスの提供に努めてまいります。今後ともソムリエ＠ギフトをどうぞよろしくお願いいたします。

本件に関するお問い合わせ先

ベルヴィ株式会社 広報担当

TEL：0790-27-1331

Mail：bellevie_office@gift-sp.com

ホームページ：https://www.bellevie-inc.co.jp/

楽天市場オンラインショップ：https://www.rakuten.ne.jp/gold/bellevie-harima/

Instagram：https://www.instagram.com/sommelier.gift/

人口1万2千人の小さな町で生まれたギフト専門店

ソムリエ＠ギフトを運営する「ベルヴィ株式会社」は、人口わずか12,000人の兵庫県神崎郡市川町に拠点を構えています。2005年11月、夫婦で立ち上げたネットショップとして楽天市場に出店し、地元の特産品や野菜を中心に販売を開始しました。その中で、ささやかに取り扱っていたギフト商材が次第に注目を集め、少しずつ注文が入るようになりました。

しかし、全体の売上は思うように伸びず、一時は退店も考えるほどの厳しい状況が続きました。それでもわずかに見えた希望が、この「ギフト商材」への反応だったのです。何より、お客様に喜んでいただけることが私たちの励みとなりました。 当時は「ネットでギフトは売れない」と考えていた私たちでしたが、お客様の喜びに触れ、ギフトの可能性を確信。そこでギフト専門店への転換を決意し、2008年に店名も「ソムリエ＠ギフト」に変更しました。

現在では、スタッフは100名を超え、「ギフト」として取り扱う商品点数も5,000点を超えるまでに成長し、ギフト業界をリードする店舗のひとつにまでなりました。2025年11月で出店20年を迎えるソムリエ＠ギフトですが、一時は退店を覚悟した厳しい状況を乗り越えられたのは、私たちを必要としてくださるお客様の存在のおかげである事に他なりません。

プライベートブランドのギフトも数多く開発おしゃれなラッピングデザインや独自のギフトサービスを追求

ギフトを通じてたくさんの「笑顔」と「幸せ」を届けたい

ソムリエ＠ギフトは「届けるサプライズ、受け取るエンターテイメント」をテーマに、ギフトの可能性を追求してきました。近年ではプライベートブランドのギフト開発にも力を入れ、お客様に心から喜んでいただける商品ラインナップとサービスの充実に努めています。

近年、人との繋がりが希薄化し、ギフトの需要も減少傾向にありますが、贈り物文化は人々の心をつなぐ素晴らしい伝統です。私たちはこの価値ある文化を絶やさぬよう、未来へと守り続けていきたいと考えています。ギフトを通じて日本中に喜びと感動の輪を広げ、たくさんの笑顔を届けることが、私たちの願いです。

バレンタインやホワイトデーの際には毎年社員同士でギフトを贈り合うなど、ギフト文化を大切にしています

ベルヴィ株式会社について

世界の幸せをクリエイティブする。私たちが取り組むことは、より良い未来を創りだすことです。モノや情報があふれ、めまぐるしくトレンドが変化する現代。私たちは「デザイン」と「アイデア」そして「ノウハウ」そのすべてを駆使して「感動」という価値を生み出します。

インターネットという素晴らしい技術を使って、埋もれて光が当たらない商品を魅力的に磨き、欲している人へと届けます。私たちが関わる全ての人やモノを幸せにする。インターネットを通じて世界の幸せをクリエイティブする。それが私たちの使命です。

会社概要

会社名：ベルヴィ株式会社

本社所在地：兵庫県神崎郡市川町下瀬加195-1

設立：1983年7月21日

資本金：2,000万円

ホームページ：https://www.bellevie-inc.co.jp/