地域密着型の建築会社【株式会社善】が不動産事業を本格始動。相続・住み替え・賃貸経営など不動産のお悩みをトータルサポート。

株式会社 善

株式会社善（本社：神奈川県横浜市青葉区、代表取締役社長：森 正和）は、「【人、環境、空間に最善を】持続可能な最善の建築空間をデザインする」をコンセプトとして建築・建設事業を行なっておりますが、この度建築施工の技術力と地域密着型の不動産ネットワークを融合させ、不動産事業を本格始動いたします。

地域密着の情報力とスピード査定で、最適な不動産取引の実現を目指し、地域に根ざした豊富なネットワークと経験を活かしてお客様の土地・住まいの価値を大切に引き継ぐお手伝いをいたします。

プロの視点で納得いくまで寄り添い、後悔のない選択をサポートいたします。

不動産物件内装3Dバーチャルツアー例

鳥瞰3Dイメージ廊下3Dイメージ執務室3Dイメージ1執務室3Dイメージ2キッチン3Dイメージ中庭3Dイメージ社長室3Dイメージ会議室3Dイメージ不動産物件内装3Dバーチャルツアー詳細 :https://view.zencorporation.jp/tours/B8pl5CKgT

建物を「所有・活用・つなぐ」あらゆる局面でお客様を支えるのが善の不動産事業です

- 管理から建物保全までワンストップで一括対応

建物の維持管理と修繕・保全を自社で完結。

迅速対応と高い信頼性を両立します。

- 仕入れから工事までのワンストップ体制

特定建設業19業種の許可を活かし、リフォームや開発を一気通貫で実施。

高品質かつ低コストを実現します。

- 地域密着の売買仲介ネットワーク

田園都市線エリアを中心とした地元ネットワークを活用し、売りたい・買いたいのニーズに強みを発揮します。

不動産事業ラインナップ

１．物件売買仲介

「売る人」と「買う人」をつなぐ、信頼の不動産パートナー。

豊富な市場知識と確かな交渉力で、お客様の大切な資産を最適な形で売買につなげます。

透明性とスピードを重視した仲介サービスが強みです。

物件売買仲介を通じて、お客様一人ひとりの理想と資産価値を最大限に引き出します。

２．リフォーム再販

価値を見極め、価値を生み直す不動産再生。

中古物件を仕入れ、リフォーム・リノベーションを施して再販。

デザイン性と機能性を両立させた住まいづくりで、資産価値を再構築します。

３．賃貸管理

資産を守り、収益を育てる不動産運営のプロフェッショナル。

入居者募集から契約・家賃管理・建物メンテナンスまでを一貫サポート。

オーナー様の資産価値を最大化し、安定した賃貸経営を実現します。

賃貸管理を通じて、物件の価値と人の暮らしを長く支える、信頼と安心の賃貸経営パートナーです。

４．不動産コンサルティング

不動産の“最適解”を導く、総合コンサルティング。

土地活用・資産運用・事業計画など、多角的な視点から課題を分析。

経験とデータに基づいた戦略提案で、資産の価値を最大化します。

◆各種サービスの流れ

各種サービスの流れ（例）

会社紹介

株式会社 善

本社所在地：〒227-0062 神奈川県横浜市青葉区青葉台2-3-10ラルク青葉台5階

代表者：代表取締役社長 森 正和

設立：平成23年6月20日

URL：https://realestate.zencorporation.co.jp/

宅地建物取引業許可：【神奈川県知事免許（1）第32970号】

G-SHLS: Grounded & Sustainable Human Life Space

「人に寄り添う、持続可能な生活空間」を目指して

本リリースに関するお問い合わせ先

株式会社 善

担当：原口

TEL：0120-663-227

FAX：045-532-9566

※電話受付時間：平日9時～17時

E-mail：realestate@zencorporation.co.jp