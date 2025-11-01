『転生悪女の黒歴史』TVアニメ放送開始記念！全話無料キャンペーン「マンガPark」で11/1(土)から！

株式会社白泉社

(C)冬夏アキハル／白泉社

株式会社白泉社が運営する総合エンタメマンガアプリ・マンガ Park では、『転生悪女の黒歴史』（冬夏アキハル）のTVアニメ放送を記念して、作品を全話無料で配信するキャンペーンを実施いたします。


※FREE コイン消費チャプターを含む



『転生悪女の黒歴史』は月刊 LaLa にて大好評連載中の、冬夏アキハルによる死亡フラグ回避ラブ


TVアニメがテレビ東京、BS11ほかにて絶賛放送・配信中！


この機会に、動いて喋るイアナ達をぜひリアルタイムでお楽しみください。



TV アニメ「転生悪女の黒歴史」公式サイト：https://tenkuro-pr.com/onair



特集期間：11/1(土)～11/7(金)


＼235チャプター11/7（金）まで全話無料／

※FREE コイン消費チャプターを含む



(C)冬夏アキハル／白泉社
「転生悪女の黒歴史」冬夏アキハル

佐藤コノハには「黒歴史」がある。中学時代の


全てを懸けて書いたそれは・・・ 伯爵令嬢コ


ノハが騎士に愛される、恋と魔法の冒険ファン


タジー！ある日、「黒歴史」を母親に見つけられそうになったコノハは、焦って交通事故で本当に死んでしまう!! 次に目を醒ますと、そこは自分の創作した「黒歴史」の世界で、コノハの妹である、自分の考えた最強の悪女・イアナに転生していて？





HC『転生悪女の黒歴史』


★最新HC１７.巻、絶好調発売中!!★


★番外編集２.巻も大好評発売中!!★



詳細はマンガParkアプリをチェック！


https://manga-park.com/share?atid=2513&wtid=2513(https://manga-park.com/share?atid=2513&wtid=2513)



【アプリ概要】マンガ Park

・カテゴリ：ブック、コミック


・価格：無料(アプリ内課金あり)


・利用環境：スマートフォン、タブレット各端末、パソコン


・対応 OS：iOS14 以降、Android(TM) 7.0 以降





・無料ダウンロードはこちらから ＜App Store、GooglePlay 共通＞https://manga-park.com/app


・Web 版マンガ Park：https://manga-park.com/(https://manga-park.com/app)


・マンガ Park 公式 X（旧 Twitter）：https://twitter.com/manga_park(https://manga-park.com/app)


