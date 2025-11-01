本日よりU-NEXTにて配信開始！「タリミファミリー～恋もお金もクリーンに！」キム・ジョンヒョン＆クム・セロクからのメッセージ＆主人公たちの過去が明かされる特別映像を公開！チェ・テジュンも登場！

「タリミファミリー～恋もお金もクリーンに！」 本日11 月1 日（土）よりU-NEXT にて独占先行配信開始！

NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン合同会社

2024 年KBS 演技大賞で9 冠を達成した話題作「タリミファミリー～恋もお金もクリーンに！」が、本日11 月1 日（土）よりU-NEXTにて独占先行配信スタート！ キム・ジョンヒョン（「コクドゥの季節」「愛の不時着」）×クム・セロク（「サウンドトラック #2」「熱血司祭」）が、「油っこいロマンス」「嫉妬の化身～恋の嵐は接近中！～」の脚本家とタッグを組み、笑いあり涙あり、時にブラックな、テンポ抜群のラブコメディをお届け！

視力を失う危機に直面したクリーニング店の看板娘イ・タリム（クム・セロク）は、手術に必要な8 億ウォンという途方もない金額に頭を抱えていた。 そんな彼女の前に現れたのは、過去にある因縁のある金持ちの息子ソ・ガンジュ（キム・ジョンヒョン）。 思いがけない再会から急接近する2 人だったが、タリムの家族が山でガンジュの母の隠し金を発見したことで、事態は思わぬ方向へ――互いの家族を巻き込んだ大騒動が幕を開ける！ ヒロインの心を揺らす“兄貴分”チャ・テウン役にチェ・テジュン、さらにヤン・ヘジ、パク・チヨン、キム・ヘウンら実力派キャストが集結。 悪縁から始まる恋は成就するのか？ そして大金の行方は！？ ハラハラドキドキ、胸キュン満載の傑作ラブコメディ！

キム・ジョンヒョンとクム・セロクから日本の皆さんへのメッセージ＆８年前の因縁が明かされる特別映像を公開！チェ・テジュンも登場！

メッセージ＆特別映像のURL▶ https://youtu.be/yp3JiWT1GZM(https://youtu.be/yp3JiWT1GZM)

手を振って挨拶をするキム・ジョンヒョン＆クム・セロクすれ違いざま「クソ男」という声を聞いたガンジュは車にはねられ…遡ること8年前、一夜を共にしたガンジュとタリムクリーニング店のアルバイト、チャ・テウン目の手術には8億ウォンもの大金が必要なのだが…

公開された特別映像の冒頭では、ソ・ガンジュ役のキム・ジョンヒョンとイ・タリム役のクム・セロクが「日本の皆さん こんにちは」と手を振って挨拶した後、本作の見どころを紹介。 「恋物語でありブラックコメディ『タリミファミリー』を是非観てくださいね じゃあね」と笑顔で締めくくった。続く特別映像は、タリム（クム・セロク）の視野がどんどん狭まり、医師から手術には8億ウォンのお金が必要だと告げられ衝撃を受けるシーンから始まる。 ある日、交差点ですれ違った男（ソ・ガンジュ／キム・ジョンヒョン）のライターの音に反応したタリムが「クソ男」とつぶやくと、その声に驚いたガンジュは車にはねられ、8年前の記憶が蘇る。 大学時代、同級生だったタリムから声をかけられ、一夜を共にした過去――しかしその後、彼は約束に反し一度も連絡をしなかったのだ。 帰宅したタリムを迎えるのは、彼女を妹のように思い、病気を心配する“兄貴分”テウン（チェ・テジュン）。 果たして三人の関係がどう動いていくのか、是非ドラマ本編でたっぷりお楽しみください！

●ストーリー

クリーニング店の末娘イ・タリムは、目がほとんど見えない中でも前向きに生きている。ある日、医者から手術を受ければ完全に回復できると言われるが、莫大な費用がかかるため家族に言えずにいた。その矢先、8年前に一夜を共にしたお金持ちの息子ソ・ガンジュと運命の再会！？ タリムは音信不通だったガンジュに腹を立て、対するガンジュは心にもない言葉で彼女を傷つけてしまう。ところが、気まずい2人の距離がひょんなことから急接近！ タリムの母親と祖父母が“とんでもない方法”で大金を手にしたことから、タリムはついに手術を受け…。

●キャスト

キム・ジョンヒョン 「コクドゥの季節」「哲仁王后（チョルインワンフ）～俺がクイーン！？～」「愛の不時着」

クム・セロク 「サウンドトラック #2」「潜入弁護人～Class of Lies～」「熱血司祭」

チェ・テジュン 「だから俺はアンチと結婚した」「恋のトリセツ～フンナムとジョンウムの恋愛日誌～」「あやしいパートナー～Destiny Lovers～」

ヤン・ヘジ 「ワンダフルワールド」「悪鬼」「わかっていても」

●スタッフ

演出：ソン・ジュネ「ブラボー 私の人生」「愛よ、お願い」

脚本：ソ・スクヒャン「油っこいロマンス」「嫉妬の化身～恋の嵐は接近中！～」

●リリース情報

「タリミファミリー～恋もお金もクリーンに！」（全72回）

メインビジュアル

U-NEXTにて独占先行配信開始 （https://t.unext.jp/r/tarimi）

2025年11月1日（土） 第1回～第24回

2025年12月1日（月） 第25回～第48回

2025年12月26日（金） 第49回～第72回（最終回）

公式サイト： https://nbcuni-asia.com/sp/tarimifamily/

予告編： https://youtu.be/nHErIXl0HrM

本編第1回公開中：https://youtu.be/wP-ognr34MA

Licensed by KBS Media Ltd. (C) 2024 KBS. All rights reserved

権利元：NBCユニバーサル・エンターテイメント

※配信日、仕様は都合により予告なく変更する場合がございます。

原題：タリミファミリー

製作：2024年/韓国/2024年9月28日～KBS2にて放送