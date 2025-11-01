【まるよし精肉店-創業5周年祭-】“5大名物が29％OFF”！｜『国産牛カルビ』、『牛カルビすき焼き』や『国産牛鉄板ユッケ』など人気5品が11月限定で29%OFF！

株式会社MRホールディングス

大阪市内16店舗の飲食店（焼肉11店舗、居酒屋3店舗、鉄板1店舗、鰻屋1店舗）を展開する株式会社MRホールディングス(本社:大阪市都島区/代表取締役:善元正樹)が運営する焼肉ホルモンまるよし精肉店では、2025年11月にまるよし精肉店『創業5周年祭』を開催します。

5大名物が29%OFF！まるよし精肉店『創業5周年祭』を開催！

焼肉ホルモンまるよし精肉店（https://maruyoshi-seiniku.com）にて、『創業5周年祭』を2025年11月に実施致します。



まるよしは皆様に支えられ2020年の創業から5周年を迎えることができました。

そんな普段からまるよしをご愛顧いただいている皆様に国産牛カルビや国産牛鉄板ユッケ、壺漬けハラミなど、当店自慢の5大名物を29%OFFの大特価で提供いたします。



・今までご来店頂いたお客様に感謝を伝えたい

・皆さまが笑顔になるイベントを開催したい



という我々の想いを込めた企画でございます。



まるよし精肉店 創業5周年祭をお楽しみください。

キャンペーン詳細

◆概要

11月はまるよし5大名物が29%OFF！

※まるよし精肉店公式アプリから発行されるクーポンが必要になります。

◆【一例】対象メニュー

・国産牛カルビ

\699(税込\768) → \496(税込\545)



・牛カルビすき焼き

\699(税込\768) → \496(税込545)



・国産牛鉄板ユッケ

\1,199(税込\1,318) → \850(税込\935)



・国産牛もも肉おろしポン酢

\899(税込\988) → \638(税込\701)



・壺漬けハラミ

\999(税込\1,098) → \709(税込\779)

※店舗により内容が異なります。詳細は下記の表をご確認ください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/103105/table/23_1_414ec2f858f3c77b7977af1bcef8ecce.jpg?v=202511010358 ]

◆利用規約

・お一人様につき、一種類を選択いただけます。

・最大一組5名様までご利用いただけます。

・千林大宮店のみ、「国産牛カルビ」「牛カルビすき焼き」「壺漬けハラミ」の3種が対象となります。

上記3種の中から、5名様まで人数分をお選びいただけます。

◆公式アプリのダウンロードはこちら

iPhone： https://apps.apple.com/jp/app/id6450686395

Android： https://play.google.com/store/apps/details?id=com.active.maruyoshi&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.active.maruyoshi&hl=ja)

今すぐ予約 :https://maruyoshi-seiniku.com/#shop

まるよし精肉店とは？

国産牛がお手頃価格で味わえ、各席に卓上レモンサワーサーバーを設置した大阪府内に10店舗ある焼肉店です。

当店でも屈指の上肉がお城の器とお皿盛りから提供される「大阪城盛り」、大容量ボリュームでお得感抜群の「まるよし盛り」など、独自の安定したルートがあるからこそ可能な価格、培ってきた経験により最高の味とコスパを実現しています。

まるよしの姉妹ブランドをご紹介！

※本キャンペーンの対象には含まれません。

◆大衆酒場まるよし

大阪市内に3店舗を展開する、まるよし発の大衆酒場＆大衆食堂！

名物は「どて串カツ」「肉屋の肉豆腐」「麻婆豆腐」の三大名物。

バリエーション豊かな料理とお酒をお手頃価格で楽しめる、昼夜問わず気軽に立ち寄れる地域密着型の大衆酒場＆大衆食堂です。

ホームページはこちら :https://maruyoshi-seiniku.com/sakaba-tenmanbashi/

◆和牛のまるよし

まるよし精肉店直営、厳選和牛の焼肉店！

厳選仕入れした和牛を職人が手切りで仕込み、一番美味しい状態でご提供します。

ランチは、和牛重として、ディナーは、和牛焼肉本格コースとして、お値打ち価格で提供させて頂きます。

肉本来の旨さを味わって頂きたい、本物を楽しんで頂きたい、そんな想いで本気で創った和牛焼肉店です。

ホームページはこちら :https://maruyoshi-seiniku.com/taniyon/

◆鉄板肉食堂まるよし

まるよし精肉店が本気でつくる鉄板肉食堂・肉酒場！

精肉・焼肉店で培った仕入力、肉料理の知見を活かし、 厳選した国産牛や旬野菜、海鮮など、上質な素材をお値打ち価格でお客様にご提供します。

ホームページはこちら :https://maruyoshi-seiniku.com/minamimorimachi/

◆鰻のまるよし

谷町四丁目駅から徒歩1分に佇む、職人仕込みの鰻専門店！

厳選した国産うなぎを強火で香ばしく焼き上げ、飛騨高山の老舗醤油をブレンドした特製ダレで仕上げています。

厳選国産米とともに味わう、うな重・ひつまぶしをぜひご堪能ください。

ホームページはこちら :https://unaginomaruyoshi.com/

【創業5周年祭】実施店舗

焼肉ホルモンまるよし精肉店 古川橋店

https://maruyoshi-seiniku.com/furukawabashi/



焼肉ホルモンまるよし精肉店 千林大宮店

https://maruyoshi-seiniku.com/senbayashi/



焼肉ホルモンまるよし精肉店 関目高殿店

https://maruyoshi-seiniku.com/sekime/

焼肉ホルモンまるよし精肉店 都島店

https://maruyoshi-seiniku.com/miyakojima/



焼肉ホルモンまるよし精肉店 新福島店

https://maruyoshi-seiniku.com/shinfukushima/



焼肉ホルモンまるよし精肉 土佐堀店

https://maruyoshi-seiniku.com/tosabori/



焼肉ホルモンまるよし精肉 三国店

https://maruyoshi-seiniku.com/mikuni/

焼肉ホルモンまるよし精肉 天六店

https://maruyoshi-seiniku.com/tenroku

焼肉ホルモンまるよし精肉店 天満橋店

https://maruyoshi-seiniku.com/tenmanbashi/



焼肉ホルモンまるよし精肉店 森ノ宮大阪城公園店

https://maruyoshi-seiniku.com/morinomiya/

会社概要

◯会社名：株式会社MRホールディングス

◯所在地：大阪府大阪市都島区都島北通1丁目1番20号

◯電話 ：06-6926-4429

◯代表者：代表取締役 善元 正樹

◯大衆酒場まるよし Instagram

https://www.instagram.com/sakabamaruyoshi_official?igsh=amhndjI4OG9vN2I%3D&utm_source=qr(https://www.instagram.com/sakabamaruyoshi_official?igsh=amhndjI4OG9vN2I%3D&utm_source=qr)

◯和牛のまるよし Instagram

https://www.instagram.com/wagyumaruyoshi_official/

◯焼肉ホルモンまるよし精肉店 Instagram

https://www.instagram.com/maruyoshi_official/

◯事業内容：飲食店の運営、ライセンス提供

◯設立：2020年

◯URL： https://maruyoshi-seiniku.com/

◯人材募集：https://maruyoshi-saiyo.com/company/

※当記事に関する御連絡は以下のメールアドレスまでお願いします。

kouhou@maruyoshi-seiniku.com