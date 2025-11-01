今年の角川文庫の冬フェアはアニメ「文豪ストレイドッグス わん！」とコラボ！　名作の世界へ飛び込もう！

株式会社KADOKAWA

１．角川文庫の冬フェアのテーマは「名作 わん！ダーランド」に決定！

２．目指せコンプリート！ Calbeeポテトチップスとの奇跡のコラボ帯完成！

３．大人気VTuber「儒烏風亭らでん」さんの限定チェキ風カードがもらえる！

４．今こそ絶対に読んでほしい。傑作ホラーが仕掛けカバーで登場！

５．プレゼントキャンペーン開催！～抽選で合計100名様に、豪華賞品が当たる！～

「角川文庫冬フェア2025 名作 わん！ ダーランド」特設サイトはコチラ

https://kadobun.jp/special/fair/winter/

今年の冬は、アニメ「文豪ストレイドッグス わん！」のキャラクターが、フェアを一緒に盛り上げてくれることになりました。テーマは「名作 わん！ダーランド」。

一歩を踏み出す勇気がもらえる一冊、ほっこり癒される一冊、緊迫の推理戦が楽しめる一冊など、絶対に面白い、古今の名作を自信を持ってオススメします！

江戸川乱歩が紹介

『六人の嘘つきな大学生』浅倉秋成

『使命と魂のリミット』東野圭吾

『黒牢城』米澤穂信

宮沢賢治が紹介

『キッチン常夜灯』長月天音

『今夜も満月クリニックで』藤山素心

泉鏡花が紹介

『オオルリ流星群』伊与原新

『この夏の星を見る 上・下』辻村深月

『ナミヤ雑貨店の奇蹟』東野圭吾

『偽医者がいる村』藤ノ木優

中原中也が紹介

『ＡＸ アックス 』 伊坂幸太郎

『マリアビートル』伊坂幸太郎

『天使の囀り』貴志祐介

『闇祓』辻村深月

『少年殉教者』松村涼哉

目印はキャラクター付き帯！ 是非書店で探してみてください。

この年末年始は、名作の世界へ飛び込もう！

目指せコンプリート！ Calbeeポテトチップスとの奇跡のコラボ帯完成！

『退出ゲーム』初野晴『鴨川ホルモー』万城目学『ブロードキャスト』湊かなえ

世代を超えて愛されるスナック・Calbeeポテトチップスと角川文庫、奇跡のコラボレーションが完成しました。

- 食べ始めたら＆読み始めたら止まらない 「ポテトチップス コンソメパンチ」×『退出ゲーム』- 唯一無二の味×世界観 「ポテトチップス のりしお」×『鴨川ホルモー』- まちがいない美味しさ＆面白さ 「ポテトチップス うすしお味」×『ブロードキャスト』

ポテトチップスパッケージデザインの超幅広帯３種はコンプリート必至のかわいさ。特製クリアファイル３種セットが抽選でもらえるプレゼントキャンペーンも実施中。

詳細は帯をご確認ください！

大人気VTuber「儒烏風亭らでん」さんの限定チェキ風カードがもらえる！

『にぎやかな未来』筒井康隆『星影のステラ』林真理子『ドキュメント』湊かなえ『夜は短し歩けよ乙女』森見登美彦

YouTube登録者数100万人超！

大人気VTuber「儒烏風亭らでん」さんと角川文庫がコラボします。

読書家で知られる儒烏風亭らでんさんが、「本気でおススメしたい！」小説４作を厳選。

- 『にぎやかな未来』筒井康隆- 『星影のステラ』林真理子- 『ドキュメント』湊かなえ- 『夜は短し歩けよ乙女』森見登美彦

コメント入りのビジュアル帯とともに書店店頭に並びます。

対象書目には、それぞれのタイトルと著者名の入ったオリジナルチェキ風カードも封入！

書店でゲットしよう！

今こそ絶対に読んでほしい。傑作ホラーが仕掛けカバーで登場！

『意地悪な食卓』新津きよみ一見すると美しい苺。しかしそれも一枚めくると……？

『意地悪な食卓』新津きよみ

新津きよみさんの「食」にまつわるホラー短編集『意地悪な食卓』が新たなカバーと帯で登場します。

一見すると美しい苺。しかしそれも一枚めくると……？

「人間なんて、みんな、一皮むけばこんなもの」。あらゆる人の心に潜む闇を描いた本作。

その恐ろしさを、カバーに隠された仕掛けとともにぜひその目でお確かめください。

プレゼントキャンペーン開催！～抽選で合計100名様に、豪華賞品が当たる！～

「角川文庫冬フェア2025 名作 わん！ ダーランド」対象作品を書店で購入してKADOKAWAアプリで応募すると抽選で100名様に、図書カードNEXTや特製グッズが当たるプレゼントキャンペーンを実施します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/7006/table/17974_1_2ae264d6374ac78141457ee0d075f0dc.jpg?v=202511010358 ]

【応募方法】

KADOKAWAアプリをインストールし、キャンペーン対象書籍を書店で購入したレシートをアプリから撮影して投稿してください。

※ネット書店でのご購入は対象外です。ただし、店頭支払い等でレシートが発行される場合は対象となります。

※詳細はKADOKAWAアプリ内の「文豪ストレイドッグス わん！×角川文庫 角川文庫冬フェア2025」ページ（2025年12月1日（月）10時頃公開予定）でご確認ください。

【レシート対象期間】

2025年12月1日（月）～ 2026年1月31日（土）23:59

※KADOKAWAアプリへのレシート投稿期限は、購入日から1週間以内となります（例：12月8日（月）に購入したレシートの場合、12月15日（月）の23:59まで）。

【ポイントについて】

本キャンペーンでは購入書籍1冊ごとに本体価格の10％分のポイントを獲得できます（小数点以下は四捨五入）。また、各賞の必要ポイント数をためると複数プレゼントに応募いただけます。

※同一ISBN商品は１点までがポイント対象

角川文庫の冬の書店フェア「文豪ストレイドッグス わん！×角川文庫 角川文庫冬フェア2025」を、ぜひお楽しみください！

特設サイトはコチラ :https://kadobun.jp/special/fair/winter/