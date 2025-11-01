「宝塚大劇場オリジナル タブレットショコラ」が東京・白金の洋菓子店「ラ・メゾン白金」より登場。

ジェイ・ワークス株式会社

ナッツやフルーツなど、味わいも彩りも楽しめる「ラ・メゾン白金」のタブレットショコラを、宝塚大劇場オリジナルパッケージでお届けします。

パッケージは、タカラジェンヌたちが一列に並び、一糸乱れぬ動きで足を高く上げる、宝塚歌劇の象徴ともいえる華麗なラインダンスをモチーフにデザイン。舞台の高揚感をそのまま閉じ込めたような、心躍るデザインです。

厚みのある板チョコレートに、フルーツやナッツを贅沢にトッピングした4種類のアソート。

ひとつひとつ丁寧に仕上げられた、奥深く豊かなショコラの世界をお楽しみください。

「宝塚大劇場オリジナル タブレットショコラ」1,150円(税込)

（4種類 各1枚/ミルク＆ナッツ・ティラミス・ピスタチオ・ホワイトストロベリー）

※宝塚大劇場内「レビューショップ」にて11月1日(土)より販売開始

※上記店舗のみでの限定販売となります。ラ・メゾン白金各店舗での販売はございません。

※ご予約ならびにお電話等でのご注文は承っておりませんので、ご了承下さい。

※数量限定の為、売り切れの場合はご容赦ください。

La Maison SHIROKANE / ラ・メゾン⽩金

ラ・メゾン白金 グラン 本店 外観

高級住宅やレストランそして和と洋が融合する街、東京・⽩金の洋菓子店「ラ・メゾン⽩金」。

食材や季節感にこだわったショコラや焼き菓子など"上質なカジュアル"をテーマに、自分へのご褒美や様々なギフトシーンに対応できるラインナップでお届けいたします。