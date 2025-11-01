コイン配布の移籍連載記念キャンペーンも実施！大人女子の性の探求型コメディ！『イットボーイハント』11/2～「マンガPark」で移籍連載開始！

株式会社白泉社(C)松本千秋／白泉社

株式会社白泉社運営の総合エンタメアプリ「マンガPark」にて、DRUNK!の人気作『イットボーイ

ハント』(松本千秋)の移籍連載がスタートします

【『イットボーイハント』(松本千秋)あらすじ】

これは、32歳女性小説家が「エロと快楽」について大真面目に探究する物語である。小説家・千里子は彼氏との関係にも仕事にも行き詰まっていた。そんな中、編集者・笑理衣（えみりい）からスカウトが。前作を超えるエロティック小説作りを目指す2人だが、2人はそもそも「エッチで気持ちよくなったことがない」という点で共感してしまう。…であれば、執筆のためにやるべきことは1つ。「出会いの場に行きまくり、色々な男性と触れ合うこと」！千里子と笑理衣は取材のため、合コンやホストクラブに繰り出すが…？

連載は2025/11/2（日）スタート！

毎週日曜更新予定です。

【移籍連載記念読書チャレンジキャンペーン】

「マンガPark」では『イットボーイハント』の移籍連載を記念して、読書チャレンジキャンペーンを実施いたします。期間限定＆読めば必ずコインがもらえるBIGチャンス！

1チャプター目を読むと

5ボーナスコインプレゼント！

実施期間 11/2(日)～11/8(土)

詳細はマンガParkアプリをチェック！

【アプリ概要】マンガ Park

＜本件に関するお問い合わせ先＞

白泉社キャラクタープロデュース部

tel 03-3526-8052 mail:cp@hakusensha.co.jp