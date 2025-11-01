清水森林公園 やすらぎの森 秋祭り2025開催決定

株式会社サンアメニティ

「清水森林公園やすらぎの森秋祭り2025」


静岡市清水区西里の晩秋恒例、「やすらぎの森秋祭り」今年も開催決定。


「オクシズ」の一角、西里の自然をめいっぱい楽しんでください。




令和７年11月30日　午前10時から14時
小雨決行　荒天の場合、中止



清水森林公園やすらぎの森。


「黒川キャンプ場」や、「杉尾山」、「竹林公苑」「やませみの湯」など、様々なアクティビティが楽しめ、さらには「笑味の家」「食事処たけのこ」「cafe toki」「梟氷菓-アウル-」


といった、地元の味を活かしたお土産やお食事も、たいへん魅力的なエリアです。



当日は餅つき(飛び入り参加大歓迎)や、お楽しみ抽選会など楽しい催し物。


「つきたてのお餅」「お汁粉」「甘酒」などのお振舞もございます(予定数完了次第終了)。



晩秋の一日、「おくしず」西里の魅力をたっぷり味わってください。


なお、昨年までと駐車場が異なります、当日誘導員にお尋ねください。



お問合せ：清水森林公園管理センター　TEL　054-395-2999


　　　　　9時～17時　月曜休館（月曜祝日の場合翌火曜）





◯施設概要（利用方法・料金等）


清水森林公園　やすらぎの森　管理センター　


〒424-0413　静岡県静岡市清水区西里1310-1


TEL/FAX　054-395-2999



黒川キャンプ場　33サイト　サイト利用料無料



利用方法


予約サイト「おくしずばった」https://okushizuoka.comp-re.com/
より黒川キャンプ場を検索してご予約下さい。



インスタグラム：https://www.instagram.com/yasuraginomori/



【会社概要】


社名：株式会社サンアメニティ


本社所在地：東京都北区王子３-１９-７


代表取締役：代表取締役　吉澤　幸夫


事業内容： 指定管理事業・施設運営・ビルメンテナンス


設立： 昭和54年2月


HP：https://www.sunamenity.co.jp