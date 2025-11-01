À¤³¦½é ¡ß ´ØÀ¾½é¤Î¥¢ー¥¹¥Ð¥Ã¥°¥µ¥¦¥Ê¤¬¡ÈÅÚ¤È²Ð¤ò·Ñ¤°¡É
²Æì¡¦²¸Ç¼Â¼¤Ë¤ÆÀ¤³¦½é¤Î¥¢ー¥¹¥Ð¥Ã¥°¥µ¥¦¥Ê¡ÖTHE ZEN¡×¤òÃÛ¤¤¤¿¥µ¶¿kakeRu¡Ê¤µ¤¤ç¤¦¡¦¤«¤±¤ë¡Ë¡Ú±¿±Ä¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥¨¥ó¥¥¨¥ó¡Û¤È¡¢¼¢²ì¡¦¹Ã²ì»Ô¤Ë¤Æ´ØÀ¾¤Ç½é¤Î¥¢ー¥¹¥Ð¥Ã¥°¥µ¥¦¥Ê¤ò´°À®¤µ¤»¤¿SHIGARAKI SAUNA¡Ê¤·¤¬¤é¤¥µ¥¦¥Ê¡Ë¡Ú±¿±Ä¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¸ー¥ó¥°¥í¥¹¡Û¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢2025Ç¯11·î11Æü¡Ê·î¡Ë¡Ú¤È¤È¤Î¤¤¤ÎÆü¡Û¤è¤ê¡¢¥³¥é¥ÜT¥·¥ã¥Ä¤ª¤è¤Ó¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤òÎ¾»ÜÀß¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Î¾¼Ô¤Ï¡¢¥¢ー¥¹¥Ð¥Ã¥°¤È¤¤¤¦¼«Á³ÁÇºà¤ÎÅÚ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤ë¼êË¡¤òÍÑ¤¤¤Æ¥µ¥¦¥Ê¤òÃÛ¤¡¢»Ü¹©¤òÄÌ¤¸¤Æ¿®Íê´Ø·¸¤ò°é¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÅÚ¤È²Ð¤ò·Ñ¤°¡×¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Î¤â¤È¡¢¡Ö¥¢ー¥¹¥Ð¥Ã¥°¥µ¥¦¥ÊÊ¸²½¡×¤òÃÏ°è¤ä¹ñ¤ò±Û¤¨¤Æ¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò»ÏÆ°¡£ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¤½¤ÎÂè1ÃÆ¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
T¥·¥ã¥Ä¤È¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¡Ö²Æì¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤È¡Ö¼¢²ì¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤Î2¼ïÅ¸³«¡£
²Æì¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¡ÈEarth Hug. Pure Chill.¡É ¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥¢ー¥¹¥Ð¥Ã¥°ÆÃÍ¤Î¥«¥Æ¥Ê¥êー¶ÊÀþ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¸Þ¹Ô»×ÁÛ¤ä¿Å²Ð¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÆÈ¼«¤Î¥â¥Áー¥Õ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡¢Àº¿ÀÀ¤Î¹â¤¤¿Þ°Æ¤Ç¤¹¡£
²Æì ¥µ¶¿kakeRu¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÃ´Åö¤·¤¿T¥·¥ã¥Ä¡£ ¥µ¶¿kakeRu¡¦SHIGARAKI SAUNAÎ¾Å¹¤Ç¹ØÆþ²ÄÇ½¡£Á´5¿§¡£³ÆÅ¹¸ÂÄê¥«¥éー¤¢¤ê
²Æì¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤Ï2¼ï ¤½¤ì¤¾¤ì6¿§Å¸³«¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¥µ¶¿kakeRu¡¦SHIGARAKI SAUNAÎ¾Å¹¤Ç¹ØÆþ²ÄÇ½
°ìÊý¡¢¼¢²ì¥â¥Ç¥ë¤Ï¡ÈFusion¡ÊÍ»¹ç¡Ë¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢²Æì¤Î¼é¤ê¿À¡¦¥·ー¥µー¤È¿®³Ú¾Æ¤Î¾ÝÄ§¡¦¥¿¥Ì¥¤ò¥È¥é¥¤¥Ð¥ëÄ´¤Ç°ìÂÎ²½¤µ¤»¤¿ÎÏ¶¯¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢°Û¤Ê¤ëÅÚÃÏ¤ÎÊ¸²½¤ÈÈþ°Õ¼±¤¬¸òº¹¤¹¤ë¾ÝÄ§Åª¤Ê1Ëç¡£
¼¢²ì SHIGARAKI SAUNA¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÃ´Åö¤·¤¿T¥·¥ã¥Ä¡£¥µ¶¿kakeRu¡¦SHIGARAKI SAUNAÎ¾Å¹¤Ç¹ØÆþ²ÄÇ½¡£Á´3¿§
¼¢²ì¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤Ï2¿§Å¸³«¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥µ¶¿kakeRu¡¦SHIGARAKI SAUNAÎ¾Å¹¤Ç¹ØÆþ²ÄÇ½
¤¤¤º¤ì¤â¸ÂÄêÀ¸»º¡¦¸½ÃÏÈÎÇä¤Î¤ß¤Î¡È½äÎé¥¢¥¤¥Æ¥à¡É¤È¤·¤Æ¡¢¥¢ー¥¹¥Ð¥Ã¥°¥µ¥¦¥ÊÊ¸²½¤Î¿·¤¿¤ÊÄ¬Î®¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÅ¸³«¤ä¥×¥í¥À¥¯¥È¤ÎÈ¯É½¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û
È¯Çä³«»ÏÆü¡§ 2025Ç¯11·î11Æü¡Ê·î¡Ë
ÈÎÇä¾ì½ê
¡¡¡¦¿®³Ú¥µ¥¦¥Ê¡Ê¼¢²ì¸©¹Ã²ì»Ô¿®³ÚÄ®¡Ë
¡¡¡¦¥µ¶¿kakeRu¡Ê²Æì¸©²¸Ç¼Â¼¡Ë
¾¦ÉÊ
¡¡¡¦¥³¥é¥ÜT¥·¥ã¥Ä¡Ê²Æì¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¿¼¢²ì¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ë ³Æ4,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡¡¦¥³¥é¥Ü¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡Ê²Æì¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¿¼¢²ì¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ë ³Æ500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡¡¡¡¡ ¢¨¤¹¤Ù¤Æ¸½ÃÏ¸ÂÄê¡¦¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ë¤ÆÈÎÇä¡£º£¸å¥ª¥ó¥é¥¤¥óÅ¸³«¤â¸¡Æ¤Ãæ
¡ÚÂåÉ½¥³¥á¥ó¥È¡Û
¥µ¶¿kakeRu ÂåÉ½¡¦¾¾°æÍ§ÏÂ
¡ÖTHE ZEN¤«¤éKUu¤Ø¤È¿Ê²½¤¹¤ë²áÄø¤Ç¡¢¿®³Ú¥Áー¥à¤È¶¦¤Ë´À¤ò¤«¤±¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤Êºâ»º¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥³¥é¥Ü¤¬¡È¥¢ー¥¹¥Ð¥Ã¥°¥µ¥¦¥ÊÊ¸²½¡É¤ò¤µ¤é¤Ë¹¤²¤ë²Ð¼ï¤Ë¤Ê¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡×
SHIGARAKI SAUNA ÂåÉ½¡¦ÃæÂ¼¾Âº
¡ÖÀ¤³¦½é¤òÂÎ¸³¤·¤Æ³Î¿®¤·¡¢Ãç´Ö¤È¤·¤Æ»Ü¹©¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿kakeRu¤È¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¿·¤·¤¤·Á¤Ç¼ê¤òÁÈ¤á¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÚ¤È²Ð¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ëÊ¸²½¤ò¼¡À¤Âå¤Ø»Ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡Ú»ÜÀß¾ðÊó¡Û
¥µ¶¿kakeRu¡Ê²Æì¸©²¸Ç¼Â¼¡Ë
¢©904-0416
²Æì¸©¹ñÆ¬·´²¸Ç¼Â¼»³ÅÄ£²£¸£±£¶
TEL¡§098-989-6953
https://www.kakeru37.com(https://www.kakeru37.com/)
SHIGARAKI SAUNA¡Ê¼¢²ì¸©¹Ã²ì»Ô¿®³ÚÄ®¡Ë
¢©529-1842
¼¢²ì¸©¹Ã²ì»Ô¿®³ÚÄ®²¼Ä«µÜ£´£µ£·
TEL¡§077-564-3133
https://shigaraki37.jp(https://shigaraki37.jp/)