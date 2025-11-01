えのぐをキュレーターにむかえた『AWA UPSTREAM 2025 AUTUMN』オンライン配信チケットの販売スタート！

AWA株式会社

AWA株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：冨樫晃己）が運営する、サブスクリプション型（定額制）音楽ストリーミングサービス「AWA（アワ）」は、11月30日（日）に池袋のW:IKE329でえのぐをキュレーターにむかえ4回目となるリアルライブ『AWA UPSTREAM 2025 AUTUMN』を開催。この度、オンライン配信チケットの販売をスタートいたしました。

今回の『AWA UPSTREAM 2025 AUTUMN』は、“Curated Edtion”と題して、世界一のVRアイドルを目指すえのぐをキュレーターにむかえ、本アーティストが今気になるアーティストやコラボしてみたいアーティストが出演するリアルライブとなります。チケットが間もなくソールドアウトとなる為、当日会場に来られない方、チケットが入手できなかった方の為に、11月1日よりアーカイブ付きのオンライン配信チケットの販売をスタートいたしました。また、AWAラウンジの出演争奪イベントで見事入賞を果たしたKisara、EMUNEKO、夢羽ヒメの3名も出演が決定。ぜひ、ここでしか見ることのできない特別なパフォーマンスをお見逃しなく。

▼オンラインチケット情報はこちら

https://www.zan-live.com/live/detail/10649



■オンライン配信チケット情報

チケット料金：\3,000（税込）

チケット販売期間：2025年11月1日(土) 12:00～2025年12月29日(月) 20:59まで

アーカイブ配信期間：ライブ配信終了後、準備が整い次第～2025年12月29日(月) 23:59まで

※期間中は何度でもご視聴いただけます。

▼オンラインチケット情報はこちら

https://www.zan-live.com/live/detail/10649

■ライブ開催概要

イベント名：AWA UPSTREAM 2025 AUTUMN

日程：2025年11月30日(日) [開場時間] 14:00 [開演時間] 15:00

会場：W:IKE329 （東京都豊島区西池袋3-29-4 ジェスト7ビル1F）

出演者：えのぐ、アイカツアカデミー！配信部、巫てんり、Kisara、EMUNEKO、夢羽ヒメ

■えのぐ

「えのぐ」は、2018年に結成したVRアイドルグループです。メンバーは、鈴木あんず、白藤環、日向奈央の3人。VRアイドル、バーチャルアイドルを誰でも知っている当たり前の存在にすること、その上で、世界一のVRアイドルになることに人生をかけて挑戦しています。2019年、2021～2024年には世界最大級の女性アイドルフェス『TOKYO IDOL FESTIVAL』にバーチャルタレントとして唯一の出演し、2023年に同イベント内で開催された『アイドル総選挙』では歴戦のアイドルたちに混じってエントリー。予備選挙1位でグランドフィナーレに立ち、本選挙では3位という結果をTIFの歴史に刻みました。2022年は年間50公演のライブに出演、様々なシーンで現場を盛り上げるなど、リアルとバーチャルの壁を越えて「アイドル」という素敵な文化を楽しむことができる未来を目指して活動しています。

・YouTube

https://www.youtube.com/@enogu

・X(Twitter)

https://x.com/rbc_geino

■アイカツアカデミー！配信部

アイドル養成学園「アイカツアカデミー」に入学した姫乃みえる、真未夢メエ、和央パリン、凛堂たいむの4名。入学早々まわりのレベルの高さに驚き、現実はそう甘くないことを突きつけられる。“待っているだけのアイドルじゃダメだ！” 手作りのアイドル活動を行うため「配信部」を創部し、新たな“アイカツ”をスタートした。2025年3月に1stライブ、9月には初の単独リアルライブを開催。2025年12月17日に初のCDアルバム発売を予定している。

・YouTube

https://www.youtube.com/@aikatsu-academy

・X(Twitter)

https://x.com/aikatsu_acad

■巫てんり

2023年4月デビュー。デビュー時YouTubeに公開した、歌ってみた「新時代」Ado(ウタ from ONE PIECE FILM RED)は23万回の再生回数を突破。「妄想感傷代償連盟」DECO*27の歌ってみたもYouTubeで現在83万回再生されている。2023年の冬には、Nintendo Switch用ソフト『太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル』テーマ曲「超新星少女」の歌唱を担当し全国放送のCMでも流れた。3D LIVEを積極的に行い、2023年12月とデビュー1周年記念の2024年4月に秋葉原UDXサボニウス広場にて、VTuberではあまり例を見ない、野外路上ライブを2回成功させている。全国路上ライブツアーも北海道、仙台、大阪、名古屋、福岡、仙台の各地で開催。2025年8月にはYouTube登録者数10万人突破。同月30日は代官山Space Oddにて、ファーストアルバム『明日と君とソラ』を引っ提げたファーストワンマンライブ『ニュー・タウン』を開催しチケットもソールドアウトの盛り上がりを見せた。

・YouTube

https://www.youtube.com/@KannagiTenri

・X(Twitter)

https://x.com/kannagi_tenri

■アプリ概要

「AWA（アワ）」は、株式会社サイバーエージェントとエイベックス・エンタテインメント株式会社の共同出資によるAWA株式会社が提供する、サブスクリプション型（定額制）音楽ストリーミングサービスです。2015年5月にサービスの提供を開始し、配信楽曲数は1億7,000万曲、著名人およびユーザーが作成したプレイリスト数は約1,700万件におよびます。全機能が利用できる月額980円（税込）（※App Store、Google Play、コンビニ決済は1,080円（税込））の「STANDARDプラン」や「オフライン再生」を除くすべての機能を月額無料で利用できる「FREEプラン」のほか、中学生以上の学生を対象とした、月々480円（税込）で全機能が利用できる「学生プラン」、月額270円（税込）で特定のアーティストが聴き放題になる「アーティストプラン」など、各種料金プランが充実しています。「AWA」は、スマートフォンをはじめ、パソコン、テレビ、カーナビ、ウェアラブル端末、スマートスピーカーなど様々なデバイスにも対応。楽曲に合わせて歌詞をリアルタイムに美しくアニメーションさせる機能「LYRIC DIVE（リリックダイブ）」や、音声ライブ配信、ギフティング機能を追加したユーザー同士がリアルタイムに、同じ空間で同じ音楽を楽しめるオンライン空間「AWAラウンジ」など、サービス開始以来、ユーザーのニーズや視聴環境に合わせて様々なプランや機能を拡充し、国内最大規模の音楽ストリーミングサービスへと成長しています。

名称：「AWA（アワ）」 https://awa.fm/

推奨環境：＜スマートフォン版＞iOS 18.0以降、Android 15.0以降

＜PC版＞Windows 10(32/64bit)、Mac OS X 10.11 (El Capitan)以上

＜ブラウザ＞ Google Chrome (最新版)、Microsoft Edge (最新版)、Safari (最新版)

価格：Standardプラン（月額 税込980円 ※App Store、Google Play、コンビニ決済は税込1,080円）/ Freeプラン（月額 無料）/学生プラン（月額 税込480円）/アーティストプラン（月額 税込270円※特定の1アーティストのみ聴き放題）

提供開始：2015年5月27日

■URL

AWA：https://awa.fm/

App Store：https://itunes.apple.com/jp/app/awa-music/id980578855

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=fm.awa.liverpool

デスクトップ版アプリ：https://awa.fm/download/

AWAラウンジ ブラウザ版：https://app.awa.fm/lounge/

AWA最新情報：https://news.awa.fm/

AWA公式X：https://x.com/awa_official

AWA公式LINE：https://lin.ee/21w3f0k

■会社概要

社名：AWA株式会社（読み：アワ）

所在地：東京都港区三田一丁目4番1号 住友不動産麻布十番ビル

代表者：代表取締役CEO 冨樫晃己

事業内容：音楽ストリーミングサービス 等

設立日：2014年12月1日

■お問い合わせ先

AWA広報担当press@awa.fm