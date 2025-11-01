「Bitfan」にて、タレント・安藤笑のオフィシャルファンクラブをオープン！

株式会社SKIYAKI

クリエイターとファンをつなぐプラットフォームを創造する株式会社SKIYAKI（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小久保知洋、以下「SKIYAKI」）は、2025年11月1日（土）に安藤笑のオフィシャルファンクラブ（URL：https://emichii087.bitfan.id/(https://emichii087.bitfan.id/)）をオープンしました。

安藤笑（あんどう えみ）は、愛知県出身のタレントです。CUTE×BEAT、Star☆T、愛乙女☆DOLL、Jewel☆Ciel、Ange☆Reveなど、数々のアイドルグループで活動し、日本最大級のアイドルイベント「TOKYO IDOL FESTIVAL」や「＠JAM EXPO」にも多数出演。長年にわたりアイドルシーンを盛り上げてきました。

個人としてもグラビアやモデル、MCなど幅広く活躍。2016年の『週刊ヤングジャンプ』「サキドルエースSURVIVAL SEASON6」参加を皮切りに、『週刊アスキー』表紙登場や『週刊プレイボーイ』グラビア掲載など、多方面で注目を集めています。2025年6月にAnge☆Reveを卒業し、今後のさらなる活躍が期待されています。

今回オープンしたのは、安藤笑のオフィシャルファンクラブです。当サイトでは会員限定のブログや、本人も登場するグループチャットやライブ配信、グループチャットやビデオトークなど、ファンクラブだけの特別なコンテンツをお楽しみいただけます。

詳細は下記URLよりご確認ください。

【サイト詳細】

■サイト名

安藤笑 Official Fanclub

■URL

https://emichii087.bitfan.id/

■会費

ほほえみプラン：月額 700円（税込）

石油王プラン：月額 2,000円（税込）

※お支払いには、「docomo、au、SoftBankの携帯会社決済代行サービス」「クレジットカード決済」「あと払い（ペイディ）」をご利用いただけます。

■無料コンテンツ

ニュース

スケジュール

プロフィール

■ファンクラブコンテンツ

ブログ

動画

ギャラリー

チケット先行

ライブ配信

グループチャット

バースデーメッセージ

【株式会社SKIYAKI 会社概要】

社名：株式会社SKIYAKI

所在地：東京都渋谷区道玄坂2-25-12 道玄坂通 7F

代表者：代表取締役 小久保 知洋

資本金：31百万円

事業内容：プラットフォーム事業

URL：https://skiyaki.com/

SKIYAKIは、世界中のクリエイターとファンをつなぐため、『Bitfan Pro』『Bitfan』を中核とするファンプラットフォームの開発・提供を行っています。

【オールインワン型ファンプラットフォーム「Bitfan」】

「Bitfan」は、誰でも無料でクリエイター活動に必要なサービスを利用できる、新時代のファンビジネスを支えるプラットフォームです。オフィシャルサイト、ファンクラブ、ECストア、チケット販売、ライブ配信、グループチャットなど、これからのクリエイター活動に必要な機能をオールインワンで提供しています。多言語翻訳、他通貨決済、海外送金などのグローバル対応を実現することで、2020年11月に、革新的な優れたサービスを表彰する「第3回 日本サービス大賞 総務大臣賞」を受賞しました。Bitfanは「ファンのためにできることを。」をブランドメッセージとして掲げ、あらゆるクリエイターの活動をテクノロジーの力で支援していきます。

