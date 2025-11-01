（株）バローが岐阜県産の高級ブランド柿「天下富舞（てんかふぶ）」を過去最高111万円で落札！

株式会社バローホールディングス

株式会社 バロー（本社：岐阜県多治見市、代表取締役：森克幸）は、名古屋市中央卸売市場北部市場で2025年11月1日(土)に行われた青果の初競りにて、岐阜県産の高級ブランド柿「天下富舞（てんかふぶ）」を6年連続で落札致しました。本年は最高級の等級「天下人」を２個111万円で落札いたしました。

こちらの柿は月曜日まで愛知県にありますバロー稲沢平和店で販売をさせていただきます。

天下人以外にも天下富舞を使用したフルーツデザートも販売しておりますので、ぜひお買い求めください。

天下富舞は岐阜県オリジナルの柿で他に類を見ない高い糖度が最大の特徴の柿です。加えて収穫された柿には厳しい基準を設けて、厳選された果実のみが「天下富舞」として出荷されます。

過去最高額の111万円の最高等級天下人名古屋市中央卸売市場北部市場バロー稲沢平和店天下富舞を使用したフルーツデザート

また、バローでは天下富舞の予約販売も実施しております。https://valor.jp/pickup/21536/