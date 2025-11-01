【新潟県胎内市】たまには　ゆっくり　はなそうか「いっしょが楽しい！ふれあい親子キャンプ」新潟県少年自然の家の親子向けキャンプイベント　募集開始！

株式会社サンアメニティ

日常の喧騒から離れ、自然の中を一緒に探検する。

焚き火の温かい光の中、普段では言えない気持ちをそっと打ち明ける。

夜空を見上げ、星に見守られながら将来について語り合う。

そんな「家族の時間」を大切にしてみませんか

[主なプログラム]

・自然散策ウォークラリー

・寒空と焚き火とマシュマロ

・星空と天体望遠鏡とココア

・焼杉板のクラフト体験

◯施設紹介（イベント紹介・告知）

【 日 程 】令和7年11月8日(土) 14：00 ～ 9日(日) 13：30

【 対 象 】小中学生を含む家族・グループ

【 参加費 】小中学生：4,000円 / 一般：6,000円

【 定 員 】50名程度

【 締 切 】11月4日（火）17:00まで（但し先着順、定員達し次第締切）

【申込方法】公式HPをご確認の上、メールにてお申込みください。

イベント詳細ページ：https://x.gd/VXA1t

◯施設概要（利用方法・料金等）

潟県少年自然の家

新潟県胎内市乙1503-166

TEL：0254-46-2224

FAX：0254-46-3070

公式HP：新潟県少年自然の家

公式Instagram：新潟県少年自然の家(@niigata_shizen) ・ Instagram写真と動画

【会社概要】

社名：株式会社サンアメニティ

本社所在地：東京都北区王子３-１９-７

代表取締役：代表取締役 吉澤 幸夫

事業内容： 指定管理事業・施設運営・ビルメンテナンス

設立： 昭和54年2月

HP：https://www.sunamenity.co.jp