清水森林公園 やすらぎの森 秋祭り2025開催決定

株式会社サンアメニティ

「清水森林公園やすらぎの森秋祭り2025」

静岡市清水区西里の晩秋恒例、「やすらぎの森秋祭り」今年も開催決定。

「オクシズ」の一角、西里の自然をめいっぱい楽しんでください。

令和７年11月30日 午前10時から14時

小雨決行 荒天の場合、中止

清水森林公園やすらぎの森。

「黒川キャンプ場」や、「杉尾山」、「竹林公苑」「やませみの湯」など、様々なアクティビティが楽しめ、さらには「笑味の家」「食事処たけのこ」「cafe toki」「梟氷菓-アウル-」

といった、地元の味を活かしたお土産やお食事も、たいへん魅力的なエリアです。

当日は餅つき(飛び入り参加大歓迎)や、お楽しみ抽選会など楽しい催し物。

「つきたてのお餅」「お汁粉」「甘酒」などのお振舞もございます(予定数完了次第終了)。

晩秋の一日、「おくしず」西里の魅力をたっぷり味わってください。

なお、昨年までと駐車場が異なります、当日誘導員にお尋ねください。

お問合せ：清水森林公園管理センター TEL 054-395-2999

9時～17時 月曜休館（月曜祝日の場合翌火曜）

◯施設概要（利用方法・料金等）

清水森林公園 やすらぎの森 管理センター

〒424-0413 静岡県静岡市清水区西里1310-1

TEL/FAX 054-395-2999

黒川キャンプ場 33サイト サイト利用料無料

利用方法

予約サイト「おくしずばった」https://okushizuoka.comp-re.com/

より黒川キャンプ場を検索してご予約下さい。

インスタグラム：https://www.instagram.com/yasuraginomori/

【会社概要】

社名：株式会社サンアメニティ

本社所在地：東京都北区王子３-１９-７

代表取締役：代表取締役 吉澤 幸夫

事業内容： 指定管理事業・施設運営・ビルメンテナンス

設立： 昭和54年2月

HP：https://www.sunamenity.co.jp