松竹芸能養成所東京校 2026年4月生募集開始！！
2026年4月より新講師＆新カリキュラム始動！
松竹芸能養成所東京校の来年4月からの新講師としてキングオブコントファイナリストの元うしろシティ 金子学 が就任します！担当は『ネタ見せ』になります。
また、ネタ以外の総合力を強化する【総合講座】には、人気番組を数多く手がけるラジオディレクター 福田展大 氏、テレビディレクターの 新井孝輔 氏が新たに講師として就任。
さらに三日月マンハッタン など所属芸人の特別講義もカリキュラムに導入するなど、現役・現場に近い講師陣で、より実践的な力を身につけられます。
そんな松竹芸能養成所は 2026年4月生の募集を開始いたしました。
現在【早割キャンペーン】として、年内にエントリー・合格された方はもれなく入所金\50,000が免除になります。
ぜひこのチャンスにエントリーをお待ちしております！
■対象年齢■ 16歳以上 性別不問※ 未成年者の方は保護者の同意が必要になります。
■オーディション費用■ 無料
◆入所面接スケジュール◆
【11月】
1日（土）、4日（火）、7日（金）、8日（土）、11日（火）、14日（金）、15日（土）、18日（火）、21日（金）、22日（土）、25日（火）、28日（金）、29日（土）
《火曜・金曜》11：00~18：00 《土曜》16：00~18：00
【12月】
2日（火）、5日（金）、6日（土）、9日（火）、12日（金）、13日（土）、16日（火）、19日（金）、20日（土）、23日（火）、26日（金）、27日（土）、30日（火）
《火曜・金曜》11：00~18：00 《土曜》16：00~18：00
※遠方の方はリモートでのオーディションも可能です。エントリーの際に、希望してください。
◆エントリーはこちら(https://www.shochikugeino.co.jp/school/auditionentry/)
◆松竹芸能養成所HP(https://www.shochikugeino.co.jp/school/)