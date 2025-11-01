「Bitfan」にて、タレント・安藤笑のオフィシャルファンクラブをオープン！

株式会社SKIYAKI

クリエイターとファンをつなぐプラットフォームを創造する株式会社SKIYAKI（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小久保知洋、以下「SKIYAKI」）は、2025年11月1日（土）に安藤笑のオフィシャルファンクラブ（URL：https://emichii087.bitfan.id/(https://emichii087.bitfan.id/)）をオープンしました。






安藤笑（あんどう えみ）は、愛知県出身のタレントです。CUTE×BEAT、Star☆T、愛乙女☆DOLL、Jewel☆Ciel、Ange☆Reveなど、数々のアイドルグループで活動し、日本最大級のアイドルイベント「TOKYO IDOL FESTIVAL」や「＠JAM EXPO」にも多数出演。長年にわたりアイドルシーンを盛り上げてきました。


個人としてもグラビアやモデル、MCなど幅広く活躍。2016年の『週刊ヤングジャンプ』「サキドルエースSURVIVAL SEASON6」参加を皮切りに、『週刊アスキー』表紙登場や『週刊プレイボーイ』グラビア掲載など、多方面で注目を集めています。2025年6月にAnge☆Reveを卒業し、今後のさらなる活躍が期待されています。



今回オープンしたのは、安藤笑のオフィシャルファンクラブです。当サイトでは会員限定のブログや、本人も登場するグループチャットやライブ配信、グループチャットやビデオトークなど、ファンクラブだけの特別なコンテンツをお楽しみいただけます。



詳細は下記URLよりご確認ください。




【サイト詳細】


■サイト名


安藤笑 Official Fanclub



■URL


https://emichii087.bitfan.id/



■会費


ほほえみプラン：月額 700円（税込）


石油王プラン：月額 2,000円（税込）


※お支払いには、「docomo、au、SoftBankの携帯会社決済代行サービス」「クレジットカード決済」「あと払い（ペイディ）」をご利用いただけます。



■無料コンテンツ


ニュース


スケジュール


プロフィール



■ファンクラブコンテンツ


ブログ


動画


ギャラリー


チケット先行


ライブ配信


グループチャット


バースデーメッセージ




【株式会社SKIYAKI 会社概要】


社名：株式会社SKIYAKI


所在地：東京都渋谷区道玄坂2-25-12 道玄坂通 7F


代表者：代表取締役 小久保 知洋


資本金：31百万円


事業内容：プラットフォーム事業


URL：https://skiyaki.com/




SKIYAKIは、世界中のクリエイターとファンをつなぐため、『Bitfan Pro』『Bitfan』を中核とするファンプラットフォームの開発・提供を行っています。



【オールインワン型ファンプラットフォーム「Bitfan」】


「Bitfan」は、誰でも無料でクリエイター活動に必要なサービスを利用できる、新時代のファンビジネスを支えるプラットフォームです。オフィシャルサイト、ファンクラブ、ECストア、チケット販売、ライブ配信、グループチャットなど、これからのクリエイター活動に必要な機能をオールインワンで提供しています。多言語翻訳、他通貨決済、海外送金などのグローバル対応を実現することで、2020年11月に、革新的な優れたサービスを表彰する「第3回 日本サービス大賞 総務大臣賞」を受賞しました。Bitfanは「ファンのためにできることを。」をブランドメッセージとして掲げ、あらゆるクリエイターの活動をテクノロジーの力で支援していきます。



