【楽天イーグルス】11/22（土）ファン感謝祭2025 Supported by 洋服の青山 イベント概要決定！

株式会社楽天野球団

株式会社楽天野球団（本社：宮城県仙台市宮城野区、代表取締役社長：森井 誠之）は、11月22日（土）に楽天モバイルパーク宮城で開催する「楽天イーグルス ファン感謝祭2025 Supported by 洋服の青山」のイベント概要が決定いたしましたので、お知らせいたします。今年のテーマは「EAGLES MEETS YOU!」。昨年よりも選手と直接ふれあえるイベント数を増やし、ファンの皆さまをお迎えいたします。

各イベントへのご参加には、10月25日（土）より販売を開始していた［観覧チケット］に加え、［イベント参加券］が必要なものがあります。［イベント参加券］は11月8日（土）より販売および抽選の申込を開始いたします。

なお、［観覧チケット］はすでに完売いたしましたが、追加で［ファン感謝祭入場券（※）］を11月4日（火）より販売いたします。

※［ファン感謝祭入場券］は［観覧チケット］と同様に入場・各イベントへの参加が可能です。フィールドイベントはスマイルグリコパーク自由エリアからご観覧いただけます。

＜楽天イーグルス ファン感謝祭2025 Supported by 洋服の青山 概要＞

■開催日時

11月22日（土）【開場9:00（予定）】

・9:00～12:00 スタジアム各所でファンと選手がふれあうイベントを開催

・12:20～14:35 フィールド内で選手が登場するイベントを開催

■場所：楽天モバイルパーク宮城

■観覧チケット・ファン感謝祭入場券

ファン感謝祭へのご入場には、［観覧チケット］（完売）または［ファン感謝祭入場券］が必要です。［観覧チケット］同様にご入場および各イベントへご参加いただける［ファン感謝祭入場券］を追加で販売いたします。フィールドイベントはスマイルグリコパーク自由エリアでご観覧可能です。

≪［ファン感謝祭入場券］発売スケジュール≫

・発売日：11月4日（火）10:00～ 一般販売（先着）

・価格：800円（税込）

・購入方法：イーグルスチケット限定販売

ファン感謝祭入場券 購入はこちら :https://www.rakuteneagles.jp/event/fanfes/2025ticket/

＜楽天イーグルス ファン感謝祭2025 Supported by 洋服の青山 イベント概要＞

■［観覧チケット（ファン感謝祭入場券）］＋［イベント参加券］で楽しめるイベント

［イベント参加券］は先着で販売するものと、事前抽選にお申し込みいただくものがあります。

１.【先着】イベント参加券（有料）

≪発売スケジュール≫

・11月8日（土）10:00～順次 年間シートオーナー、公式ファンクラブ先行販売

・11月8日（土）14:00～ 一般販売

※価格は各イベントで異なります

≪イベント内容≫

・2026シーズン超サキドリ！チケットクーポンお渡し会

・選手とこたつでトーク

・選手とバトル！テーブルゲーム

・ハイグレードワクワクロッカー

・2026楽天イーグルスカレンダーお渡し会

・2026エンジェルスカレンダーお渡し会

２.【事前抽選】イベント参加券（無料）

≪申込スケジュール≫

・申込受付期間：11月8日（土）10:00～11日（火）23:59

・抽選結果発表：11月17日（月）

≪イベント内容≫

・グラウンドを歩こう！

・選手とキャッチボール

・選手と一緒に〇×クイズ大会！

・選手と一緒にだるまさんがころんだ

・クラッチ画伯のイラストやさん

・選手にインタビュー！記者体験

イベント参加券の購入・申込、詳細はこちら :https://www.rakuteneagles.jp/event/fanfes/2025participation/

■［観覧チケット（ファン感謝祭入場券）］だけで楽しめるイベント

≪イベント内容≫

・じゃんけんで選手に挑戦！

・ファンクラブに入会して選手からサインをもらおう！

・午後のフィールドイベント

【午後のフィールドイベント内容】

フィールド内で選手イベントを開催します。お客様はスタンドからご観覧いただけます。

・12:20 BOAT RACEイニング ファン感謝祭特別レース

・12:30 楽天イーグルスアカデミー チアダンススクール Jr.チアリーダーズパフォーマンス

・12:40 みんなのスーツコンテスト Supported by 洋服の青山

・12:55 森永製菓 inゼリー presents スタンドin ホームラン競争

・13:15 変な紅白戦 Supported by 仙台ターミナルビル(株)

・13:40 東北ゴールデンエンジェルス パフォーマンス

・13:55 ファンクラブユニフォーム2026 発表会

・14:05 ルーキーパフォーマンス

・14:15 みんなのスーツコンテスト Supported by 洋服の青山 結果発表

・14:20 フィナーレ

■その他イベント

チケットを持っていなくても楽しめる！どなたでもお気軽にご来場ください。

≪イヌワシパーク≫

今年も駐車場を「イヌワシパーク」として開放いたします。お子様が楽しめる縁日やステージイベント、イーグルス豚まん販売＆お渡し会も開催予定です。

・場所：宮城野原公園総合運動場駐車場

・時間：9:00～16:00（予定）

イヌワシパーク 詳細はこちら :https://www.rakuteneagles.jp/event/fanfes/2025inuwashi/

≪EAGLES STAGE≫

スタジアム正面 EAGLES STAGEでもイベントを開催予定です。詳細は後日球団WEBサイトでお知らせします。

■来場者プレゼント：「MEETS YOU!ステッカー」

ご入場の際、［観覧チケット（ファン感謝祭入場券）］をお持ちの25,000名様に「MEETS YOU!ステッカー」をプレゼント！さらに、グッズショップや飲食店舗でのお買い物で、どなたでも追加でゲットしていただけます。ステッカーは全部で130種類以上！たくさん集めて楽しもう！

・配布場所：各エントランス・GATE18・GATE19（［観覧チケット（ファン感謝祭入場券）］をお持ちの方1人1枚）、グッズショップ・飲食店舗（1会計ごとに1枚）

※その他各イベント等でも配布予定です。詳細は後日球団WEBサイトでお知らせします。

※予定配布枚数に達し次第終了します。

■パートナー

青山商事株式会社／株式会社共立メンテナンス／キリンビール株式会社／株式会社健生／仙台ターミナルビル株式会社／株式会社ディーバイス／株式会社パルコ／一般財団法人BOATRACE振興会／森永製菓株式会社／UCC上島珈琲株式会社／株式会社横河システム建築／楽天ペイメント株式会社

■イベントは随時、追加・更新いたします。詳細は以下ご参照ください。

詳細を見る :https://www.rakuteneagles.jp/news/detail/202500924743.html

■提供素材

