購読料半額以下！日本農業新聞電子版「学割キャンペーン」　　　2026年９月まで

日本農業新聞（本社：東京都台東区、代表取締役社長：田宮和史郎）は、学生・生徒の皆さんを対象に、「日本農業新聞電子版」を月額1,100円（通常価格2,403円）で購読できるキャンペーンを11月から始めました。ぜひこの機会に、日本農業新聞電子版をお得にご活用ください。

■キャンペーン概要

キャンペーンページはこちら :https://www.agrinews.co.jp/infopage/campaign02/cp20251101.html[表: https://prtimes.jp/data/corp/89547/table/133_1_1661f11275689cf7da3bf885c31933c8.jpg?v=202511010358 ]

学割キャンペーン購読の流れ

■日本農業新聞電子版について

日本農業新聞ならではの記事、写真、動画をいつでもどこでもＰＣやスマートフォン、タブレット端末で閲覧できます。過去30日分の記事検索や紙面そのものを閲覧できる紙面ビューアー、気になった記事を最大200件まで保存できるクリップ機能など、用途に合わせた使い方ができます。また、紙版では居住地近郊エリアの１地域しか読めない地方版を、電子版なら紙面ビューアーで全９地域の地方版を見ることができます。

■日本農業新聞ニュースアプリについて

電子版のご利用はアプリがおすすめ。日本農業新聞ニュースアプリ（無料）はこちら(https://www.agrinews.co.jp/page/nichino_app)からダウンロードできます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=cC7-2deLaoc ]

お問い合わせ先

株式会社日本農業新聞 協同事業局企画統括部

メール： dkanri@agrinews.co.jp

■日本農業新聞について

日本農業新聞は国内唯一の日刊農業専門紙です。1928年に創刊した「市況通報」を前身とし、90年以上にわたって農業の専門情報を伝えてきました。販売部数は、農業専門紙として国内最大の28万部。主力媒体である「日本農業新聞」のほか、1999年1月以降の120万件を超す記事閲覧や切り抜きなどができる「日本農業新聞データベース」や、農畜産物の価格を示す「netアグリ市況」、農産物直売所情報誌「フレ・マルシェ」などを展開しています。食と農の総合情報メディアとして、多メディア展開を進めています。