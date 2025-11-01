『東京ドイツ村』×『鴨川シーワールド』お得な冬限定プラン『オルカ＆スマイル』発売
明和興産株式会社 東京ドイツ村事業部
鴨川シーワールドで海の神秘に触れ、東京ドイツ村では幻想的な光の世界を満喫する、少しよくばりな2施設セットプランで冬の房総をお楽しみください！
料金：鴨川シーワールド入館券＋東京ドイツ村入園券
大人（高校生以上）3,600円（通常4,300円）
中学生 2,500円（通常3,000円）
小学生 2,100円（通常2,500円）
幼児（4歳以上） 1,550円（通常1,800円）
※お車でご来場の場合は、両施設とも駐車料金が必要です。
東京ドイツ村 11～12月 1台1,500円 / 1～4月 １台1,000円
鴨川シーワールド 1台普通車 1,200円 / 大型車 1,600円 / 二輪車 300円
※鴨川シーワルド休館日は販売除外日です。
※購入は鴨川シーワールド窓口のみとなります。
※内容は急遽変更になる可能性がございます。事前にお問い合わせください。
お問い合わせ
鴨川シーワールドサービス課
04-7093-4803
受付時間：9:00～15:00