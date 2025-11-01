4人組ロックバンド・BLUE ENCOUNTのオフィシャルファンクラブがリニューアル！本日 11月1日より年額コースがスタート！

株式会社SKIYAKI

クリエイターとファンをつなぐプラットフォームを創造する株式会社SKIYAKI（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小久保知洋、以下「SKIYAKI」）は、2025年10月1日（水）に、4人組ロックバンド・BLUE ENCOUNTのオフィシャルファンクラブ「BLUE ENCOUNT OFFICIAL MOBILE SITE LIVER'S CREW」をリニューアルオープンしました。また、11月1日（土）より新たに年額コースの有料会員の募集を開始しました。

BLUE ENCOUNT（ブルーエンカウント）は、熊本出身の4人組ロックバンドです。メンバーは田邊駿一（Vo. Gt.）、江口雄也（Gt.）、辻村勇太（Ba.）、高村佳秀（Dr.）で構成されています。2014年9月にEP『TIMELESS ROOKIE』でメジャーデビュー。熱く激しいライブパフォーマンスと、等身大でメッセージ性の高い歌詞が多くの共感を呼ぶ「エモーショナルロックバンド」として知られています。また、アニメ『銀魂』のオープニングテーマ「DAY×DAY」をはじめ、ドラマやアニメ、映画の主題歌など数多くのタイアップ楽曲を担当し、大型フェスの常連アーティストとしても活躍しています。

さらに、2025年11月より、5th Full Album『Alliance of Quintetto』を提げた全国ツアー「BLUE ENCOUNT tour 2025 “Meet the Quintetto”」のFINAL SERIESを開催！彼らの新たな挑戦とさらなる飛躍に期待が高まっています。

この度、「LIVER'S CREW」をリニューアルし、サイトデザインを一新しただけでなく、

ここでしか見れないライブ写真をお届けする「GALLERY」や「おみくじ」など、新しいコンテンツを追加しました。

11月1日（土）より、新たに年額コースも加わり、月額コースより1ヶ月分お得にお楽しみいただけます。2025年11月30日（日）までにご入会いただくと初年度の会費がさらに1ヶ月分お得に、2025年12月31日（水）までのご入会限定でリアル会員証もプレゼントいたします。

早期入会キャンペーンおよび当サイトの詳細は、下記URLよりご確認ください。

【オフィシャルファンクラブ詳細】

■オフィシャルファンクラブ名

BLUE ENCOUNT OFFICIAL MOBILE SITE LIVER'S CREW

■URL

https://lc.blueencount.jp/

■会費

月額 440円（税込）

※お支払いには、「docomo、au、SoftBankの携帯会社決済代行サービス」「クレジットカード決済」をご利用いただけます。

年額 4,840円（税込）

※お支払いには「クレジットカード決済」「コンビニ決済」をご利用いただけます。

※2025年11月30日（日）までに入会いただいた場合、初年度の会費は4,400円（税込）となります。

■有料会員コンテンツ

・各メンバーコンテンツ（動画、ブログなど）

・四人魂（ゲーム企画動画など）

・MOVIE

・GALLERY

・WALLPAPER

・おみくじ

・TICKET

・バースデーメール

【株式会社SKIYAKI 会社概要】

社名：株式会社SKIYAKI

所在地：東京都渋谷区道玄坂2-25-12 道玄坂通 7F

代表者：代表取締役 小久保 知洋

資本金：31百万円

事業内容：プラットフォーム事業

URL：https://skiyaki.com/

SKIYAKIは、世界中のクリエイターとファンをつなぐため、『Bitfan Pro』『Bitfan』を中核とするファンプラットフォームの開発・提供を行っています。