【新商品】燃えるチーズの中で仕上げるパスタ「厚切りイベリコ豚ベーコンとトリュフのカルボナーラ」を販売開始します。恵比寿CheeseTavernCASCINA

イベリコ豚の旨味をしっかりと感じられるよう、あえて厚切りに

株式会社 EDGE

恵比寿Cheese Tavern CASCINAは、新作パスタ「厚切りイベリコ豚ベーコンとトリュフのカルボナーラ ペコリーノロマーノ」を発売いたします。

イベリコ豚ベーコンを表面を香ばしく焼き上げることで、脂の甘みと肉本来の力強い旨味が引き立ちます。そこに合わせるのは、濃厚なペコリーノ・ロマーノチーズのコクと滑らかなソース。

仕上げには、香り豊かなトリュフに削りかけることで、余韻まで贅沢な味わいに仕上げました。一口食べると、ベーコンの芳醇な香り、濃厚なチーズの旨味、トリュフの優雅な香りが広がります。

11月16日までの期間限定商品で特別価格にてご用意しております。

＜新商品概要＞

■商品名：厚切りイベリコ豚ベーコンとトリュフのカルボナーラ ペコリーノロマーノチーズ

■価格：3850円を特別価格の3190円（税込）にて販売

■販売時間：ディナータイムのみ

■販売期間：2025年11月1日から16日まで限定

商品詳細 【Instagram】 :https://www.instagram.com/p/DQb0KQVghVH/

炎のチーズパスタとは

Cheese Tavern CASCINA（チーズタバーンカシーナ）の一番人気商品【炎のチーズパスタ】はペコリーノロマーノチーズというイタリア産チーズを塊の中で仕上げるパスタです。

お客様の目の前で仕上げを行っていきます。

ペコリーノロマーノチーズというイタリアのハードタイプのチーズをまるごと使用します。パスタを投入する前にチーズをあたため溶かします。

フランベの火が消えたところでタイミングよくキッチンからゆでたてのパスタをチーズの中に投入します。

手早くチーズと絡めて濃厚に仕上げていきます。お皿に盛り付け完成です。

【清潔感のあるカジュアルなチーズイタリアン】

詳細を見る :https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130302/13212074/〈店舗概要〉

■店舗名 ： Cheese Tavern CASCINA （チーズ タバーン カシーナ）

■ジャンル： イタリアンレストラン

■URL ： https://cheese-tavern-cascina.com/

■Instagram： https://www.instagram.com/cheese.tavern.cascina/

■所在地 ： 東京都渋谷区恵比寿南1-11-2 ダイニングイノベーションビル1F

■電話番号： 03-6412-7905

■営業時間： 平日 ランチ 11:30～14:30（L.O. 13:30） /

ディナー 17:30～22:00（L.O. 21:00）

土日祝日 ランチ 11:30～14:30（L.O. 13:30） /

ディナー 17:00～22:00（L.O. 21:00）

■席数 ： 45席

■サービス料・チャージ： ディナータイムのみサービス料10％

■定休日 ： 年中無休（年末年始を除く）

■店舗面積： 50坪

■平均予算： ランチ 2,500円、 ディナー 7,000円

＜株式会社Edge 会社概要＞

株式会社Edgeでは、商品やサービスを通じて、お客様にGOOD EXPERIENCE＜素晴らしい体験＞を提供することをミッションに掲げております。

■会社名 ：株式会社Edge (エッジ)

■所在地 ：東京都渋谷区恵比寿南1-16-7 エビスツイン仁平ビル501号室

■電話番号：03-6412-7964

■代表者 ：代表取締役社長 高田 賢介

■事業内容：外食における店舗の企画 飲食店の経営飲食店運営の受託 飲食店経および営指導 酒類、たばこ類の販売 新店舗展開に関する立案と市場調査 飲食店従事者の教育および指導 広告、宣伝に関する企画ならびに制作 新商品の企画、開発および市場調査

■設立 ：2001年8月

■URL ：http://www.ed-ge.co.jp/index.html