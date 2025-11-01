清水森林公園 やすらぎの森 秋祭り2025開催決定
「清水森林公園やすらぎの森秋祭り2025」
静岡市清水区西里の晩秋恒例、「やすらぎの森秋祭り」今年も開催決定。
「オクシズ」の一角、西里の自然をめいっぱい楽しんでください。
令和７年11月30日 午前10時から14時
小雨決行 荒天の場合、中止
清水森林公園やすらぎの森。
「黒川キャンプ場」や、「杉尾山」、「竹林公苑」「やませみの湯」など、様々なアクティビティが楽しめ、さらには「笑味の家」「食事処たけのこ」「cafe toki」「梟氷菓-アウル-」
といった、地元の味を活かしたお土産やお食事も、たいへん魅力的なエリアです。
当日は餅つき(飛び入り参加大歓迎)や、お楽しみ抽選会など楽しい催し物。
「つきたてのお餅」「お汁粉」「甘酒」などのお振舞もございます(予定数完了次第終了)。
晩秋の一日、「おくしず」西里の魅力をたっぷり味わってください。
なお、昨年までと駐車場が異なります、当日誘導員にお尋ねください。
お問合せ：清水森林公園管理センター TEL 054-395-2999
9時～17時 月曜休館（月曜祝日の場合翌火曜）
◯施設概要（利用方法・料金等）
清水森林公園 やすらぎの森 管理センター
〒424-0413 静岡県静岡市清水区西里1310-1
TEL/FAX 054-395-2999
黒川キャンプ場 33サイト サイト利用料無料
利用方法
予約サイト「おくしずばった」https://okushizuoka.comp-re.com/
より黒川キャンプ場を検索してご予約下さい。
インスタグラム：https://www.instagram.com/yasuraginomori/
