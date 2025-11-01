『転生悪女の黒歴史』TVアニメ放送開始記念！全話無料キャンペーン「マンガPark」で11/1(土)から！

株式会社白泉社(C)冬夏アキハル／白泉社

株式会社白泉社が運営する総合エンタメマンガアプリ・マンガ Park では、『転生悪女の黒歴史』（冬夏アキハル）のTVアニメ放送を記念して、作品を全話無料で配信するキャンペーンを実施いたします。

『転生悪女の黒歴史』は月刊 LaLa にて大好評連載中の、冬夏アキハルによる死亡フラグ回避ラブ

コメ★

TVアニメがテレビ東京、BS11ほかにて絶賛放送・配信中！

この機会に、動いて喋るイアナ達をぜひリアルタイムでお楽しみください。

TV アニメ「転生悪女の黒歴史」公式サイト：https://tenkuro-pr.com/onair

特集期間：11/1(土)～11/7(金)

＼235チャプター11/7（金）まで全話無料／

(C)冬夏アキハル／白泉社「転生悪女の黒歴史」冬夏アキハル

佐藤コノハには「黒歴史」がある。中学時代の

全てを懸けて書いたそれは・・・ 伯爵令嬢コ

ノハが騎士に愛される、恋と魔法の冒険ファン

タジー！ある日、「黒歴史」を母親に見つけられそうになったコノハは、焦って交通事故で本当に死んでしまう!! 次に目を醒ますと、そこは自分の創作した「黒歴史」の世界で、コノハの妹である、自分の考えた最強の悪女・イアナに転生していて？

HC『転生悪女の黒歴史』

★最新HC１７.巻、絶好調発売中!!★

★番外編集２.巻も大好評発売中!!★

「転生悪女の黒歴史 17」(冬夏アキハル／著 白泉社）書影「転生悪女の黒歴史 番外編集 2」(冬夏アキハル／著 白泉社）書影

