【八海山ロープウェー】山全体の紅葉が見頃ピークに！雲海とのコラボレーションも。【運行期間】2025年11月16日(日)まで

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

新潟県南魚沼市の六日町 八海山スキー場（所在地：新潟県南魚沼市山口1610 支配人：大塚裕司）では、10月30日(木) 8時現在、山全体の紅葉が見頃ピークを迎えております。

今年の紅葉は夏の猛暑の影響で、全国的に見頃が遅れている状況のなかで、「霊峰八海山」の山頂では10月中旬に紅葉の見頃を迎えました。さらに、八海山山頂では、10月28日(火)に初冠雪を確認できました。

10月に入ってからの寒暖差が続いた影響で、ロープウェー山頂から山麓にかけて山全体の色づきが進みました。

また、秋の時期は通常の時期に比べて雲海の発生率が高く、雲海が発生した日には、朝一番で運行する「雲海鑑賞早朝特別便」で、山頂から雲海を眺めることができます。

八海山ロープウェーでは、標高差771ｍの高さをわずか７分で魚沼盆地を一望できる八海山４合目付近までのぼります。山頂展望台からは、上信越の山々や快晴の日には日本海、佐渡島まで見渡せる、360°の大パノラマをお楽しみいただけます。

「霊峰八海山」初冠雪と紅葉のコラボ8時現在の雲海発生のようすロープウェー中腹付近の紅葉のようす

〇本日の様子はこちら（撮影時間：2025年10月30日(木) 8:00A.M.頃）

URL: https://82.gigafile.nu/1106-3a03c6213af6908cb5ce559f0bfad88b

タイムラプス映像はこちら→ URL: https://82.gigafile.nu/1104-d6a5ff84593d4f401541333b2d8db59d

■八海山ロープウェー営業のご案内

【営業期間】2025年11月16日(日)まで

【運行時間】8:00A.M.～4:00P.M.最終受付（下り最終4:30P.M.）

【料 金】1名さま（消費税込）おとな\3,000 小学生\1,900（未就学児はおとな1名の同行につき1名まで無料）

ペット乗車 有料往復\500（小型犬のみケージなどに入れて乗車可能）

【標 高】ロープウェー山麓駅：376ｍ、ロープウェー山頂駅：1,147ｍ、標高差：771ｍ

■南魚沼産コシヒカリ「おにぎり」＆きのこ汁まつり開催中！

きのこや野菜を中心とした、具だくさんのきのこ汁と、新米のコシヒカリを使用したおにぎりを販売しております。

【開催日時】2025年11月16日(日)まで 10:30A.M.～3:00P.M.（なくなり次第終了）

【開催場所】八海山ロープウェー山麓駅駐車場 山麓スナック

【料 金】きのこ汁\600 おにぎり2個\600

きのこ汁イメージ心温まる「きのこ汁」と、新米のコシヒカリ「おにぎり」