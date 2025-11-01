CODY SANDERSON×増田貴久がコラボ商品を発売！
11月8日(土)午前11時より増田貴久氏とアメリカのインディアンジュエリーブランド
「CODY SANDERSON」のコラボレーション商品を発売。
ブランドのアイコンでもあるDepp Star(デップスター)のデザインを表現したイヤーカフと
今回のコラボの為に書き下ろされた増田貴久氏のオリジナルグラフィックがプリントされたTシャツが2色登場。
CODY SANDERSON公式オンラインストア・阪急メンズ東京・大阪高島屋のみでの販売。
各百貨店は事前抽選によるご案内となりますので各百貨店HPをご確認下さい。
【CODY SANDERSON×TAKAHISA MASUDA】Triangle Depp Star Ear Cuff Silver
価格 : \38,500-(税込)
【CODY SANDERSON×TAKAHISA MASUDA】Triangle Depp Star Ear Cuff Gold
価格 : \880,000-(税込)
※Triangle Depp Star Ear Cuff Gold のみ受注生産になります。
※受注期間：11月9日(日)午後8時迄
【CODY SANDERSON×TAKAHISA MASUDA】CS×TM Sign T-shirt 価格 : \14,300-(税込)
(カラー BLACK / WHITE、サイズ : ONE SIZE)
▪️ CODY SANDERSONについて
Cody作品の醍醐味は、その力強いパワーワークと、繊細なディテールが同居する点にある。伝統的なインディアンジュエリーの製法を踏襲しつつも、革命的なデザインやモダンなモチーフを取り入れた独自の洗練されたハイクオリティな作品を作り続けている。
特定のスタイルに限らず、どんなコーディネートにも合う、飽きの来ないファインジュエリーであり、インディアンジュエリーという狭いカテゴリーに拘ることなく、「ただ良いジュエリーを創る」事を信念としている。
適切なケアを行えば、世代を超えて1,000年以上受け継いでいくことの出来る物づくりを行っており、自身の作品を「Generational Art（世代を超えるアート）」と表現している。
【販売先情報】
公式オンラインストア
https://www.codysanderson.jp/
※ご購入は決済完了先着順になります。
カートに商品を入れた段階で購入確定ではございませんので、予めご了承ください。
※商品は12月末までに順次発送予定
※事前に会員登録をしておくとスムーズに購入いただけます。
阪急メンズ東京
〒100-8488
東京都千代田区有楽町2丁目5-1 阪急メンズ東京
※事前抽選のみのご案内となります。
大阪高島屋
〒542-8510
大阪府大阪市中央区難波5丁目1-5 大阪高島屋
※事前抽選のみのご案内となります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■本件に関するお問い合わせ先
株式会社ワールドスタイリング
〒150-0001
東京都渋谷区神宮前2丁目32-5 Bprスクエア神宮前 I 6F
TEL：03-6804-1554
お問い合わせ先情報のメールアドレス+公式サイト
E-mail : info@codysanderson.jp
公式サイト : https://www.codysanderson.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━