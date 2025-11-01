TVアニメ『光が死んだ夏』×着物レンタルVASARAコラボキャンペーン11月22日(土)～1月10日（土）開催決定！

株式会社バサラホールディングス

『着物レンタルVASARA』を全国に展開する株式会社バサラホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：鈴木雄一郎、以下VASARA）は、2025年11月22日（土）～2026年1月10日（土）の期間、TVアニメ『光が死んだ夏』とのコラボキャンペーンを開催いたします。

新規描き下ろしの着物姿でお待ちしています

期間中、辻中佳紀、ヒカル、田中、山岸朝子の着物姿が描かれた「レンタルグッズ4点セット」（内容：アクリルバッジ、うちわ、クリアカード、コラボバッグ）が付いてくる着物レンタルプランが登場！また、着物レンタルプランをご利用いただくことで、本コラボ限定描き下ろしイラストを使った「限定コラボグッズ」も対象店舗またはECサイトにてご購入いただけます。さらにVASARAの一部店舗には、辻中佳紀、ヒカル、田中、山岸朝子のいずれかの等身大キャラクターパネルが登場します！

着物をもっと身近に、もっと自由に楽しんでいただきたいというVASARAの想いを込めて、皆様のご来店を心よりお待ちしております。

【キャンペーン概要】

■期間

2025年11月22日（土）～2026年1月10日（土）

■着物レンタルプランの予約開始日時

2025年11月1日（土）12:00～

■対象店舗

24店舗

仙台駅前店、浅草本店、浅草寺店、浅草駅前店、池袋店、銀座店、新宿駅前店、渋谷店、秋葉原店、立川駅前店、町田店、川越駅前店、川越小江戸店、横浜駅前店、横浜みなとみらい店、鎌倉小町通り店、名古屋駅前店、京都駅前店、大阪梅田店、大阪なんば店、金沢駅前店、金沢兼六園店、倉敷アイビースクエア店、福岡天神西通り店

■キャンペーンページ

https://vasara-h.co.jp/collaboration/hikanatsu.html

■内容１.グッズ４点セット付きレンタルプラン

期間中以下いずれかのグッズセットをお選びいただける着物レンタルプランをリリースいたします。

各キャラクターの着物レンタルプランには豪華グッズ4点セットが付いています。 ※こちらの4点セットはEC販売はございません。

◯辻中佳紀グッズセット付きレンタルプラン

〇ヒカルグッズセット付きレンタルプラン

◯田中グッズセット付きレンタルプラン

◯山岸朝子グッズセット付きレンタルプラン

各セット 女性用6,578円（税込） 男性用10,230円（税込）

〈セット内容〉

◯各キャラクターグッズ4点セット（アクリルバッジ、うちわ、クリアカード、コラボバッグ）

◯着物レンタル スタンダード着物プラン

※スタンダード着物以外の着物への変更は当日店舗にて承ります。

■内容２.限定公式グッズ

対象店舗とECサイトにてオリジナルコラボグッズを販売いたします。

※各店舗でのグッズご購入は、着物レンタルプランをご体験されるお客様のみとなります。グッズ購入のみでの来店はできませんのでご了承いただけますと幸いです。

※「内容１.グッズ４点セット付きレンタルプラン」はグッズ特典配布（税込2,000円以上の購入特典）の対象外となります。

※店舗とECでグッズ販売期間が異なります。

※店舗によって在庫状況が異なります。

※販売状況により個数制限を設ける場合がございます。

〈ECサイト〉

2026年1月16日（金）12:00～2月16日（月）12:00にて販売

VASARAオンラインストア

https://vasaraonline.stores.jp/?category_id=68f9dde1916d260047ed7368

■内容３.VASARA店舗にキャラクターパネルが登場！

期間中、VASARA一部店舗に着物姿の辻中佳紀・ヒカル・田中・山岸朝子のキャラクターパネルが登場します。

この機会に着物姿の4人との記念撮影を是非お楽しみください。

〈設置店舗〉

仙台駅前店：辻中佳紀・ヒカル

浅草本店：辻中佳紀・ヒカル・田中・山岸朝子

浅草寺店：辻中佳紀・ヒカル・田中・山岸朝子

浅草駅前店：辻中佳紀・ヒカル

池袋店：辻中佳紀・ヒカル・田中・山岸朝子

新宿駅前店：辻中佳紀・ヒカル

渋谷店：辻中佳紀・ヒカル・田中・山岸朝子

秋葉原店：辻中佳紀・ヒカル

立川駅前店：辻中佳紀・ヒカル・田中・山岸朝子

町田店：辻中佳紀・ヒカル・田中・山岸朝子

川越駅前店：辻中佳紀・田中

川越小江戸店：ヒカル・山岸朝子

横浜駅前店：辻中佳紀・田中

横浜みなとみらい店：ヒカル・山岸朝子

鎌倉小町通り店：辻中佳紀・ヒカル

名古屋駅前店：辻中佳紀・ヒカル

京都駅前店：辻中佳紀・ヒカル

大阪梅田店：辻中佳紀・田中

大阪なんば店：辻中佳紀・ヒカル・田中・山岸朝子

金沢駅前店：辻中佳紀・田中

金沢兼六園店：ヒカル・山岸朝子

倉敷アイビースクエア店：辻中佳紀・ヒカル

福岡天神西通り店：辻中佳紀・ヒカル

【TVアニメ『光が死んだ夏』について】

2021年8月より 「ヤングエースUP」で連載が開始され、『このマンガがすごい! 2023』(宝島社) オトコ編第1位を始めとした、多数の賞にランクインした超話題作が、待望のアニメ化！

2025年7月より放送を開始し話題沸騰中の本作は、SNSを中心に若い世代から熱い支持を得ている作品。

ある集落で暮らす少年、よしきと光。

同い年の2人はずっと一緒に育ってきた。

しかしある日、よしきが光だと思っていたものは

別のナニカにすり替わっていたことに確信を持ってしまう。

それでも、一緒にいたい。

友人の姿をしたナニカとの、いつも通りの日々が始まる。

時を同じくして、集落では様々な事件が起こっていき――。

未知のナニカへ堕ちていく物語。

【OFFICIAL SITE】https://hikanatsu-anime.com/

【OFFICIAL X】https://x.com/hikanatsu_anime

(C)モクモクれん／KADOKAWA・「光が死んだ夏」製作委員会

【着物レンタルVASARAについて】

株式会社バサラホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：鈴木雄一郎）が全国に24店舗を展開する着物レンタル店。

伝統的な礼装だけでなくレトロモダンでファッション性の高い着物・浴衣を取り揃え「新たな着物文化を根付かせるブランド」として、東京、川越、横浜、鎌倉、名古屋、京都、大阪、金沢、倉敷、福岡、仙台など、全国各地に店舗を展開しています。

地域観光はもちろん、お友達やカップルでのショッピング・街歩き、LIVEやイベント参加の「推し活」でも、気軽に最新の可愛い着物・浴衣の全身コーディネートで一日過ごせることが、若い世代に絶大な支持を受けており、利用者急上昇中です。

【株式会社バサラホールディングス】

設立：2016年1月29日

資本金：49,000,000円

事業内容：着物レンタル/飲食店の経営/インターネット関連事業

住所：東京都千代田区外神田3-14-3 福栄秋葉原ビル5階(受付)

■公式WEBサイト：https://vasara-h.co.jp/

■Instagram：https://www.instagram.com/kimono_vasara/

■X（旧Twitter）：https://x.com/vasara_kimono

■Facebook：https://www.facebook.com/VASARAKIMONO/

■WEB予約：https://vasara-h.co.jp/plan/

■電話予約：03-6744-6725＜全国共通カスタマーセンター＞／受付時間9:00～18:00(年中無休)