【新潟県胎内市】たまには ゆっくり はなそうか「いっしょが楽しい！ふれあい親子キャンプ」新潟県少年自然の家の親子向けキャンプイベント 募集開始！
株式会社サンアメニティ
日常の喧騒から離れ、自然の中を一緒に探検する。
焚き火の温かい光の中、普段では言えない気持ちをそっと打ち明ける。
夜空を見上げ、星に見守られながら将来について語り合う。
そんな「家族の時間」を大切にしてみませんか
[主なプログラム]
・自然散策ウォークラリー
・寒空と焚き火とマシュマロ
・星空と天体望遠鏡とココア
・焼杉板のクラフト体験
◯施設紹介（イベント紹介・告知）
【 日 程 】令和7年11月8日(土) 14：00 ～ 9日(日) 13：30
【 対 象 】小中学生を含む家族・グループ
【 参加費 】小中学生：4,000円 / 一般：6,000円
【 定 員 】50名程度
【 締 切 】11月4日（火）17:00まで（但し先着順、定員達し次第締切）
【申込方法】公式HPをご確認の上、メールにてお申込みください。
イベント詳細ページ：https://x.gd/VXA1t
◯施設概要（利用方法・料金等）
潟県少年自然の家
新潟県胎内市乙1503-166
TEL：0254-46-2224
FAX：0254-46-3070
公式HP：新潟県少年自然の家
公式Instagram：新潟県少年自然の家(@niigata_shizen) ・ Instagram写真と動画
【会社概要】
社名：株式会社サンアメニティ
本社所在地：東京都北区王子３-１９-７
代表取締役：代表取締役 吉澤 幸夫
事業内容： 指定管理事業・施設運営・ビルメンテナンス
設立： 昭和54年2月
HP：https://www.sunamenity.co.jp