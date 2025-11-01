―サッカー界のレジェンド・三浦知良選手、兄の三浦泰年氏が少年時代を過ごした思い出の原点が復活！―「GOAL BASE SHIZUOKA」 2025年11月11日（火）グランドオープン!
このたび静岡市人宿町・七間町に、ミュージアム型カルチャースポット「GOAL BASE SHIZUOKA（ゴール ベース シズオカ）」がオープンいたします。
この場所は、日本で最初にサッカー専門ショップとして誕生した
「サッカーショップ ゴール」（創業：1965年／故・納谷宣雄氏、納谷義郎氏）発祥の地。
サッカー界のレジェンド・三浦知良選手、そして兄の三浦泰年氏が、
少年時代を過ごした思い出の原点でもあります。
日本で最初にサッカー専門ショップとして誕生した「サッカーショップ ゴール」
現役時代を駆け抜けた1990年代の三浦兄弟。写真左より三浦知良氏、三浦泰年氏
アニメ映画「KAZU＆YASUヒーロー誕生」
■ “GOAL”から“BASE”へ――新たな原点の再生
今回の「GOAL BASE SHIZUOKA」は、
三浦兄弟が歩んだ軌跡を軸に、数々のユニフォーム、スパイク、写真パネルなど、
貴重なプレミアムアイテムを展示するミュージアム型空間です。
懐かしい時代の記憶とともに、サッカーファンはもちろん、
地域の方々や若者が自由に集い、交流できる新しい“基地（BASE）”を目指しています。
内装デザインは、三浦兄弟が現役時代を駆け抜けた1990年代のサッカー熱と、
現代のストリートファッション感覚を融合。
カフェスペースは“背伸びせず、気軽に楽しめる”空間として設計されました。
象徴となる“ゴール坊や”のビジュアルが、往年の「GOAL」復刻のイメージを再現しています。
■ 3つの柱でつくる、新たな「GOAL BASE SHIZUOKA」。
3本柱がひとつとなり、新たなサッカーの基地「GOAL BASE SHIZUOKA」 が誕生します。
１. MUSEUM：KAZU & YASU HISTORY
三浦兄弟の歩みと、静岡サッカーの記憶を辿るヒストリースペース。
２. SHOP：GOAL
往年の「サッカーショップ ゴール」を現代に再現。
ここから再び“静岡サッカー文化”を世界へ。
３. CAFE：デザインオフィス創造舎（by SOZOSYA）
カルチャーと人が交わる、くつろぎのカフェエリア。
“街とサッカーと人”をつなぐ憩いの場所に。
Ｊリーグ発足時代を思い出す懐かしの冊子やビデオも展示
三浦カズ・ヤス兄弟が実際に身にまとったユニフォームや貴重なグッズが展示
店内ではコーヒーや抹茶・軽食などのカフェメニューも楽しめる
■ “サッカー×カルチャー×街づくり”
「GOAL BASE SHIZUOKA」は、
サッカーを軸に、静岡の街・文化・若者をつなぐ新しい挑戦です。
「KAZU & YASU BASE SHIZUOKA」として、
サッカー、日本・静岡サッカー文化、音楽、ファッション、若者カルチャー、スイーツ、
そしてメディア発信を融合させた“複合型カルチャースポット”として展開します。
キーワードは、
「サッカー × 若者 × アート × フード × メディア」。
静岡・人宿町、七間町から世界へ――
新たなカルチャーの交差点として発信していきます。
■ プロジェクトチーム
本プロジェクトは、「GOAL BASE SHIZUOKA」のキャプテンとして三浦泰年氏、1970～80年代の「GOAL」文化を継承する納谷伊織氏が監督として参加。デザインオフィス創造舎 カフェ部門 マネージャー船崎氏が店舗運営を担当いたします。
■ ミュージアムへの想い
展示されるのは、すべてが実際に兄弟が使用し、共に歩んできた“本物の宝物”です。
それぞれのアイテムには、サッカーと家族、そして静岡への深い感謝の想いが込められています。
⸻
店舗概要
・ 店名：GOAL BASE SHIZUOKA
・ 所在地：静岡県静岡市葵区七間町16-7 OMACHIビル1Ｆ
・ 電話番号：080-7689-4347
・ Email：goal.sozosya@gmail.com
・ オープン日：2025年11月11日(火)
【オープニングセレモニーのご案内】
2025年11月11日（火）午前11時11分より、
店舗前にてオープニングテープカットを執り行います。
どなたでもご自由にご来場いただけますので、ぜひお気軽にお立ち寄りください。
静岡サッカーの新たな出発点を、皆さまと共に迎えられることを心より楽しみにしております。
【館内でのお願い】
館内（ミュージアム内）でのカメラ・動画撮影はご遠慮ください。
作品保護および他のお客様のご鑑賞の妨げとなるため、何卒ご理解とご協力をお願いいたします。
⸻
【デザインオフィス創造舎】
医院、クリニックをはじめ、オフィス、店舗等の意匠設計・施工を主軸に、まちづくりとして本社を構える府中宿 人宿町エリアを舞台に、人が宿り、日本で一番人情深いまちを目指す「OMACHI創造計画」の他、「創る・遊ぶ・学ぶ・触れる・観る・味わう」ことができる国内最大級の工芸体験型施設「駿府の工房 匠宿」(静岡市指定管理業務)を中心とした鞠子宿 匠宿エリアの開発事業を行っています。
