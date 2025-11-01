【ラコタハウス丸の内店】 オープン7周年！注目のAlden新作も

株式会社ラコタ2018年に国内３店舗目としてオープンしたラコタハウス丸の内店

青山、大阪に続き国内3店舗目としてオープンした丸の内店。日本のビジネスの中心といえるこの地で、歴史ある街の一部として年月を歩んできました。

ラインナップには、アメリカントラッドを体現する革靴ブランド「Alden」はもちろんのこと、同じくアメリカ・マサチューセッツ州の伝統工芸「ナンタケットバスケット」、知る人ぞ知るヴィンテージ家具「ピエール・ジャンヌレ」も取り揃え、革製品のみにとどまらず上質なアイテムを扱うラグジュアリーな空間に。

アメリカ最高峰の靴 Alden

1884年、マサチューセッツ州ミドルボロウにて創立されたオールデンは、米国の靴文化を象徴するシューメーカーです。 選りすぐられた最上級の素材を用い、コンフォータブルなフィット感を備えたそのシューズは、アメリカントラッドを語るうえで不可欠の存在。 1970年代には、特殊な形状の医療用矯正靴がファッションシーンでも高く評価され、素晴らしい履き心地とともに名声を世界へと広げました。履き心地に革新をもたらしたオールデンのシューズは、世界中の靴を愛する人々に、他に代え難い至高の存在として親しまれています。

Nantucket Basket by GrayMist Japan

同じくアメリカ・マサチューセッツ州、「ナンタケット島」という小さな島にて古くから伝わる伝統工芸品、ナンタケットバスケット。「世界一美しいかご」とも称され均一で緻密な編み目を持つこのバスケットは、時代を超えて現代まで大切に伝承されてきました。

ラコタハウスは、日本ナンタケットバスケット協会 / GrayMist Japanの正規取扱店。クオリティの高いバスケットたちが丸の内店の一角を彩っています。

https://graymist-nantucketwave.com(https://graymist-nantucketwave.com/)

Original Vintage Furniture by Gallery Attic

Easy Chair

スイスの建築家兼デザイナーであるピエール・ジャンヌレは、モダン建築と家具デザインに多大な貢献をしたことで知られています。従兄弟のル・コルビュジエと協力し1950年代にインド北部・パンジャブ地方の新都市だったチャンディーガルの建築プロジェクトや都市開発に深く関わることで、インドの近代建築の発展に大いに貢献しました。

チーク材や籐など現地で供給が賄える材料を用いており、V字型の脚とシャープなラインを持つデスク、キャビネットや象徴的な椅子などインドの職人たちの伝統技術により生まれ、ミニマルな美しさと汎用性を伴う神秘的なコレクターズアイテムとして知られています。

https://www.gallery-attic.com/

THE LAKOTA HOUSE Original Goods

Harness Buckle Belt

Cordovan Slipper

Long Hose Socks

Silky Leather Glove

コードバンのベルトやこだわりの革小物、ソックスなど、クオリティを追求したTHE LAKOTA HOUSEオリジナルグッズも展開。是非手に取って細部までご覧いただきたい品揃えとなっています。

ラコタハウス丸の内店は、2025年11月8日で7周年を迎えます。

これもひとえに長年にわたる皆様の格別なご支援、ご厚誼の賜物と深く感謝いたしております。



今後とも変わらぬお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

ラコタハウス丸の内店

東京都千代田区丸の内3-2-3 丸の内二重橋ビル1F

Tel: 03-6551-2203

Open: 11:00～20:00 / CLOSED: 元日

https://lakotahouse.com/