【新潟県胎内市】たまには　ゆっくり　はなそうか「いっしょが楽しい！ふれあい親子キャンプ」新潟県少年自然の家の親子向けキャンプイベント　募集開始！

株式会社サンアメニティ


日常の喧騒から離れ、自然の中を一緒に探検する。


焚き火の温かい光の中、普段では言えない気持ちをそっと打ち明ける。


夜空を見上げ、星に見守られながら将来について語り合う。



そんな「家族の時間」を大切にしてみませんか






[主なプログラム]


・自然散策ウォークラリー


・寒空と焚き火とマシュマロ


・星空と天体望遠鏡とココア


・焼杉板のクラフト体験



◯施設紹介（イベント紹介・告知）


【 日　程 】令和7年11月8日(土) 14：00 ～ 9日(日) 13：30


【 対 象 】小中学生を含む家族・グループ


【 参加費 】小中学生：4,000円 / 一般：6,000円


【 定 員 】50名程度


【 締 切 】11月4日（火）17:00まで（但し先着順、定員達し次第締切）


【申込方法】公式HPをご確認の上、メールにてお申込みください。


　　　　　　イベント詳細ページ：https://x.gd/VXA1t





◯施設概要（利用方法・料金等）


潟県少年自然の家


新潟県胎内市乙1503-166


TEL：0254-46-2224


FAX：0254-46-3070


公式HP：新潟県少年自然の家


公式Instagram：新潟県少年自然の家(@niigata_shizen) ・ Instagram写真と動画



【会社概要】


社名：株式会社サンアメニティ


本社所在地：東京都北区王子３-１９-７


代表取締役：代表取締役　吉澤　幸夫


事業内容： 指定管理事業・施設運営・ビルメンテナンス


設立： 昭和54年2月


HP：https://www.sunamenity.co.jp