【BLUE BLUE】ニットで仕立てた唯一無二の存在感を放つ「モールニット エンブロイダリースカジャン」が登場
「上質なデイリーウェア」や「ヘビーデューティー」といったプロダクトを生み出してきた
〈BLUE BLUE（ブルーブルー）〉より、高級ベルベットのような深みのある表情を持つモール糸を用い、ニットならではの柔軟性と存在感のある、リバーシブルスカジャンが登場しました。
スカジャンは、戦後の米海軍基地を背景に横須賀で誕生し、スーベニアジャケットとして広まったアイテム。龍や虎、富士山など、日本的かつオリエンタルなモチーフの刺繍を特徴とし、独自の文化を築いてきました。
モールニット エンブロイダリースカジャン \110,000
通常は織り素材でつくられるスカジャンを、あえてニットで表現することで、これまでにない新しい表情を生み出しました。素材には、高級ベルベットのような深みのある表情を生むモール糸を使用。毛羽の抜けが少なく、滑らかな肌当たりと快適な着心地を実現しました。
見た目にはニットとは思えない、しっかりとしたフォルムながら、袖を通すと驚くほど軽く柔らかく、そしてあたたかい。ニットならではの柔軟性と保温性を存分に感じられる一着です。
花糸（モール糸の毛羽部分）には極細のブライトレーヨンを採用し、柔らかでしなやかな肌触りに加え、シルクを思わせる上品な光沢を備えています。また、レーヨンモール特有の柔らかさから生じる“ダレ感”を抑えるため、寸法の微調整を幾度となく繰り返し、理想のシルエットを追求しています。
ディテールにもこだわり、海の男のロマンを感じさせる「スワロー」と「帆船」の図案を採用。
オリジナルロゴをあしらい、〈BLUE BLUE〉らしいクラシックかつ上質なスタイルを表現しています。
また、刺繍には針先の丸い針を使用し、一針一針、丹念かつ確かな技で仕上げています。
これは、デリケートなモール糸で編み立てた生地に刺繍を施すためで、時間をかけ、ゆっくりと丁寧に縫い上げています。
さらに、表面はネイビーとブルーの2 色を配し、裏面はブラックのワントーンでシックにまとめたリバーシブル仕様。リブはボディカラーを引き立てるオフホワイトで仕上げ、表裏で異なる表情を楽しめるデザインに仕上げています。
見た目の重厚感と着心地の軽やかさを両立した、〈BLUE BLUE〉ならではの堅実なクラフトマンシップが息づく一着となっています。
■商品情報
モールニット エンブロイダリースカジャン
\110,000（税込）／NAVY／S・M・L
最新情報は〈BLUE BLUE〉公式インスタグラムにて発信しております。
ぜひご覧ください。
BLUE BLUE
1980 年代前半に製作したデニムシャツからスタートしました。身に着けるほどに美しく変化していくデニムとインディゴブルーに拘り、素朴でベーシックな究極のデイリーウェアを追求しています。
