『東京ドイツ村』×『鴨川シーワールド』お得な冬限定プラン『オルカ＆スマイル』発売

明和興産株式会社 東京ドイツ村事業部

鴨川シーワールドで海の神秘に触れ、東京ドイツ村では幻想的な光の世界を満喫する、少しよくばりな2施設セットプランで冬の房総をお楽しみください！

料金：鴨川シーワールド入館券＋東京ドイツ村入園券

大人（高校生以上）3,600円（通常4,300円）

中学生 2,500円（通常3,000円）

小学生 2,100円（通常2,500円）

幼児（4歳以上） 1,550円（通常1,800円）

※お車でご来場の場合は、両施設とも駐車料金が必要です。

東京ドイツ村 11～12月 1台1,500円 / 1～4月 １台1,000円

鴨川シーワールド 1台普通車 1,200円 / 大型車 1,600円 / 二輪車 300円

※鴨川シーワルド休館日は販売除外日です。

※購入は鴨川シーワールド窓口のみとなります。

※内容は急遽変更になる可能性がございます。事前にお問い合わせください。

お問い合わせ

鴨川シーワールドサービス課

04-7093-4803

受付時間：9:00～15:00