内視鏡処置具の操作をアシストする「フィンガーアシスター(R)」を発売【大阪大大学院・山下病院監修】

株式会社キャステム



大学や医療機関と連携し医療機器開発に取り組む株式会社キャステム（本社：広島県福山市、代表取締役：戸田拓夫）は、内視鏡処置具の操作を容易にする補助具「フィンガーアシスター(R)」を2025年11月１日（土）に発売しました。



大阪大学大学院医学系研究科次世代内視鏡治療学の中島清一教授、医療法人山下病院（愛知県一宮市）の松崎一平氏、常見麻芙氏の監修のもと、同大学の次世代内視鏡治療学（プロジェクトENGINE）の開発基盤を活用して開発しました。

本日より、公式オンラインショップ（https://www.wellness-castem.com/）にて販売を開始いたします。


■製品情報




「フィンガーアシスター(R)」は、高周波ナイフ等の内視鏡処置具の操作を容易にするための補助具です。医療現場の声から生まれた本製品は、繰り返し使用可能なエラストマー素材を採用。人間工学に基づいて開発し、内視鏡処置具の操作性を大幅に向上。熟練者はもちろん、初めて扱う方でも使いやすい形状を実現しました。※本製品は医療機器ではありません。



特徴

・視野を安定させたまま処置具の操作が可能


・洗浄・消毒により繰り返し使用可能



詳細情報

商品名　　：フィンガーアシスター(R)　


品番　　　：20-02967
発売日　　：2025年11月1日（土）
販売価格　：9,800円（税込）
サイズ　　：全長62mm


原材料　　：エラストマー


入数　　　：1袋（3個入り）


有効期限　：開封日より３年間（自己認証による）


使用上限　：10回　※使用状況により異なります


生産国　　：タイ



■使用方法




１. 左図のように内視鏡処置具を鉗子口に通し、鉗子口付近のシースを溝に奥まではめ込む。切り欠き部分、両サイドの計5か所をそれぞれ奥まではめ込む


２. 本品を持ち、右図のように鉗子口から10mm程度離れた位置で処置具を操作する。




【使用上の注意】


・本品を無理に変形させたり、加工したりしないこと


・術前に手術手順及び制限について十分に理解しておくこと


・包装または本品に変形及び傷等の異常が認められる場合は使用しないこと


・シースのはめ込みが不十分の場合、操作中に本品が外れる可能性があるため十分に奥まではめ込むこと


・使用後は消毒すること


・一部の処置具とは適合性が低く、装着が不安定になる場合があります。使用前に十分ご確認ください。



【消毒方法】


・中性洗剤または酵素洗剤を使用して洗浄


・消毒はエタノール・次亜塩素酸ナトリウム・フタラールいずれかの消毒薬の使用が可能


・耐熱温度は70℃～90℃のため、高圧滅菌は不可



■販売サイト


・ WELLNESS　CASTEM


https://www.wellness-castem.com/
(https://www.wellness-castem.com/)・送料：全国一律300円



■大学・病院・企業と連携したウェルネス開発




キャステムでは、大学と連携し最先端設備を活用した医療分野の研究開発に取り組んでいます。大阪大学が推進するオープン・イノベーションの仕組み「プロジェクトENGINE」に参画し、臨床ニーズを起点とした人材育成と共同研究、試作・評価を進めています。医師が抱える具体的課題を出発点に、設計検討や材料・表面処理の選定、操作性の検証を重ね、将来的な実用化につながる要件整理を行っています。



中島清一教授とは、外科手術で使用される手術器具の超精巧なミニチュアセット「マイクロツール　腹腔鏡手術器具セット（https://www.ironfactory-castem.com/SHOP/MN10032.html）」を製作し、外科系学会コンテスト賞品に採用された実績があります。



また、京都先端科学大学と包括連携協定を締結し、数nm単位での造形が可能な超微細3Ⅾプリント技術「Nanoscribeシステム」の共同研究・開発を進めています。2025年4月にはキャステム共創開発課内にウェルネス開発室を発足させ、研究機関や企業と連携した医療・健康・美容等のウェルネス商品の開発に取り組んでいます。


■株式会社キャステムについて


ロストワックス精密鋳造・MIMの技術を用いて、電車・工作機械・医療機器・ロケット部品等あらゆる産業の精密部品の製造販売を主軸としています。


近年は多種多様な3Dプリンターを使った新鋳造技術「デジタルキャスト」のほか、CTスキャンサービス、3ⅮフィギュアなどのOEM商品、オリジナル商品作りにも力を入れています。


公式サイト：https://www.castem.co.jp/


　



【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】


株式会社キャステム 共創開発課　 担当 山口


メールアドレス： shuhei_yamaguchi@castem.co.jp


TEL： 075-325-1811


共創開発課住所： 〒615-0022　京都府京都市右京区西院平町22