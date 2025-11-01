『東京ドイツ村』×『鴨川シーワールド』お得な冬限定プラン『オルカ＆スマイル』発売

明和興産株式会社　東京ドイツ村事業部


鴨川シーワールドで海の神秘に触れ、東京ドイツ村では幻想的な光の世界を満喫する、少しよくばりな2施設セットプランで冬の房総をお楽しみください！



料金：鴨川シーワールド入館券＋東京ドイツ村入園券


大人（高校生以上）3,600円（通常4,300円）


中学生　　　　　　2,500円（通常3,000円）


小学生　　　　　　2,100円（通常2,500円）


幼児（4歳以上）　 1,550円（通常1,800円）



※お車でご来場の場合は、両施設とも駐車料金が必要です。


東京ドイツ村　　　11～12月　1台1,500円　/　1～4月　１台1,000円


鴨川シーワールド　1台普通車 1,200円　/　大型車 1,600円　/　二輪車 300円



※鴨川シーワルド休館日は販売除外日です。


※購入は鴨川シーワールド窓口のみとなります。


※内容は急遽変更になる可能性がございます。事前にお問い合わせください。



お問い合わせ
鴨川シーワールドサービス課


04-7093-4803
受付時間：9:00～15:00