―サッカー界のレジェンド・三浦知良選手、兄の三浦泰年氏が少年時代を過ごした思い出の原点が復活！―「GOAL BASE SHIZUOKA」 2025年11月11日（火）グランドオープン!

株式会社創造舎

このたび静岡市人宿町・七間町に、ミュージアム型カルチャースポット「GOAL BASE SHIZUOKA（ゴール ベース シズオカ）」がオープンいたします。

この場所は、日本で最初にサッカー専門ショップとして誕生した

「サッカーショップ ゴール」（創業：1965年／故・納谷宣雄氏、納谷義郎氏）発祥の地。

サッカー界のレジェンド・三浦知良選手、そして兄の三浦泰年氏が、

少年時代を過ごした思い出の原点でもあります。

日本で最初にサッカー専門ショップとして誕生した「サッカーショップ ゴール」現役時代を駆け抜けた1990年代の三浦兄弟。写真左より三浦知良氏、三浦泰年氏アニメ映画「KAZU＆YASUヒーロー誕生」■ “GOAL”から“BASE”へ――新たな原点の再生

今回の「GOAL BASE SHIZUOKA」は、

三浦兄弟が歩んだ軌跡を軸に、数々のユニフォーム、スパイク、写真パネルなど、

貴重なプレミアムアイテムを展示するミュージアム型空間です。

懐かしい時代の記憶とともに、サッカーファンはもちろん、

地域の方々や若者が自由に集い、交流できる新しい“基地（BASE）”を目指しています。

内装デザインは、三浦兄弟が現役時代を駆け抜けた1990年代のサッカー熱と、

現代のストリートファッション感覚を融合。

カフェスペースは“背伸びせず、気軽に楽しめる”空間として設計されました。

象徴となる“ゴール坊や”のビジュアルが、往年の「GOAL」復刻のイメージを再現しています。

■ 3つの柱でつくる、新たな「GOAL BASE SHIZUOKA」。

3本柱がひとつとなり、新たなサッカーの基地「GOAL BASE SHIZUOKA」 が誕生します。

１. MUSEUM：KAZU & YASU HISTORY

三浦兄弟の歩みと、静岡サッカーの記憶を辿るヒストリースペース。

２. SHOP：GOAL

往年の「サッカーショップ ゴール」を現代に再現。

ここから再び“静岡サッカー文化”を世界へ。

３. CAFE：デザインオフィス創造舎（by SOZOSYA）

カルチャーと人が交わる、くつろぎのカフェエリア。

“街とサッカーと人”をつなぐ憩いの場所に。

Ｊリーグ発足時代を思い出す懐かしの冊子やビデオも展示三浦カズ・ヤス兄弟が実際に身にまとったユニフォームや貴重なグッズが展示

店内ではコーヒーや抹茶・軽食などのカフェメニューも楽しめる■ “サッカー×カルチャー×街づくり”

「GOAL BASE SHIZUOKA」は、

サッカーを軸に、静岡の街・文化・若者をつなぐ新しい挑戦です。

「KAZU & YASU BASE SHIZUOKA」として、

サッカー、日本・静岡サッカー文化、音楽、ファッション、若者カルチャー、スイーツ、

そしてメディア発信を融合させた“複合型カルチャースポット”として展開します。

キーワードは、

「サッカー × 若者 × アート × フード × メディア」。

静岡・人宿町、七間町から世界へ――

新たなカルチャーの交差点として発信していきます。

■ プロジェクトチーム

本プロジェクトは、「GOAL BASE SHIZUOKA」のキャプテンとして三浦泰年氏、1970～80年代の「GOAL」文化を継承する納谷伊織氏が監督として参加。デザインオフィス創造舎 カフェ部門 マネージャー船崎氏が店舗運営を担当いたします。

■ ミュージアムへの想い

展示されるのは、すべてが実際に兄弟が使用し、共に歩んできた“本物の宝物”です。

それぞれのアイテムには、サッカーと家族、そして静岡への深い感謝の想いが込められています。

⸻

店舗概要

・ 店名：GOAL BASE SHIZUOKA

・ 所在地：静岡県静岡市葵区七間町16-7 OMACHIビル1Ｆ

・ 電話番号：080-7689-4347

・ Email：goal.sozosya@gmail.com

・ オープン日：2025年11月11日(火)

【オープニングセレモニーのご案内】

2025年11月11日（火）午前11時11分より、

店舗前にてオープニングテープカットを執り行います。

どなたでもご自由にご来場いただけますので、ぜひお気軽にお立ち寄りください。

静岡サッカーの新たな出発点を、皆さまと共に迎えられることを心より楽しみにしております。

【館内でのお願い】

館内（ミュージアム内）でのカメラ・動画撮影はご遠慮ください。

作品保護および他のお客様のご鑑賞の妨げとなるため、何卒ご理解とご協力をお願いいたします。

⸻

【デザインオフィス創造舎】

医院、クリニックをはじめ、オフィス、店舗等の意匠設計・施工を主軸に、まちづくりとして本社を構える府中宿 人宿町エリアを舞台に、人が宿り、日本で一番人情深いまちを目指す「OMACHI創造計画」の他、「創る・遊ぶ・学ぶ・触れる・観る・味わう」ことができる国内最大級の工芸体験型施設「駿府の工房 匠宿」(静岡市指定管理業務)を中心とした鞠子宿 匠宿エリアの開発事業を行っています。



▶デザインオフィス創造舎 HP https://sozosya.co.jp/