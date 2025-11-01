【楽天イーグルス】11/22（土）ファン感謝祭2025 Supported by 洋服の青山 イベント概要決定！
株式会社楽天野球団（本社：宮城県仙台市宮城野区、代表取締役社長：森井 誠之）は、11月22日（土）に楽天モバイルパーク宮城で開催する「楽天イーグルス ファン感謝祭2025 Supported by 洋服の青山」のイベント概要が決定いたしましたので、お知らせいたします。今年のテーマは「EAGLES MEETS YOU!」。昨年よりも選手と直接ふれあえるイベント数を増やし、ファンの皆さまをお迎えいたします。
各イベントへのご参加には、10月25日（土）より販売を開始していた［観覧チケット］に加え、［イベント参加券］が必要なものがあります。［イベント参加券］は11月8日（土）より販売および抽選の申込を開始いたします。
なお、［観覧チケット］はすでに完売いたしましたが、追加で［ファン感謝祭入場券（※）］を11月4日（火）より販売いたします。
※［ファン感謝祭入場券］は［観覧チケット］と同様に入場・各イベントへの参加が可能です。フィールドイベントはスマイルグリコパーク自由エリアからご観覧いただけます。
＜楽天イーグルス ファン感謝祭2025 Supported by 洋服の青山 概要＞
■開催日時
11月22日（土）【開場9:00（予定）】
・9:00～12:00 スタジアム各所でファンと選手がふれあうイベントを開催
・12:20～14:35 フィールド内で選手が登場するイベントを開催
■場所：楽天モバイルパーク宮城
■観覧チケット・ファン感謝祭入場券
ファン感謝祭へのご入場には、［観覧チケット］（完売）または［ファン感謝祭入場券］が必要です。［観覧チケット］同様にご入場および各イベントへご参加いただける［ファン感謝祭入場券］を追加で販売いたします。フィールドイベントはスマイルグリコパーク自由エリアでご観覧可能です。
≪［ファン感謝祭入場券］発売スケジュール≫
・発売日：11月4日（火）10:00～ 一般販売（先着）
・価格：800円（税込）
・購入方法：イーグルスチケット限定販売
ファン感謝祭入場券 購入はこちら :
https://www.rakuteneagles.jp/event/fanfes/2025ticket/
＜楽天イーグルス ファン感謝祭2025 Supported by 洋服の青山 イベント概要＞
■［観覧チケット（ファン感謝祭入場券）］＋［イベント参加券］で楽しめるイベント
［イベント参加券］は先着で販売するものと、事前抽選にお申し込みいただくものがあります。
１.【先着】イベント参加券（有料）
≪発売スケジュール≫
・11月8日（土）10:00～順次 年間シートオーナー、公式ファンクラブ先行販売
・11月8日（土）14:00～ 一般販売
※価格は各イベントで異なります
≪イベント内容≫
・2026シーズン超サキドリ！チケットクーポンお渡し会
・選手とこたつでトーク
・選手とバトル！テーブルゲーム
・ハイグレードワクワクロッカー
・2026楽天イーグルスカレンダーお渡し会
・2026エンジェルスカレンダーお渡し会
２.【事前抽選】イベント参加券（無料）
≪申込スケジュール≫
・申込受付期間：11月8日（土）10:00～11日（火）23:59
・抽選結果発表：11月17日（月）
≪イベント内容≫
・グラウンドを歩こう！
・選手とキャッチボール
・選手と一緒に〇×クイズ大会！
・選手と一緒にだるまさんがころんだ
・クラッチ画伯のイラストやさん
・選手にインタビュー！記者体験
イベント参加券の購入・申込、詳細はこちら :
https://www.rakuteneagles.jp/event/fanfes/2025participation/
■［観覧チケット（ファン感謝祭入場券）］だけで楽しめるイベント
≪イベント内容≫
・じゃんけんで選手に挑戦！
・ファンクラブに入会して選手からサインをもらおう！
・午後のフィールドイベント
【午後のフィールドイベント内容】
フィールド内で選手イベントを開催します。お客様はスタンドからご観覧いただけます。
・12:20 BOAT RACEイニング ファン感謝祭特別レース
・12:30 楽天イーグルスアカデミー チアダンススクール Jr.チアリーダーズパフォーマンス
・12:40 みんなのスーツコンテスト Supported by 洋服の青山
・12:55 森永製菓 inゼリー presents スタンドin ホームラン競争
・13:15 変な紅白戦 Supported by 仙台ターミナルビル(株)
・13:40 東北ゴールデンエンジェルス パフォーマンス
・13:55 ファンクラブユニフォーム2026 発表会
・14:05 ルーキーパフォーマンス
・14:15 みんなのスーツコンテスト Supported by 洋服の青山 結果発表
・14:20 フィナーレ
■その他イベント
チケットを持っていなくても楽しめる！どなたでもお気軽にご来場ください。
≪イヌワシパーク≫
今年も駐車場を「イヌワシパーク」として開放いたします。お子様が楽しめる縁日やステージイベント、イーグルス豚まん販売＆お渡し会も開催予定です。
・場所：宮城野原公園総合運動場駐車場
・時間：9:00～16:00（予定）
イヌワシパーク 詳細はこちら :
https://www.rakuteneagles.jp/event/fanfes/2025inuwashi/
≪EAGLES STAGE≫
スタジアム正面 EAGLES STAGEでもイベントを開催予定です。詳細は後日球団WEBサイトでお知らせします。
■来場者プレゼント：「MEETS YOU!ステッカー」
ご入場の際、［観覧チケット（ファン感謝祭入場券）］をお持ちの25,000名様に「MEETS YOU!ステッカー」をプレゼント！さらに、グッズショップや飲食店舗でのお買い物で、どなたでも追加でゲットしていただけます。ステッカーは全部で130種類以上！たくさん集めて楽しもう！
・配布場所：各エントランス・GATE18・GATE19（［観覧チケット（ファン感謝祭入場券）］をお持ちの方1人1枚）、グッズショップ・飲食店舗（1会計ごとに1枚）
※その他各イベント等でも配布予定です。詳細は後日球団WEBサイトでお知らせします。
※予定配布枚数に達し次第終了します。
■パートナー
青山商事株式会社／株式会社共立メンテナンス／キリンビール株式会社／株式会社健生／仙台ターミナルビル株式会社／株式会社ディーバイス／株式会社パルコ／一般財団法人BOATRACE振興会／森永製菓株式会社／UCC上島珈琲株式会社／株式会社横河システム建築／楽天ペイメント株式会社
■イベントは随時、追加・更新いたします。詳細は以下ご参照ください。
詳細を見る :
https://www.rakuteneagles.jp/news/detail/202500924743.html
■提供素材
https://rak.box.com/s/azmks2s0156ygggdqybcxccplrwhw3hl
※写真をご使用の際は、「(C)Rakuten Eagles」または「楽天野球団提供」の表記をお願いいたします